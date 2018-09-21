周润发自曝没看过《上海滩》 霸气称剧本全为他写

周润发

周润发和导演庄文强

9月19日晚，周润发、庄文强[微博]来到北京电影学院宣传电影《无双》，并与众多青年学子分享演艺经验。周润发在现场解读了电影中自己跟郭富城[微博]的关系，“两人是师徒，但同时他还要管郭富城的私人生活，也是一个爸爸一样的存在。”他还鼓励大学生要在学校打好基础，拿到台词就要想出180种方式表演。周润发自曝自己从来没看过当年演的《上海滩》，“因为那时候边拍边播，连睡觉都没时间。”

《无双》是由庄文强执导、周润发、郭富城、张静初[微博]、王耀庆等主演的动作电影，将于2018年9月30日在中国内地上映。周润发在现场解读了电影中自己跟郭富城的关系，“他一直鼓励郭富城做一个好人，两人是师徒，但同时他还要管郭富城的私人生活，也是一个爸爸一样的存在。”庄文强则表示这是一个“老师一直教学生要有道义、要专一、要正确面对自己，然后学生变成了个坏人”的故事。

当天分享会的主题是对话青年电影人，在场的大多是北京电影学院的大一新生，有学生提问到在校学习与外出拍戏的问题，周润发表示，一定要在学校要打好基础，做好百分之两百的准备才能出去，“因为出去拍戏没时间（学），拿到台词就要想出180种方式表演，导演说不好的时候要立马换下一种。”他还自曝从来没看过自己当年演的《上海滩》，“那时候是边拍边播，每天天昏地暗，连睡觉都没时间，第二天还能记住对白就不错了，你们都夸好看，我其实什么都不知道。”

发哥感慨当演员其实“很闷很累”，“有时候拿到一个剧本，为了（揣摩）角色我可能饭也不吃，老婆叫我也不理她，就待在家里面，直到一年多这部戏拍完，我才能觉得舒服下来。”当被问及如何挑剧本，周润发霸气表示，“不是我挑剧本，是剧本就是专为我而写，我不接电影就拍不成，我比较幸运，导演总是把最好的留给我。感谢导演。”

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