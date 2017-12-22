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未受赛琳娜母亲反对恋情影响 比伯夜访女友香闺

2017年12月22日 07:35 新浪娱乐
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面对未来岳母的极力反对，比伯只能避其锋芒，夜访女友，而且在离开的时候明显不想被人发现，可惜他的那辆花花绿绿的圣诞主题车太过惹眼，根本低调不了。

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比伯比伯

　　新浪娱乐讯 据外媒报道，当地时间12月19日晚，贾斯汀-比伯（Justin Bieber）被拍到离开赛琳娜-戈麦兹（Selena Gomez）洛杉矶的香闺，女友母亲的反对似未影响他们的感情。

　　上个星期，41岁的曼迪-蒂菲（Mandy Teefey）和赛琳娜因为比伯发生争执而入院，母女俩在Instagram上相互取关，陷入冷战，面对未来岳母的极力反对，比伯只能避其锋芒，夜访女友，而且在离开的时候明显不想被人发现，可惜他的那辆花花绿绿的圣诞主题车太过惹眼，根本低调不了。比伯告诉狗仔队，他只是去做spa的路上顺道拐个弯，而赛琳娜并不在家。他似乎没意识到自己无意中透露了有女友家门钥匙的事实。

　　家人尤其是母亲的激烈态度，令赛琳娜左右为难，知情人说：“赛琳娜觉得自己面临两难抉择：要么顺从母亲，要么听从自己的心。她爱了贾斯汀这么多年，而他重新回到她的生活，是她刚刚做过手术感情极为脆弱敏感的时候，所以这也是他们复合的完美契机。比伯与赛琳娜被他们的信仰连接在一起，好像开启了一段全新的恋情，哪怕其他人并不这么认为。他们对待感情非常认真，虽然两人都还年轻，但是别忘了，他们的父母也是年纪轻轻就结婚生子，所以这对他们很平常。而且赛琳娜和比伯的事业都取得如此成就，谈婚论嫁也是水到渠成的事。”（布布）

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标签: 赛琳娜比伯夜访香闺反对

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