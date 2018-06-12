华谊兄弟回应套现传闻：股权质押是常见投资形态

6月10日开始，关于华谊兄弟6月6日发布的股权质押公告的相关报道在网上一石激起千层浪，被解读为王中军、王中磊抛售股票套现。

公告

华谊兄弟董事长王中军致全体股东的一封信

新浪娱乐讯 6月6日，华谊兄弟[微博]发布公告，宣布持股人王中军、王中磊[微博]的股份质押状况。此举被外界解读为抛售股票疯狂套现，题为《华谊兄弟忽然质押几乎全部股权疯狂套现》等几篇报道在网络流传。6月11日晚，华谊兄弟对此事发布澄清公告，声明“王忠军、王忠磊自 2014 年至今未减持过公司股份，不存在抛售所持公司股份套现的行为。2015 年 11 月 24 日至今，王忠军、王忠磊 先生累计增持金额合计约 6.4 亿元。 ”并表示股权质押是目前市场上常见的筹资形态，此次股权质押的资金主要用于项目投资及股权投资。

6月10日开始，关于华谊兄弟6月6日发布的股权质押公告的相关报道在网上一石激起千层浪，被解读为王中军、王中磊抛售股票套现。

6月11日中午，华谊兄弟曾做出回应：“股权质押不是抛售股票，更不代表不看好华谊未来，也不会影响华谊兄弟的正常经营。王中军与王中磊先生一直关注各个行业的创新发展，也希望这些领域可以与上市公司有更好的联动，促进华谊兄弟的整体发展。他们股权质押的资金用途，主要用于项目投资及股权投资，为引领行业发展注入新的活力。我们也会对恶意传谣者保留诉讼权利。”

6月11日晚，华谊兄弟发布正式的《澄清公告》，详细说明了此事——

1。 报道称“华谊兄弟忽然质押几乎全部股权”，经核实，王忠军于 2011 年 4 月 18 日开始，陆续进行将所持有的部分股份质押，王忠磊自 2012 年 4 月 10 日开始，陆续进行将所持有的部分股份质押；并通知公司进行了相应的信息披露。

2。 报道称“华谊兄弟质押全部身家给中信建设投资”，“截止 6 月 6 日， 王忠军共向中信建投证券有限公司质押股份 550，879，999 股”。经核实，截 至 2018 年 6 月 6 日，王忠军向中信建投证券有限公司累计质押股份合计 205，749，999 股，占其持股总数量的 33.61%。

3。 经核实，王忠军、王忠磊自 2014 年至今未减持过公司股份，不存在抛售所持公司股份套现的行为。2015 年 11 月 24 日至今，王忠军、王忠磊 先生累计增持金额合计约 6.4 亿元。

股权质押是目前市场上常见的筹资形态，不代表王忠军、王忠磊先生不看好公司未来，也不会影响公司的正常经营。王忠军、王忠磊先生一直关注各个行业的创新发展，也希望这些领域可以与公司有更好的联动，促进公司的整体发展。王忠军、王忠磊先生股权质押的资金用途，主要用于项目投资及股权投资。

（京雅/文）

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