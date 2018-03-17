杨千嬅时隔17年再当TVB剧女主角

《多功能老婆》女主角身份此前一直保密，出席演员亦争相竞猜女主角人选。最后，杨千嬅的登场令现场沸腾。据知，杨千嬅自2001年TVB剧《美味情缘》后，已经17年没为TVB拍剧。

无线踏入金禧五十周年，今年亦全力以赴集台前幕后超强班底，开拍优质港剧。日前，由新剧《多功能老婆》在香港举行开拍发布会，周柏豪、黄锦燊、黄浩然、陈炜、洪永城、朱晨丽、袁文杰等艺人出席造势，女主角杨千嬅压轴登场。剧集讲述女人都是“多功能”角色，可以迎向任何逆境，因为爱而勇敢，能重建自我走出错爱，十分强大。

新闻发布会现场

《多功能老婆》女主角身份此前一直保密，出席演员亦争相竞猜女主角人选。最后，杨千嬅的登场令现场沸腾。据知，杨千嬅自2001年TVB剧《美味情缘》后，已经17年没为TVB拍剧。已成金像影后的她今次再度回归小荧幕，实在令人兴奋。

据了解，《多功能老婆》故事讲述女主角蓝菲是一个美丽时尚的“多功能”主妇，过着让人艳羡的幸福生活。蓝菲还有两个好友：女强人万风华（陈炜饰）及美丽少妇马思蕾（朱晨丽饰）。一次，三人一起出埠度假，无意中撞破丈夫出轨。蓝菲婚姻破裂，只好独力撑起一个家，为减轻沉重的供楼负担，把房子出租，因而跟不羁的租客荣浩田（周柏豪饰）结下不解缘。火星撞地球的二人，在同一屋檐下，由误解到互相扶持到产生微妙的情感，过程惹笑。自从被丈夫离弃后，蓝菲实行伊人当自强，积极发挥自己的煮食才能和创意，经过努力打拼和好友的支持，终开创了自己的事业。

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