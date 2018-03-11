海外拍剧20天美国花费比欧洲贵300万元

电视剧里男女主角在异国浪漫地谈着恋爱，背后却是剧组工作人员“手舞足蹈”地和外国人沟通，每天担忧着高昂的加班费支出和随时会需要应对的突发事件。

《美好生活》

《温州两家人》

《温暖的弦》

《欢乐颂2》

《极速青春》

近一段时间以来，热播的电视剧，如《一路繁花相送》《美好生活》《恋爱先生》等都有海外戏份，无形中给剧集增加了些高大上的色彩。比如《美好生活》一开始，张嘉译饰演的男主角徐天就生活在美国波士顿的别墅里，开着美国牌号的汽车，行走在美国大街上。《一路繁花相送》中，钟汉良饰演的男主角也是从海外归来。早先剧方就放出钟汉良漫步在意大利米兰街景的路透照，一度成为热门话题。

海外取景这类拍摄形式可以追溯到上世纪90年代。当时，由郑晓龙执导的电视剧《北京人在纽约》为了还原真实的纽约场景，首次尝试全程在美国拍摄。据悉这部剧的预算只有120万美元，最终工作人员不惜降低薪酬、克服重重困难才勉强杀青。而二十多年过去，随着电视剧投资成本屡次突破天花板，海外场景高端质感和独有的文化气质吸引越来越多的电视剧开始到海外取景，不仅形成了一种风潮，取景地也横跨全球。例如《欢乐颂2》曾到泰国取景，《冰与火的青春》曾到韩国取景，《老男孩》首集就空降澳洲，《温州两家人》甚至到坦桑尼亚等非洲国家取景。

然而，电视剧里男女主角在异国浪漫地谈着恋爱，背后却是剧组工作人员“手舞足蹈”地和外国人沟通，每天担忧着高昂的加班费支出和随时会需要应对的突发事件。究竟电视剧海外取景面临怎样的困难？不同国家拍摄难度、拍摄费用有何不同？电视剧海外取景的风潮是丰富剧情还是跟风滥用？新京报记者专访了电视剧《北京遇上西雅图》导演潘镜丞、《美好生活》总制片人吴毅、《温暖的弦》制片人周丹、《一路繁花相送》制片人夏大营和《莫斯科行动》导演张睿，揭秘电视剧海外取景趣事。

2013-2018海外取景电视剧

加拿大 4部

《大猫儿追爱记》 《婚姻时差》 《八月未央》 《北京遇上西雅图》

《北京遇上西雅图》 工作人员“随性”请假开天窗

潘镜丞透露，刚刚在温哥华取景时，他就发现某后勤部门突然少了一个工作人员。后来一打电话询问才知，他已经临时请假到瑞士度假去了，“加拿大的拍摄人员工作的效率很快，态度很快乐，其他的时候也非常随心。不像中国干这行的人，天天考虑面临成本压力、时间周期压力，一点也不敢放松。”

美国 10部

《谈判官》 《温州两家人》 《他来了，请闭眼》 《为了你我愿意热爱整个世界》 《在纽约》《小爸爸》 《恋爱先生》 《美好生活》 《如果可以这样爱》 《归去来》

《美好生活》 转景立刻引来警察

拍摄中，导演灵感不断调整，本来在一条街道上拍，然后想去另一条街道也拍一下，这在国内很正常。但在美国我们只报批了第一条街道，后面那条没有报批，一去警察马上就过来了。好在我们有正常的拍摄手续，还是做了大量的解释，也给我们后面的拍摄提了醒。

非洲 2部

《温州两家人》 《莫语者》

欧洲 25部

《温州两家人》 《花非花雾非雾》 《盛夏晚晴天》 《放弃我，抓紧我》 《壮志高飞》 《归还世界给你》 《一千零一夜》《如若巴黎不快乐》 《凉生，我们可不可以不忧伤》 《我与你的光年距离》 《璀璨人生》 《遇见王沥川》 《亲爱的翻译官》 《人间至味是清欢》 《莫斯科行动》 《恋爱先生》 《好先生》 《如果我爱你》 《一路繁花相送》 《壮志高飞》 《胜女的代价》《漂洋过海来看你》 《温暖的弦》《时间都知道》 《繁星四月》

《温暖的弦》 英工作人员都学会了中文

在拍摄《温暖的弦》期间，周丹和团队遭遇了“语言障碍”，因此每天现场最欢乐的事情就是双方工作人员用肢体动作和表情配合，手舞足蹈地聊天，“在拍摄的同时，当地很多英国工作人员都学习了中文的表达，我们彼此都成了非常好的朋友。”

亚洲 13部

《冰与火的青春》 《克拉恋人》 《我的好友陈白露小姐》 《你好，乔安》 《是！尚先生》 《国民大生活》 《欢乐颂2》《结爱·千岁大人的初恋》 《旋风少女2》 《泡沫之夏》 《如果蜗牛有爱情》 《一粒红尘》 《归去来》

澳洲 2部

《老男孩》 《极速青春》

场地

提前半年确定，不守规矩就被投诉停拍

海外拍摄会面临许多不确定因素，通常情况下，剧组会在开机前2到3个月，甚至半年，提前着手对接海外工作。潘镜丞透露，《北京遇上西雅图》在开机前3个月就确定了海外拍摄方案，随后再联系当地市政府的相关部门对接。而拍摄场地则需要提前半个月到1个半月预定。像《温暖的弦》需要到伦敦的剑桥大学、“伦敦眼”等地标性建筑取景，预定时间甚至要提前2个月以上，“导演和制片团队会先去英国进行初步勘景。因为英国的审核流程非常严格，预定时就必须确定精确的拍摄地点和时间。”周丹表示。

一旦确定了具体的拍摄位置，地方主管部门就会严苛地为剧组划分范围，精确到某个街道、甚至平方米。张睿透露，在莫斯科拍摄的时候，他们就被严格限定在某条街道的1号位到5号位，“但中国人拍摄很随意，难免越到6号位。这时候俄罗斯会有专门的人在旁边监督，一点儿也不能超过。”

温哥华政府部门曾为《北京遇上西雅图》制定详细的拍摄计划。例如剧组拍摄A街道时，剧组的车辆一定要停在A街道的固定车位，剧组吃饭的位置也会被严格限定；如果拍摄机器需要架在大马路上，当地政府会安排警察封锁一整条大路，“即便我们可能就在这条街上过一辆车，只取一个镜头，不用那么麻烦，那他们也不允许。只要你要用，就要封路。”

为避免剧组违规，海外政府部门也会派监督人员来监场。本地的制片部门也很遵守规则，因为一旦违反就很容易被当地人投诉，“比如你的设备挡到了行人，他们可以随时向政府投诉。如果被投诉超过三次，可能他们就不让我们再拍了。”潘镜丞坦言。

吴毅称，美国工业化程度更高一点，协会化，很专业。《美好生活》在美国拍摄期间，有一个专业制片公司配合，提前两个月他们就开始了取景，各种批文等的协调工作。比如剧中去了美国监狱拍摄，相关审批是有门槛的。

人力

外聘员工加班费每一天都加倍，不敢“熬夜”

除了繁琐的报备和拍摄程序，剧组还需要面临沟通难题，并适应与国内完全不同的拍摄方式。通常情况下，剧组只会带少部分“原装”团队到海外，因为剧组工作人员来自天南海北，统一办理签证会非常麻烦。“而且我们走的都是工签，一次根本不能办那么多。”所以《北京遇上西雅图》在温哥华拍了40多天，只带了40个人；《一路繁花相送》在米兰拍了20多天，剧组人员只有30多人，当地的协拍人员却足足有100人之多。

而海外工作人员的分工也十分细致。从灯光、指导，到开电车、发电等不同工种，都会安排专人负责，即便是场务也需具备专业上岗证书。部分海外电影局会指定有影视资质的人参与拍摄，“他们会提供一些工会演员，会给你具体的价钱，看你想选择哪个。”但剧组也需要提前半年就开始选人，“因为牵涉到海外合同的签订，或者有人又接了别的戏，档期不行，所以必须选好一些备份，以免半年后到了当地再措手不及。”潘镜丞说。

此外，剧组也需要严格遵守当地的工作作息。例如英国会严格遵循八小时工作制，剧组不得不在拍摄八小时后就停工；意大利的工作时间是“9+1”，每天工作10小时，而且其中有一个小时必须用来休息；而温哥华的工作人员甚至专门在剧组放一个倒计时表，从第一个镜头开机开始计时，当还差15分钟到10小时的时候，工作人员会拿着表提醒制片人“快超时了，我要下班了。”

以往在国内拍摄时，剧组经常会有“熬大夜”状况，但在海外，剧组则需要为之承担高昂的加班费。潘镜丞说，若有加班加点的情况，第一天剧组需要多支付每位工作人员一倍的工资。如果第二天再超时，则支付1.5倍，以此叠加，“如果你每天都超，他们的工资会越来越高。”所以当必须拍夜戏时，剧组就会选择“晚开机”，“我晚上出发，拍到第二天早晨，也算十个小时。但这就要求我们每天都要提前安排任务，效率必须非常高。”潘镜丞透露，他们在温哥华拍摄一天大约能完成七、八页剧本，节奏非常紧凑。

花费

美国贵，转道加拿大、意大利

虽然越来越多的剧组拥有了海外拍摄的条件，但因为签证难、成本受限等原因，仍有一些电视剧不得不通过“后期”来制造假象。早在多年前，《何以笙箫默》中男主角何以琛在“美国”喝酒的酒吧，就和剧中国内酒吧实为一个取景地；而女主角赵默笙行走在美国街头，也是取景于国内某购物村。

成本是剧方必须考虑的因素。潘镜丞透露，《北京遇上西雅图》放弃美国西雅图，转道距离西雅图不足3小时路程的加拿大温哥华拍摄，主要就是因为美国部分地区没有返税优惠，人工成本也高于加拿大，“温哥华和西雅图紧挨着，地貌、街道、景观都非常相似，所以最终权衡后我们选了前者。只不过在拍摄的时候就不能拍摄当地的地标建筑了。”夏大营也表示，泰国等取景地相对比较便宜，而美国、德国等拍摄地花费相对较高。像《一路繁花相送》在米兰20天的拍摄花费在500万左右。《美好生活》剧组在美国拍了二十多天，花费七八百万。

而也有一些电视剧遭遇了不可抗因素。例如《好先生》导演就曾在采访中透露，该剧原本设定的人物是在美国长大，剧组也已经在美国打点好拍摄区域，但最终由于签证等问题不得不临时改到和西雅图海岸线、气候非常相似的意大利拍摄。为了符合剧本的真实性，工作人员只能通过PS将意大利文改成英文，连车牌、警服，徽章都改成了美国风格。

■ 如何避免滥用

“去哪儿”取决于剧情需要

海外取景成为一种风潮，其中不乏利于海外发行、利于提高卖剧价格等客观因素。有部分观众认为“十分养眼”，也有观众认为这种砸钱并非刚需，只是跟风。对此，业内人士坦言，海外取景的主要原因还是为了还原剧本场景，给观众更好的视觉感受。夏大营表示，海外取景可以打破国内取景地比较单一的限制，使剧集的场景更为丰富，“选择符合剧本场景的海外取景地，也符合制片方制作精品剧的要求，可以更好地表现剧本中所体现的艺术气息。”潘镜丞也认为，如今电视剧制作成本完全可以支撑海外拍摄的条件，“海外场景可以为观众提供陌生感和新鲜感，从影视角度来讲还是挺好的。”

但是否所有电视剧都适合海外取景？如何避免滥用？业内人士认为，最终还是要取决于剧情需要。首先，部分IP在原版故事中就设定了海外故事背景，例如《温暖的弦》将男女主角破镜重圆的重头戏设计在伦敦，“因为在原著小说中就是这么安排的。吴毅抱有同样观点，他认为海外取景还是要根据题材来确定，不是为去而去，要跟剧情、人物命运发展有关联，“现在越来越多的海外取景，成为一个趋势，说明我们的市场具备了一定能力，但不能盲目。”

其次，一部分剧的剧情设计更适合在海外触发。例如周丹将《旋风少女2》的比赛场地搬到日本和新加坡，是因为当地东方文化和剧中的“元武道”文化更为契合。而《一路繁花相送》剧组则是看中了意大利的文艺气息，“意大利是文艺复兴的发源地，米兰更是久负盛名的艺术之都、爱情圣地，所以这类剧情可以更好地贴合剧集纯爱治愈清新的定位。”

采写/新京报记者 张赫 刘玮 王雪琦

新京报制图/许骁

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