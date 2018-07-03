火箭少女酬劳比例曝光 粉丝：吴宣仪买个包都不够

看到酬劳分配的方式后，不少粉丝心疼偶像能拿到的钱超少，甚至有人戏称，私照中总是全身名牌的吴宣仪，这样子的薪水“买个包都不够”。

“火箭少女”

吴宣仪的袜子

吴宣仪被称为‘海南富婆’，私服行头几乎都是名牌，光是一双袜子要价新台币7548元。

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道 “火箭少女101”以节目《创造101》出道，先前官方透露准备录制单曲，正是演艺活动也陆续展开，不少网友期待团体这2年的发展，同时也好奇团员们究竟能实拿多少酬劳。

“创造101应援社”是由粉丝从节目开始初期变组成的后援会，博主日前透露看过官方与成员签的合约原版，因此在网络上针对“工资分成”议论纷纷的时候，网友跳出来说明。

该网友表示，团体有底薪，但金额不高，每一位成员原本所属的经纪公司和腾讯的酬劳分配是3：7，每人最终能拿到多少，还得看原本和经纪公司的合约如何约定，网友举例，一个代言假设收入1100万人民币（币值下同），3成是330万，团体有11人，每一个团员的经纪公司大约拿到30万，最终成员从经纪公司领到的酬劳大约是6万到15万不等。

看到酬劳分配的方式后，不少粉丝心疼偶像能拿到的钱超少，甚至有人戏称，私照中总是全身名牌的吴宣仪，这样子的薪水“买个包都不够”，不过“创造101应援社”却不这么想，该网友认为：“如果没有101这个节目，很多女孩其实过得很惨。”

在节目第1集的时候，许多参赛选手讲到自己的处境哭得一把鼻涕一把眼泪，虽然出道后真正实拿的钱不多，但往长远看至少有了腾讯、火箭少女这样的大品牌支撑，一定会受到大众的关注，人气转换成实际收入，至少让女团不用再像过去一样困难。

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