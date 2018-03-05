第90届奥斯卡获奖名单出炉：《水形物语》四奖领跑！

加里·奥德曼在《至暗时刻》扮演英国前首相丘吉尔，凭借片中教科书般的表演，毫无悬念的获得了最佳男主角。这是加里·奥德曼第二次获得奥斯卡提名，首次获奖。

原标题：第90届奥斯卡加里·奥德曼、“科恩嫂”分获最佳男女主角 《水形物语》获最佳影片

北京时间3月5日上午，第90届美国奥斯卡金像奖颁奖礼在洛杉矶举行。获得了13项提名领跑奥斯卡的《水形物语》最终拿下了最佳导演、最佳影片、最佳配乐和最佳艺术指导四项大奖，获得8项提名的《敦刻尔克》则获得了最佳剪辑、最佳音响效果和最佳音效剪辑三项大奖。最佳男主角毫无意外的被加里·奥德曼拿下，弗兰西斯·麦克多蒙德则凭借《三块广告牌》拿下最佳女主角。

《水形物语》海报

获得本届奥斯卡最佳影片的《水形物语》，讲述了一个导演托罗自己创造的童话故事——外形普通的残疾清洁工和实验室的鱼人发生的爱情故事。《水形物语》将于3月16日在内地正式上映。

加里·奥德曼获最佳男主角。

加里·奥德曼在《至暗时刻》扮演英国前首相丘吉尔，凭借片中教科书般的表演，毫无悬念的获得了最佳男主角。这是加里·奥德曼第二次获得奥斯卡提名，首次获奖。弗兰西斯·麦克多蒙德因在《三块广告牌》中的表演，在与《水形物语》女主角莎莉·霍金斯、《华盛顿邮报》的女主角梅丽尔·斯特里普、《我，花样女王》的女主角 玛格特·罗比等人的激烈竞争中胜出，获得了最佳女主角。

最佳导演吉尔莫·德尔·托罗

来自墨西哥的导演吉尔莫·德尔·托罗，凭借《水形物语》战胜了《敦刻尔克》的导演克里斯托弗·诺兰等其他四位导演，首次问鼎奥斯卡最佳导演。

最佳男配角山姆·洛克威尔。

最佳女配角艾莉森·珍妮。

在最佳男女配角的竞争中，山姆·洛克威尔凭借在电影《三块广告牌》的表现，战胜了威廉·达福、克里斯托弗·普拉默等其他四位入围者，获得了最佳男配角，这是洛克威尔第一次获得奥斯卡提名，就顺利拿下了第一座奥斯卡奖杯。《我，花样女王》中的艾莉森·珍妮则拿下了最佳女配角，艾莉森·珍妮在片中的表现非常出色，上台领奖时她也开起了玩笑：“获得这个奖，完全靠的是我自己，我没其他感言了——这只是个玩笑。”

科比参与制作的《亲爱的篮球》获最佳动画短片。

皮克斯动画《寻梦环游记》毫无悬念的摘得最佳动画长片，这部动画片去年也曾在中国内地上映，并一举拿下了超过12亿元的票房。著名篮球明星科比·布莱恩特参与制作的《亲爱的篮球》拿下了最佳动画短片，科比也成为了历史上第一个拿过奥运会金牌、NBA总冠军戒指和奥斯卡小金人的人。智利电影《普通女人》获得了最佳外语片，这也是智利电影首获奥斯卡。最佳原创剧本的争夺爆出了冷门，《逃出绝命镇》击败了《三块广告牌》《水形物语》等热门影片，夺得最佳原创剧本奖。

附>

第90届奥斯卡获奖名单

最佳影片：《水形物语》

最佳导演：吉尔莫•德尔•托罗 《水形物语》

最佳男主角：加里·奥德曼 《至暗时刻》

最佳女主角：弗兰西斯·麦克多蒙德 《三块广告牌》

最佳男配角：山姆•洛克威尔 《三块广告牌》

最佳女配角：艾莉森•珍妮 《我，花样女王》

最佳原创剧本：《逃出绝命镇》

最佳改编剧本：《请以你的名字呼唤我》

最佳动画长片：《寻梦环游记》

最佳纪录长片：《伊卡洛斯》

最佳外语片：《普通女人》

最佳剪辑：《敦刻尔克》

最佳摄影：《银翼杀手2049》

最佳视觉效果：《银翼杀手2049》

最佳音响效果：《敦刻尔克》

最佳音效剪辑：《敦刻尔克》

最佳艺术指导：《水形物语》

最佳服装设计：《魅影缝匠》

最佳化妆与发型设计：《至暗时刻》

最佳配乐：《水形物语》

最佳原创歌曲：《Remember Me》 《寻梦环游记》

最佳动画短片：《亲爱的篮球》

最佳真人短片：《沉默的孩子》

最佳纪录短片：《天堂堵塞》

重庆晨报记者 孔令强

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