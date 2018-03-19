“失真”节目最终会失宠 综艺节目缺文化

综艺节目是一场真人大戏，但是和电视剧不同，绝不能让人看出存心设计过的痕迹，更讲究嘉宾反应的真实感，带来的新鲜度。

原标题：“失真”节目最终会失宠 综艺节目需多挖掘文化底蕴

爱的时差

“失真”的节目最终都会失宠

从“选秀节目卖惨”到“综艺虚假情侣”，缺乏真诚的综艺套路已经难以打动观众。现在的中国观众，更愿意看的节目是将纪录片与综艺结合的《国家宝藏》，以渊博的知识为底，创造一种新的表达，气质不同于众。

观众对“综艺情侣”的态度从期待转向反感

有一对综艺CP组合看来是炒糊了。《爱的时差》播出至今，观众不仅没有吃糖的感受，还鄙夷何猷君和奚梦瑶这对为“无敌最尴尬”。

自从何猷君频上内地综艺，就有“北有王思聪，南有何猷君”一说。论家境、学历、颜值，他都像是小说里走出来的富公子标本，样样光鲜。奚梦瑶则是综艺熟面孔，自打摔出“维密”史上最惨重的一跤后，更是红得人尽皆知。可是，这两个人虽然双双上了网络热搜榜，组成CP上同一综艺节目却是失败的。

当何猷君摘下面具，念台词一样大声说：“我不是吴亦凡或是吴彦祖，我是马里奥！”不仅对面奚梦瑶的脸一抽，观众的鸡皮疙瘩也掉了一地。待到节目搬出吃醋段落，人们更是深深觉得被套路：“恋爱节目现在这么尴尬？”电视里的调情、约会、示爱都没能电到人，而在镜头外，故弄玄虚的绯闻也得不到更多关注，大家纷纷对节目炒作的恋闻免疫了。

追求姑娘，并不是情话说得越多越满才好，恰恰相反，那些张口就舌绽莲花的，特别令人生厌。两人之间的情感与默契要压低了亮度，才有意思。有个成语叫“暗生情愫”，情不知所起，一往而深，那才真打动人。这也就不难理解为何综艺节目里的何猷君，会被观众吐槽腹黑、作弊、有心机，“看似小鲜肉，实则老司机套路满满”。

《爱的时差》标榜“国民恋爱体验综艺”，节目模式令人联想到之前的《我们相爱吧》。当时名模刘雯和崔始源组成CP，“假作真时真亦假”般的节目内外感情炒作，着实如火如荼地点燃过娱乐八卦界，甚至一度传出两人将结婚，令CP粉们兴奋不已。可是节目结束以后，大家也就看明了、清醒了，那不过是为了营造气氛而放的烟幕弹，不断设计出来的“可能性”罢了。

如今，已经被这类综艺节目路数“骗”过几轮的观众，练就得一双火眼金睛，节目组按套路发的糖，就成了一把塑料，一概吃不进。

套路不灵了，综艺节目需多挖掘文化底蕴

综艺节目是一场真人大戏，但是和电视剧不同，绝不能让人看出存心设计过的痕迹，更讲究嘉宾反应的真实感，带来的新鲜度。所以，综艺更害怕被看破套路，满足不了观众的好奇求新欲。这可不是顺利抢到明星资源就够了，更何况现在那些流量或大牌，几乎都已经是综艺熟脸，他们的表现也都落在众人眼里，有了既定人设，有了角色分配的定式。

《歌手》（前身即《我是歌手》）进行到了第五季，虽然节目改了名字，但玩的基本是老套路。不仅每次宣布竞赛名次前的大喘气与口播广告叫人厌烦，且观众已经看透了这个节目的冠亚军“潜规则”。歌手间的论资排辈情况严重、等级观念难以突破，许多观众表示，只要看一眼嘉宾名单，就能猜出谁将是冠军。

一度称王称霸的《中国好声音》节目更名为《中国新歌声》，四个导师的转椅改成了滑梯，但节目卖点换汤不换药。第一季冠军梁博上节目，揭发都是套路：“上节目一定要说自己很紧张，很高兴很激动，还会有人专门给你写稿，你按稿子念就行。”学员卖惨的故事也是一种套路，实际上不怕被人肉被揭发，就是怕闹不出轩然大波来。

凡事一旦刻意，就容易落入恶俗。如果被人看出了“刻意”，那就彻底丧失了真实性，令人出戏、厌恶。

如果说早年中国综艺真人秀节目如《超级女声》等可以靠煽情故事和“虐”“撕”等来顺利创造关注度，那么今天的综艺节目就千万不能再陷入那样的泥淖不思进取。

去年几家卫视都在推出的“慢综艺”，强调回归自然、注重生活品质。虽然明星请了很多，一个“TFboys”还被拆解到不同台不同综艺节目里，但都没有打造出全民追看的爆款。各个台的节目模式相近，环节设计大同小异，甚至连“诗和远方”的感性用语也让人审美疲劳。“慢综艺”需要更深厚的人文底蕴，刻意制造冲突矛盾，放大明星间的情绪对立，对于吃瓜群众来说，也已经啃不下去了。

无怪乎现在的中国观众，更愿意看的节目是将纪录片与综艺结合的《国家宝藏》，以渊博的知识为底，创造一种新的表达，气质不同于众。就连那些在电视里见惯了的明星面孔，张国立、李晨、王凯等，也都焕发出了不同于其他节目里的新鲜面貌。没有套路，更见诚意。

□指间沙（专栏作家）

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