颜值妨碍了观众关注实力 作品其实会“说话”

在荧屏上，也有这么一批年轻人气演员，“人气”“颜值”是他们身上的标签，至于他们实力如何，大家似乎并不太在意。

《一千零一夜》海报

《天乩之白蛇传说》海报

《甜蜜暴击》

近日，大银幕上彭于晏、李易峰等的新作引起观众关注，不少评论认为，“颜值”妨碍了观众对他们实力的关注，因此，他们要付出更多的努力才能得到观众的肯定。其实，在荧屏上，也有这么一批年轻人气演员，“人气”“颜值”是他们身上的标签，至于他们实力如何，大家似乎并不太在意。但对于专业演员来说，他们最想获得的还是演技方面的肯定，因此，他们大概需要更加努力，并通过作品中的表现来说服观众：除了颜值，他们也有实力！

现象

《甜蜜暴击》《爱情进化论》《武动乾坤》《香蜜沉沉烬如霜》

人气演员携新作加入荧屏暑期档

近日，暑期档多部新作终于定档，人气小生的加入，让今夏的荧屏变得更火热。

鹿晗、关晓彤主演的《甜蜜暴击》接档《一千零一夜》，将于7月23日开播。近日，《甜蜜暴击》预告片播出后就登上微博热搜榜，可见鹿晗的人气之高。《甜蜜暴击》从宣布开始拍摄以来就非常具有话题性，关晓彤在剧中饰演大学中的美女格斗高手，鹿晗化身大学新生，在和关晓彤互相切磋并彼此学习中走到了一起，最终鹿晗靠着自己的努力也变成格斗型男。预告片中，鹿晗饰演的元气少年十分吸睛。

昨日，爱情轻喜剧《爱情进化论》也宣布定档，将于8月2日开播。曾成功主演过《无心法师》《法医秦明》的人气小生张若昀，此次在《爱情进化论》中饰演一位不善言辞却细心温暖的牙科医生。

杨洋、张天爱、王丽坤领衔主演的《武动乾坤》也有望在暑期登陆周播剧场。该剧讲述了赤诚少年林动与一众挚交好友出生入死并肩作战，最终保家卫国的传奇故事。该剧通过一位平凡少年的英雄成长史，传递积极向善、无畏前行的价值观。

此外，近日在荧屏热播的《一千零一夜》有亮眼表现的邓伦，有望再给观众带来《香蜜沉沉烬如霜》。其中，邓伦饰演的旭凤与杨紫饰演的锦觅识于微时，牵扯出一段时隔三世、长达万年的“情劫”。

吴磊主演的《沙海》则于今晚在视频网站上线。值得一提的是，张艺兴也将友情出演《沙海》中“解雨臣”一角。

观察

他们努力的样子才是正能量……

鹿晗吴磊陈学冬赵丽颖杨紫迪丽热巴都有好表现

流量小生默默努力转型

近年来，说到人气小生，大家总是想起“流量”“高颜值”之类的标签，因为观众很容易把注意力放在他们的外表上，常常自动忽略他们的努力、他们的演技。

当然，观众也不应该仅仅看到这些年轻男演员的“流量”“颜值”标签。其实他们也一直为转型“实力派”而默默努力。

据悉，《甜蜜暴击》中鹿晗饰演从格斗小白成长为高手的励志少年明天，剧组曝光的花絮中，鹿晗独自在拍摄间隙认真练习仰卧起坐，他戴着拳击手套在运动垫上专注运动，很是自律。据悉，早在该剧拍摄初期，鹿晗就请了教练进行贴身指导，不仅每天结束拍摄后回酒店锻炼，在片场也充分利用休息时间加练，未来将在剧中展现健身成果。

杨洋在拍戏期间的默默付出也获得了剧组工作人员的肯定。《武动乾坤》曝光的剧照花絮中，无论是打戏还是文戏，杨洋都亲自上阵，完全不用替身。在导演讲戏的时候，杨洋也非常认真，专注投入。除此之外，网上曝光的一组花絮图中，杨洋整个人陷在泥汤里，蓬头垢面、满脸泥泞，从图片可以看出嘴里都是泥水，网友直言“杨洋这次真的好拼”。

在《沙海》发布会上，主创们也纷纷表示，吴磊在拍摄中十分敬业。首次挑战探险剧的吴磊，事前为塑造角色做了大量功课和准备工作。无论是动作戏还是冬天下水戏，吴磊都坚持亲身上阵。《沙海》剧组深入沙坡头、阿拉善等沙漠地区超过2个月“沙海”实地取景，拍摄条件十分艰苦，从官方视频可见，拍摄现场满是大风扬起的沙尘，吴磊在沙子里摸爬滚打，频频“吃沙”。“尽管整个剧组都很辛苦，但真的希望能给大家呈现一场精彩的视觉盛宴，我自己也对此非常期待”，吴磊表示。

近日在湖南卫视综艺《我家那小子》里，陈学冬也谈到演员的不容易。节目中，陈学冬向好友吐露自己前段时间总是失眠，最严重的时候长达50几个小时没睡觉。“心里有压力，第二天又有工作，躺在床上睡不着，大概到了凌晨两点的时候，发现心脏跳得很快。”

除了因为工作睡眠不足外，陈学冬在《我家那小子》里还透露，自己为了胜任角色，正在努力学习驾驶直升机。虽然他对高空飞行有点恐惧，但为了拍戏，他还是努力学习。

“小花”同样不甘落后

为了证明自己的实力，人气小生都在努力。小花们也并不落后，她们的表演同样值得关注。

热播剧《一千零一夜》里，人气小花迪丽热巴饰演的是怀揣花艺事业梦想的凌凌七，她的表演被观众评为“满屏的少女感”“轻松幽默”“没想到你是这么逗的热巴”。

有网友认为，《一千零一夜》这样脑洞大、少女心满满的粉色剧情，加上迪丽热巴轻松搞笑的表演，“十分符合暑假的减压需求”。

即将开播的《香蜜沉沉烬如霜》里，杨紫将跟邓伦搭档上演虐恋。而在目前热播的网剧《天乩之白蛇传说》中，杨紫的表现也受到关注。有网友认为，杨紫演的是“萌版白蛇”“贪吃蛇”，跟赵雅芝塑造的温婉大气白娘子有很大不同。有观众认为萌版白蛇好可爱，“她从水里幻化成人，小表情表现得十分到位”。

但也有观众对杨紫的表现提出质疑，认为角色目前看来“变化不大。”对此，杨紫表示，“历时近五个月的拍摄，139天，从寒冬到初夏，每一个人努力的样子我到现在依然记得。其实从来没有想过说要去挑战经典，因为我们这一版的白蛇，她是属于偏可爱，邻家女孩的感觉，也不是个大美女，就像是我们身边的好朋友一样。从无知懵懂到成熟稳重，在拍摄过程中，我陪伴着她，她也伴随着我，我们一起成长。”

杨紫还称，为了呈现给大家更好的角色，所以选择了自己配音，“我知道，其实我的声音并不完美，但是我觉得，这是我自己的声音，它饱含着我对这个角色的理解和爱，而且我也想要把我所感受到的，我想说的，关于这个角色的，都传递给观众。”

此外，赵丽颖也很快有新剧跟观众见面——都市剧《你和我的倾城时光》里。该剧改编自作家丁墨的同名小说，此前，根据丁墨作品改编的《他来了，请闭眼》《如果蜗牛有爱情》等剧都获得颇佳反响，珠玉在前，所以此部新剧的制作对赵丽颖来说，无疑是一个挑战，她需要用实力来证明自己。

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