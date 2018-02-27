揭秘艺考化妆那些事儿：要花多少钱？考官怎么看？

中传附近一位店主向记者表示，每年初试大概会给200-300个学生化妆，平均每天要为三四十位考生化妆。艺考期间店里特别忙，很多考生都要来化妆。

中新网客户端北京2月26日电（记者 宋宇晟 袁秀月）今年春节假期刚过，中戏、中传等高校先后进入“艺考时间”，2018年艺考大幕就此拉开。与此同时，学校周边的“化妆经济”持续升温，其中不少小店为考生提供化妆服务。中新网（微信公众号：cns2012）记者近日走访了几家小店，了解艺考化妆背后的故事。

中国传媒大学2018年艺术类本科专业招生考试北京考点现场。袁秀月 摄

什么专业能化妆，什么专业不能化妆？

对于颇受关注的表演专业来说，素颜面试一直是不少高校所提倡的。对此曾有报道指，选拔表演专业的人才并非选美，素颜更能展示形象。

北京电影学院2018年招生简章中更是在注意事项中注明，报考表演专业的考生，参加专业考试时，“一律不许化妆，严禁穿着增高鞋，使用增高垫”。与此类似，上海戏剧学院表演（戏剧影视）专业本科招生考试规程也要求，“考生一律不许化妆、不允许着裙装、不许戴美瞳。”

不过由于专业不同，考试要求也有所不同。比如，中央戏剧学院在表演（舞剧表演）考试说明中要求，初试“可化妆”，但复试“不可化妆”。

在中国传媒大学2018年招生简章中，面试的备注中只剩“考试过程录像”，前几年一直存在的“不允许化妆”字样已被删除。

中传校园附近的一家造型室负责人告诉记者，“今年来化妆的主要集中在上镜的专业”。她觉得化妆其实也是为了看“上镜的效果”。

一位艺考生在造型室化妆。中新网记者 宋宇晟 摄

考生都化妆吗？

记者近日在中戏、中传艺考现场注意到，不少考生都化了淡妆，有考生还做了造型。

报名中戏、中传两所学校的常铭元直言，虽然自己平时不化妆，但到了考试前还是会化淡妆，而他周围的同学“一般都会来化妆”。他说，虽然自己知道化妆不在考试中起决定性作用，但“化妆是加分项，也会自信一点”。

一位报考播音与主持艺术的考生告诉记者，自己周围多数同学都在艺考前会预约化妆老师。

记者也走访了几家高校附近的造型室。中传附近一位店主向记者表示，每年初试大概会给200-300个学生化妆，平均每天要为三四十位考生化妆。艺考期间店里特别忙，很多考生都要来化妆，“如果没有提前预约，怕是化不上”。

一位艺考生在造型室化妆。中新网记者 宋宇晟 摄

化妆花多长时间？

这位店主告诉记者，考生“一般都是考前一两个小时来准备化妆”。而化妆大概要用去几十分钟。

另外一间造型室负责人东方也告诉记者，给一名艺考生化妆大概需要五十分钟。“裸妆比浓妆要难化，因为精致度要求更高。”

东方说，自己在传媒大学附近已经营十多年。她注意到，最近几年比较明显的变化是，化妆的男生越来越多了。在她的记忆中，大概从2015年之后男生化妆明显变多。“这个变化也有一方面是因为参加艺考的男生的基数增加了，所以化妆的男生也变多了。”

家长在考场外等候

资料图：2月24日，众多考生与家长正在考场外等待。当日，浙江传媒学院艺术类专业复试在杭州开考。中新社记者 王远 摄

化妆要花多少钱？

东方告诉记者，大多数艺考生会选择三百元到五百元这个范围的价位。“有的同学个人条件特别好，他可能会跟我指定一些比较知名的造型师。那个价位会比较高，基本是上千，但是非常少的，普遍是三百到五百。”

正在中传附近一间造型室内化妆备考的刘昱彤也证实了这样的说法。她说，自己周围有很多同学约了化淡妆，价格在三百到一两千不等。

不过她觉得，艺考大部分都是凭自己的能力，“化妆只是一个辅助，来增加自己自信的，只要你足够自信，我觉得妆不是特别重要。”

学校附近的艺考化妆店。中新网记者 宋宇晟 摄

考官看重化妆吗？

和刘昱彤的想法类似，在不少高校老师看来，艺考并非选美，化妆与否也不能决定考生的成绩。

中戏相关部门负责人曾对媒体表示，“演员的创作任务是塑造性格鲜明的人物形象。艺术创作反映生活，生活中每个人的形象和气质千差万别，所以我们需要不同类型的演员来创造不同的人物形象。当然，高颜值也是其中的一类，但绝不是唯一一类。”

北影表演学院教授崔新琴去年艺考时表示，不见得长得漂亮就能考上。“只是你有一条腿先迈进来了，另一条腿能不能进来，关键看你有没有准备好。”

上戏音乐剧中心主任王洛勇也曾对媒体表示，“颜值”并不是考试的全部。“相比颜值，我们更看重一个学生的德行。”

中国传媒大学播音主持艺术学院今年招生时并未明确“不允许化妆”。其副院长李洪岩在接受采访时表示，考官主要考虑高中生应该呈现出来的精神面貌和气质，只要是适合自己的，体现这个年龄段特点的考官都能接受，并没有硬性要求。

不过他同时也表示，“艺考中我们必须通过面试这样的方式考察学生的思维、反应、语音条件、镜头前的状态以及对这个行业的认识程度、喜爱程度；另一方面，这个专业其实是一个文化传播工作，高考环节对于考生的文化素养要求也越来越高。”（完）

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