揭秘机场追星产业链：卖明星信息、当托、代拍图

“追星其实你是在追自己，你其实是在为自己设计着一个你理想中的生活的人设状态，你想成为什么样的人，你其实最终追来追去，追的是自己的影子。”

“出来了出来了，一会大家别挤，记得一起喊口号！”粉丝小孙还记得第一次在机场为偶像接机的场面，后援会给大家发了应援物品，她负责和另一个女孩一起拉横幅。

看到偶像出来的那个瞬间，小孙激动地无所适从，那是她第一次离偶像这么近，她忘记了拍照，甚至连精心准备的礼物都没有送出去。

机场（资料图）安源 摄

在这之后，小孙成了机场的常客，只要后援会通知，她都会第一时间赶到，为偶像接送机。

小孙觉得，机场是最好和偶像互动的地方，不仅离得近，而且成本低，还可以亲手送上礼物。

不过，最近小孙所在的后援会里发了通知，负责人要求大家暂时不要去接送机，以免被抓典型影响偶像的发展。

民航局发布《关于加强粉丝接送机、跟机现象管理的通知》

原因是因为，近日中国民用航空局发布了一份《关于加强粉丝接送机、跟机现象管理的通知》，提到因为近期“粉丝跟机”、“粉丝接送机致航班延误”等现象影响正常的工作及治安秩序，要对此加强管理。

小孙很认可，她在群里说：“喜欢是放肆，爱是克制，远远地看着，希望你好。”

资料图为一名韩国艺人的“粉丝”在北京首都国际机场接机。中新社记者 刘关关 摄

——“粉丝机闹”屡见不鲜

事实上，“粉丝接送机致航班延误”“粉丝机闹”的新闻屡见不鲜。有媒体披露，首都机场T3航站楼2017年有记录的粉丝警情就达20起，粉丝规模都在50人以上，今年有记录的粉丝警情已达7起。

今年5月，上海虹桥机场的某登机口前，出现不验票直接冲撞的举动，原来是20多名粉丝为了追随某某偶像团体，自行购买机票全程追随。因为这个突发事件最终该航班被迫延误2小时。

飞机起飞后，一部分位于经济舱的粉丝又齐刷刷奔向头等舱，航班落地滑行时，他们又不听安全劝阻起身围堵在机舱的出口处，造成航班秩序被严重扰乱。

资料图为一名韩国艺人的“粉丝”在北京首都国际机场接机。中新社记者 刘关关 摄

——明星航班号哪里来？

记者调查发现，目前，粉丝们获知明星航班出行的信息渠道主要有以下几种：

一是粉丝后援会提供的“官方消息”。通常，被称为“站姐”的粉丝后援会负责人，都会与明星的经纪团队、明星工作室保持良好的沟通关系，因此有时明星方面会主动告知航班信息，方便粉丝接机。

其次一些追星软件上会显示明星最近的行程和活动安排，供粉丝了解明星的动态。

还有一种方式，就是屡屡引发热议的购买行程。

有网友在微博兜售大批明星的航班信息 图片来源：微博截图

在微博搜索“明星航班”，就会出现很多以航班、明星证件为名的账号，他们会发布明星的简短出行信息，如“xxx，x月x日，x地”，要求买家加微信私聊。

记者查询发现，随着明星人气不同，价格悬殊不少，另外同一个航班信息，有些只需15元，有些则要40元甚至更多。

卖家告诉记者，如果想长期追星，可以购买明星身份证、护照号等，此外还能帮办理刷关（即先买全价机票再退票）的业务。

法院（资料图）中新社发 徐志毅 摄

——是否涉及违法？

这种兜售的明星航班信息从哪里泄露出去的呢？

蓝鹏律师事务所律师主任张起淮告诉记者，当前机票销售的渠道非常多样化，购票系统、销售商与保险商、机场值机柜台以及安检和登机口检票环节都有可能泄露信息。

张起淮律师指出，明星航班信息泄露涉及网络安全、个人信息保护、商业秘密保护等问题，轻则侵权，重则犯罪，造成严重后果的应该追究刑事责任。

资料图 中新社记者 殷立勤 摄

对于如何避免明星航班信息泄露，张律师也给出了三点建议：

一是尽量选择正规渠道购票，减少中间环节泄露信息的可能。

二是明星不要为了自己的宣传，经常让一些粉丝去接机拍照，活动增多更容易导致信息泄露。

三是在发现个人信息泄露后，要及时反映、投诉、挽回，促进相关企业单位提高保护个人隐私的警觉和警惕。

不过，张律师也指出，虽然明星团队自主发布航班信息，一般不会有法律的责任，但如果由于放出的信息扰乱了正常的机场大厅秩序，那也可能受到《治安处罚法》的有关规定接受处罚。

不少“代拍”在网上兜售图片 图片来源：微博截图

——机场都是粉丝吗？

记者进一步调查发现，所谓“机闹”的锅也不能只甩给粉丝，跟在明星身后的一群人里，有时不乏“代拍”和“职业粉丝”。

所谓职业粉丝，是明星雇人给自己捧场，但如果数量不多，难以在机场引发轰动，充其量也就吸引一些围观群众。

由于一般明星的公开行程都能查到，粉丝如果想看到非官方的照片，就需要找到“代拍”购买照片，因此也让代拍的生意十分红火。

早前，一则“代拍”在机舱内辱骂Nine Percent成员“你们算什么天皇巨星”的视频，在网上引发热议。

不少粉丝表示，要抵制“代拍”的行为，认为这是一种侵犯明星隐私的做法，如果所在的后援会买这样的图，无疑是给偶像“添堵”。

以《偶像练习生》里人气最高的蔡徐坤为例，网上有不少为其成立的粉丝组织。

——粉丝分工明确

追星背后，也可以看到在粉丝经济的冲击下，粉丝不再是单纯的追星，而是逐渐开始参与明星的工作。

杨琦是个80后，因为一档偶像选拔节目对一位练习生“路转粉”。杨琦自称是“妈妈粉”，追星心态并非崇拜，就是希望偶像事业更好一点，公司能给他多一点资源。

为了方便追星，杨琦加入了一个粉丝群，里面大多是95后，还有00后。群里专门分出了前线组、数据组、文案组、美工组、视频组、活动组、“反黑组”等，分工十分明确。

有粉丝成立了范丞丞“反黑组”，帮其危机公关。

95年出生的陈萌是数据组的一员，她负责在微博上为偶像“打榜投票”，据她介绍，前线组会在机场接送机以及活动上拍摄偶像的一些照片，“反黑组”则会帮偶像第一时间危机公关。

陈萌觉得，自己和偶像的年龄差距都不大，看着偶像努力的样子，感觉对自己也是一种激励。

不做这些事情可以吗？面对记者的问题，受访的几位粉丝表态都一致——怎么可以不为偶像付出呢？那岂不是白看么？

论文发表后，胡江华又发了微博感谢林俊杰。 图片来源：微博截图

——如何理智追星？

但一定要费时费力费金钱才叫追星吗？并不是。其实，可以在其他方面为偶像付出，反而能收获更多。

比如，今年杭州中考，来自文澜中学的彭乐怡取得了589分（满分600）的好成绩，她说自己喜欢王凯和杨洋 ，因为他们对工作有认真和专注的态度。

王俊凯的一位“学霸粉丝”，则今年在高考中取得了652分的最好成绩，她表示王俊凯给了自己许多动力和变得更优秀的力量。

表情包



早前，浙江大学第二附属医院眼科的胡江华在其发表的SCI论文中感谢了林俊杰，她认为过去十年，林俊杰的歌曲给了自己强大的精神支持。

针对追星，胡同学的观点是：“追星不能盲目，偶像所传播的正能量推动者我们不断进步，会让我们走得更远，成为更好的人。”

图片来源：节目视频截图

如何追星？著名主持人撒贝宁曾在节目里说过这样一段话：

“追星其实你是在追自己，你其实是在为自己设计着一个你理想中的生活的人设状态，你想成为什么样的人，你其实最终追来追去，追的是自己的影子。”

所以，与其天天“爱的供养”，不如换一个方式，和偶像一起成长。

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