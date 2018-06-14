女性偶像颜值总选举2018宣布排名 白石麻衣连冠

电台节目《Recommen！》宣布“女性偶像颜值总选举2018”评选结果，白石麻衣、佐佐木琴子、斋藤飞鸟、堀未央奈等上榜。

女性偶像颜值总选举2018

据日本媒体Modelpress报道，6月13日播出的电台节目《Recommen！》按照每年惯例宣布“女性偶像颜值总选举2018”评选结果，白石麻衣、佐佐木琴子、斋藤飞鸟、堀未央奈等上榜。

“女性偶像颜值总选举”今年已经是第六届，由《Recommen！》节目主办，以“只看颜值你最喜欢的女性偶像是谁？”为主题，根据听众投票选出最佳颜值偶像，每年投票都在“AKB48选拔总选举”前后进行。

该投票第一次举行时，当时还在AKB48的渡边麻友是冠军，第二届冠军是当时还在AKB48的岛崎遥香，第三届冠军是SKE48松井珠理奈，第四届冠军又是渡边麻友，去年举行的第五届中，乃木坂46的白石麻衣排名第一，今年她仍旧坐在冠军宝座。

这一届前十分别是白石麻衣、佐佐木琴子、堀未央奈、斋藤飞鸟、铃木绚音、太田梦莉、松井珠理奈、横山由依、菅井友香和山本彩，进入前二十的还有西野七濑、松村沙友理、生田绘梨花、山下美月和长滨宁琉等。



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