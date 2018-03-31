从豆瓣9.2跌到5.4，“大侦探”一手好牌是怎么打烂的

截至3月28日，这档承载着无数粉丝期待，大家都认为“底子那么好，改也不会差到哪去”的情况下，第一期播出后有3000多人评价，豆瓣评分稳定在5.4分。

从第一季到第三季，《明星大侦探》一路高歌猛进，豆瓣评分都在9分左右，湖南卫视终于可以收割在网络平台无心试水的成果了，姊妹篇《我是大侦探》上线卫视。但截至3月28日，这档承载着无数粉丝期待，大家都认为“底子那么好，改也不会差到哪去”的情况下，第一期播出后有3000多人评价，豆瓣评分稳定在5.4分。

《我是大侦探》开局不利

这个结果的确出人意料。卫视版综艺《我是大侦探》官宣以后，制作方一直表示，幕后所有工作人员都是姐姐篇的原班人马，嘉宾中除了撒贝宁和鬼鬼吴映洁，其他嘉宾都会继续在列。

《明星大侦探》有多值得一看，豆瓣评分摆在那。讲姊妹篇之前，我们简单分析一下，这个网综有什么是不能丢的核心？答案是，构成一期综艺的两大基本元素：嘉宾和内容设定。嘉宾破案烧脑为主，智商跟得上，综艺感还有余。

《明星大侦探》三季都是高分

内容设定上，一类是主题取胜，比如《请回答1998》紧跟优秀韩剧怀自己的旧，《酒店惊魂》虽过程冗长，但给出灵魂交换的反思。第二类是故事或推理取胜，比如当时气氛造到极致的《恐怖童谣》，案件烧脑的《都是漂亮惹的祸》《疯狂的郁金香》被称为节目推理双峰，体现了编剧团队的强大。第三类是综艺感好，像《男团鲜肉战争》NZND组合创造了反差综艺感，甚至成了一个IP。还有一些古装、年代剧cosplay玩法。当然，细节优秀是很大加分项。

从以上三种大致分类看得出，破案综艺这个类型，节目组已经玩得很溜了，当初不少网友担心上星尺度紧，但如果仔细分析，本来优秀的看点完全可以继承。上星综艺里，cosplay、玩影视剧梗、做社会反思、编剧精彩的例子，都不少见吧？

哪怕存在总导演在微博中解释的时间问题，但大家已经不是第一次做“大侦探”这个节目啊。

即便有这么好的出身、条件，看过最新一期节目后，你一定会忍不住去回答知乎上那个问题，“什么是一手好牌打烂了？”

《我是大侦探》剧照

《我是大侦探》第一案《有间客栈》，和《明星大侦探》第三季第一案《酒店惊魂》一样，做了实景秀，作为开篇，还是希望观众能有代入感。主题是沙漠中的客栈，这一次致敬《东邪西毒》。在案情上，没有出现“尸体”，换成了偷孩子。

偷的办法既不惊悚，也不高级。整个客栈，从空间上说，是个半密室作案的设置，所有人在发现两个孩子不见时，都集中在客栈大厅里，通过侦探的询问，期间没有人出过客栈。

看过不少集《名侦探柯南》，或者关注本格推理的人，就会熟悉这种密室作案的一般手法，通常都是通过一些机关，技巧，达到好像人在一个屋，另一个屋案发了的效果。

张客官/张客观（张若昀 饰）带着两个孩子出场，接着是何孤独（何炅 饰）进了客栈，至此，所有人都出场完毕。客栈的平面图并不复杂，实际上和棚内录制效果差不多，一共就一层，四个客房，两个老板房，厨房，大厅。这一点上，已经排除了案件形式有太多可能性。

按部就班，孩子不见了，担任侦探的张客观领众人集中，交代时间线。

但是接下来，节目就朝着走偏的方向，一去不复返。

首先，人物之间和案情的关联不紧密。破案之所以复杂，有难度，是因为在案发后，会发现每个嘉宾的角色都和死者或多或少有联系。类似形式的《无忧客栈》《酒店惊魂》，客人也都和一个死亡诅咒或传说有关。人与人，人与受害者的联系，就给案子蒙上了恐怖悬疑色彩，从作案动机说，几乎每个人都有可能，这也是可怕所在。

《有间客栈》里出现的六个人，除了张客观是带孩子进来的人，韩雪、吴磊有主雇身份，其他人与人，与失踪的孩子，都完全没有任何联系。一直演到20分钟，都还看不出嘉宾和案件的联系，那哪还有追根究底的好奇心？

关系不紧密就算了，给嘉宾设定的小传还完美继承了不少国产剧啰嗦、没用的特点，所有人物都立不起来。

韩雪饰演的雪无情致敬《东邪西毒》，女扮男装遇上了爱将军（张天爱 饰），而韩雪自己也有一个江湖侠客的爱人。设定上是致敬经典了，但本身是为人物锦上添花，不需要将之前回忆作为剧情重点。

然而，集中讨论时，没有多少时间在讨论线索案情，大家竟然在讲故事。韩雪伤心地讲了十年前遇到真爱的故事，种子怎么种都无法开花，甚至一度落泪，节目适时地配上音乐，镜头剪切众人的怜惜，让人觉得在看国产武侠剧。

就没有人问问，她的漠上花种子到底能不能开花，会不会是个道具或证据吗？

张天爱则集中精力，献出演技，讲了一个女汉子遇上秀气文人后的痴情故事，那举起的双手，那伤心的表情，又展示了这真是个有故事的客栈。

就没有人关心，她极力否认的飞镖纸条，真的与她无关吗？即便最终确实无关，但作为潜在嫌疑人，否认就结束了？那要集中推理质询的意义在哪儿，每个人都可以用这个句式否认。

更神奇的是张客官，且不论人物小传里涉及了多少未出现的人物，邓公公、贾大人、同僚、孩子等等让人眼花缭乱一下子很难捋清楚，他为什么一开始就指出邓冷漠（邓伦 饰）脚下有点赞印记？如果知道这一点，按道理说，众人是不是应该怀疑他和邓冷漠早就相识？

与磊小二（吴磊 饰）相关的连环画计划，没头没尾，为什么孩子与赏金又扯上了关系？

连环画到底画的什么？捉急

总之，在看集中推理前，观众还能有自己的判断，在看完所有证据后，感受应当就是一团浆糊，除了何炅在认真判断每个人与偷孩子的关联，其他人都执迷于发现别人的故事，讲自己的故事。对于应当当场追究的疑点，要么是没有询问，要么是没有剪在正片里。

并非说这些疑问真的都与案情主线有关，但正是因为有干扰性的关联证据、询问、嘉宾回答、证明或否认，才能让案子一步步深入，剥离出每个角色作案的可能性，从而再一一排除。另外，从合理性角度讲，观众永远只能是隔着屏幕的观察者，现场嘉宾应该是最容易发问的身份，“双北组合”敏锐的信息捕捉能力和追根究底的能力，是能带着观众推进剧情的。如果面对这些观众都显然有疑问的解释，都选择不追究，实在是不合理，最终结果无论如何都失去了推理的吸引力，也不让人有“竟然是这样”的惊喜。

其次，是嘉宾表现太浮夸。以前在节目中负责演技的是王鸥、鬼鬼、白敬亭，飞行嘉宾例如张若昀、魏大勋、杨蓉、大张伟也较好地完成任务了，把小传记熟以后，适当地插入到案情当中。

但目前节目有三分之一的时间在尬演剧情，张天爱和韩雪的爱情故事上面已经说了，知道真相后，张天爱真的跑到院子里边喝酒边哭，进来还和韩雪相拥而泣。当然，演员的敬业精神值得敬佩，但别忘了，这是个破案节目，不是“戏精的诞生”啊！隔着屏幕看俩人的拥抱，都能感受到何炅那一声“快来破案”的绝望叫喊。

包括邓伦的角色，比心拳的设定纯属是为了好笑，但这么刻意的好笑实在不让人觉得有综艺感。而且不得不说，邓伦的角色在案件中存在感过低，或许是他表现问题，虽说身揣迷药这一点是重大证据，但他在否认之后，众人就选择了不再追问，大概他内心也很无奈，我说什么你们信什么。除此之外，在接梗这些方面，还是个新手，显得有点颓，不知道要干嘛的懵圈感，不太适合游戏类综艺。

第三，事关观众破案最重要的是看不到证据。不论是信件、书、布上的字、连环画，大约出现在镜头里的时间，是在2秒左右，完全来不及看内容，嘉宾也没有读出来，也不画重点。偏偏这一期里信件证据特别多，几乎每个人房间里，都有文字相关的物件和案子有关。嘉宾找到证据却不给观众看，搜证的过程对观众来讲，就是无意义的，文字证据再一多，完全对不上谁搜到了什么。

搜证形式上，6人一起进场是省事了，但也完全没给观众机会去好好跟着嘉宾走，导致有几个房间根本就没放出搜证过程。那观众在这个期间到底要关注什么？

捉急，这个密函上到底写的什么

在集中推理时期，展示证据时还是一闪而过，导致观众只能从嘉宾嘴里听到零碎的信息点，难以拼接起来。而有些没有剪进去的搜证过程，只能看到一个结果，比如说，最终决定盗贼是谁的关键信息，窗户被打开了半扇，水缸里有小朋友的头饰，都没有剪在搜证过程里，不说以前开宝箱开邮箱看手机这种惊喜了，连这种关键点都看不到，就太忽略观众的感受了。

人失踪，窗户开着，这种关键点就一个回忆镜头处理。

最后，看完就会知道，案件不复杂，藏得不深，但嘉宾并没有对案子本身太上心思考。半密室的形式，失踪了两个孩子，首先想到的，就应该是盗贼从哪里进房间的，不是窗户就是密道，可惜没有一个嘉宾提出。证据也已经比网络版降了好几个难度，没有藏在夹板，密道之类可怕的地方，窗户开了一半，酸奶撒了一地，这已经都是最摆在面上的证据了，本来就缺少了寻宝搜证的刺激，连这种都还被忽略，而去关注墙上画的意义，是要急死观众还是急死节目组？

节目到了一个小时，何老师只能再次提醒大家第一步都没去追究。

种子这种夹心证物不算为难人，韩雪不让拆

种子这种夹心证物不算为难人，韩雪不让拆，到底是想破案还是演戏？凶手其实不是她，完全无关。

在宣传期间，节目组打出了同样细节控的口号，比如客栈厨房锅里的肉确实是现煮的肉，在正片里出现的时间只有一两秒。但说到底，细节是加分项，不是根本，案情和人物都没扯明白，谁还会关注一锅肉？

《明星大侦探》之所以受到好评，除了惊险刺激、好笑开车，立意也一直是为人称赞的优点。本身节目的主题，自带了许多社会性，用好笑和刺激来包裹刑事案件的严肃内核，是一颗能百尝不厌的糖，但这颗糖放进电视里，下到8岁的小孩，上到80岁的老人，就会嫌它难吃了吗？一进入电视，就意味着和不争气的那些国产剧一样，只能做些没有意义的剧情吗？能够理解案件不能太出格，盗窃案点到为止，但直到《我是大侦探》节目结束，何老师发挥出的立意，是侠客就是长情痴情的？是君子一言驷马难追的？这好像和偷孩子这件事并无关联，并且，侠客的爱恨人生，不仅仅是守着十年不存在的爱，更多是人生不由己，练就铁石心肠的悲情吧。升华不合时宜，还不如更强调娱乐性本身，或者看个推理过程也让人过瘾。

也就是说，原本应当从《明星大侦探》继承下来的核心点，《我是大侦探》每点都在丢分。上星是好事，限制存在都可以理解，但这不意味着这档节目就要放弃原本的那些宝贵优点。推理不论案情大小，思考也不论网络还是电视，目前这个评分，的确是令粉丝失望的结果，只能说，且看节目组的初心会不会继续丢了。

（原标题：从豆瓣9.2跌到5.4，“大侦探”一手好牌是怎么打烂的）

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