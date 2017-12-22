杜海涛又在公开“撩”吴昕，你真不怕沈梦辰吃醋吗？

吃包子的吴昕一看就是素颜，穿着类似睡衣的服装，一直公开宣称暗恋了吴昕很多年的杜海涛也来跟着“蹭热度”了，他发了个一模一样的微博，标点符号都不改！

文章来源：娱圈儿八卦

原标题：杜海涛又在公开“撩”吴昕了，你真的不怕潘玮柏和沈梦辰吃醋吗？

前几日，吴昕在微博上传了自己吃网红食品脏脏包的照片，并且透露吃完可能会回到100斤的巅峰体重，表情非常可爱，让人忍俊不禁，而评论转发的人数也都接近了十万人，可见现在的吴昕人气有多高了！

吴昕微博

吴昕

吃包子的吴昕一看就是素颜，穿着类似睡衣的服装，脸上没有任何的妆容，非常亲切真实，而就在两天后的今天，一直公开宣称暗恋了吴昕很多年的杜海涛也来跟着“蹭热度”了，他发了个一模一样的微博，标点符号都不改！

杜海涛微博

这简直是明目张胆的蹭热度啊，而且一点也不顾及形象，吃得满嘴满脸都是的，不过下方的评论就少多了，看起来同样作为快乐大本营的主持人，两人人气相差不是一点半点啊！

杜海涛

很快吴昕就在这条微博下面评论了杜海涛，还怼他：你到底要干嘛，有本事学我穿礼服呀！期待你下一篇微博的表现，别怂！

吴昕评论

其实这已经不是杜海涛第一次在微博与吴昕互动了，在以前杜海涛不光是在节目里表达过对吴昕的好感，当潘玮柏现身快乐大本营录制现场与吴昕合作的时候更是发了一条微博表达自己的不满！

杜海涛微博

而这条微博也是杜海涛评论数与转发人数最多的一条，一直在置顶的状态，看来大家都是比较支持潘玮柏与吴昕，比较反对杜海涛呀，话说杜海涛不是有了沈梦辰吗？这样一而再再而三的“撩”吴昕真的好吗？

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