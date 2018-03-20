朱亚文获《声临其境》总冠军

朱亚文将自己扎实的演技功力化作对声音的呈现，一直都在挑战着不同类型的声音与更高难度的角色，不断的向观众展示着声音的多维魅力，诠释着一名演员的真正演技。

由湖南卫视打造的原创声音魅力竞演秀《声临其境》于上周六完美收官。节目中赵立新、张铁林、朱亚文、韩雪、尹正、郭德纲、王劲松和梅婷八位单期冠军齐聚发声，以绅士之声打动观众的朱亚文更是爆发出“教科书级演技”，以高能的百变魔音以及撩人的声线震服观众，力捍众戏骨最后赢得总冠军，获得“年度观众最喜欢的声音”称号。

朱亚文和小宋佳

“他立着，如顽石般刚强。且音似佳酿，声起便迷醉三生。”网友在见证朱亚文夺得《声临其境》年度声音大秀的冠军后，不禁发出这样的赞叹。在《声临其境》的舞台上，朱亚文将自己扎实的演技功力化作对声音的呈现，一直都在挑战着不同类型的声音与更高难度的角色，不断的向观众展示着声音的多维魅力，诠释着一名演员的真正演技。

在此前的节目中，朱亚文凭借可塑性极强的声音表现力，将《亮剑》《白鹿原》《夏洛特烦恼》等片段诠释的入木三分，最后的年度大秀中，又以他声音里的粗犷狂野劲儿，神还原了姜文版本的《红高粱》，并搭档宋佳合作演绎了浪漫影片《喜欢你》。不管是旧时代接地气的表白，还是新时代都市爱情的浪漫，朱亚文从细节上抓住了角色人物说话的语言特点，以及霸道蠢萌的性格特点，用声音神还原并再次深度塑造了疯狂陷入爱情的男人形象。在《声临其境》里，朱亚文通过对声音的极限塑造，实现了对影视作品中人物的二度创造，展现出了一位专业演员的“教科书级演技”，回归声音本质的创造，期待未来更多可能。

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