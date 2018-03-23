湖南卫视4月2日推出医疗纪实节目《生机无限》

据悉，《生机无限》通过真实记录发生在北京朝阳医院、北京大学第一医院、北京儿童医院三家医院内的不同医护、不同病人的故事，向观众讲述普通人面对生老病死的每一份焦灼、坚韧与希望。

大型医疗类纪实节目《生机无限》，即将于4月2日接档《亲亲我的宝贝》登陆湖南卫视晚730档。此次湖南卫视再率行业之先将关注的目光投向医院的基层一线，节目零距离纪录医生的日常工作状态，医院就诊病人群体，各式不同的医患关系，面对生命的生老病急这一严肃主题，去真实展现普通人生活百态、人间大爱，这无疑是一次大胆挑战与尝试。对此，湖南卫视相关负责人表示：“《生机无限》关心中国百姓生活中基本需求与各式命运的努力，我们在黄金时段推出这档节目，不仅希望能透过它向广大观众传递更多正能量，也希望节目能通过大胆的创新和精良的制作，去引领整个媒体行业积极传播主流价值，更好地凸显主流媒体的责任与担当。

《生机无限》

湖南卫视730黄金档首次引进全素人节目

湖南卫视在节目遴选方面眼光独到，一直被誉为行业标杆。此次在730黄金时段重磅推出创新品类的大型观察式医疗纪实节目《生机无限》，堪称2018年的又一次大胆创新之举，引来广泛关注。

在“星素结合”乃至全素人节目的推广中，湖南卫视积极发挥自身优势，无论是《快乐大本营》的“不是你以为的世界”创新板块，还是《让世界听见》、《儿行千里》，抑或是《我们来了》邀请素人嘉宾加盟、《嗨！看电视》全素人嘉宾引爆话题不断，获得了收视与口碑“双丰收”。

这次，湖南卫视再出新作，在730黄金档上档《生机无限》，让人看到了其作为省级卫视领跑者主动肩负的历史使命与责任担当。据悉，《生机无限》通过真实记录发生在北京朝阳医院、北京大学第一医院、北京儿童医院三家医院内的不同医护、不同病人的故事，向观众讲述普通人面对生老病死的每一份焦灼、坚韧与希望，展现医护人员全心全意为患者服务、在紧张高压工作状态下的敬业和坚守。通过湖南卫视这一平台，《生机无限》将医学科普、敬重生命等理念延伸至前所未有的广度。

素人节目

全新接档

多维度真实记录国人的全生命周期

节目总导演兼总撰稿王童表示，像《生机无限》这样一档全程记录普通人生活的节目，十分考验节目制作水平，因为它比明星综艺更看重真材实料，而《生机无限》却拥有其得天独厚的优势。

据悉，该节目一方面首度将关注视角瞄准医疗行业，在全民医学科普上具有里程碑意义。以节目中的“产科”为例，就当下“顺产还是剖腹产”这一热议度较高的话题而言，《生机无限》给出了最好的医学解答。除此之外，节目通过记录产科、儿科、急诊科中发生的医患故事、患者与家属的故事，将中国人的全生命周期得以多维度展现，让人由己及人地体会到“生命”、“健康”的宝贵，从而注重健康、珍惜生命。《生机无限》于真实病患、真实病例中呈现医患互动、传播医疗健康知识，在内容上具有绝对的科普意义和学术价值。

另一方面，《生机无限》希望在医患之间架起沟通的桥梁。节目通过聚焦医生、患者、家属这一特殊社会群体，讲述最真实的故事、病患以及病例，旨在促进医患沟通、构建医患之间的信任。作为一档医疗纪实节目，《生机无限》关注的是普通人在医院发生的真实故事，每个人都能从节目中找到自己的影子，工作压力巨大的医护人员、被病痛折磨的患者、难过揪心的病患家属……通过每个故事背后的特别性与共情性，引起观众共鸣和热议，让大众学会了解与沟通，学会更冷静客观地看待医患关系。

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