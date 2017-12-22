《英雄本色2018》“进击”版海报发布

由丁晟执导，王凯、马天宇、王大陆、余皑磊、林雪、吴樾主演的电影《英雄本色2018》将于2018年1月18日全国公映。日前，片方发布了“进击”版海报，众兄弟在海滩上匍匐前进神色紧张，身后温暖的红霞远去，面前只有湍急的海浪和纷飞的海鸥，手中枪支也是火星四溅，可见他们都面临着一场难解难分的激烈战斗。

《英雄本色2018》

王凯马天宇王大陆气势十足 海滩纷战尽显兄弟情深

在电影《英雄本色2018》本次发布的“进击”版海报中，众主演卧姿出镜，匍匐前行，手中紧握的枪械火星四溅，可见兄弟们这次经历的战斗很是难解难分。每张海报上纷飞的海鸥让画面显得更加生动，战斗的凌乱无序感进一步增强。主演们神情紧张，似乎正处于激烈的交锋之中。王凯饰演的周凯虽脸上满是伤痕，眼神却十分坚毅。尽管战况看上去进展得并不顺利，他却仍然拼尽全力护兄弟周全。饰演周超的马天宇侧倒在海滩上，手中紧握配枪，眼神里带着些许震惊，似乎也传递出这场争斗令人感到难以置信。饰演马柯的王大陆则是战意十足，他手持冲锋枪，满脸桀骜不驯。三兄弟究竟经历了怎样的纷争？他们又能否冲破现实的困境？

众兄弟历经磨难不改热血 伤痕累累难掩硬汉豪情

在本次发布的“进击”版海报当中，饰演阿仓的余皑磊向前伸出手臂，努力去拿远处的枪支，表情挣扎。尽管已经浸泡在海水中，他却仍专注于眼前的战况。作为大哥的林雪是众主演中最为淡定的一位，他把枪架在身前，凝望战场的眼睛中蕴藏无限深意。与之相比，吴樾的状况就显得有些艰难，他努力用双手撑起自己的身体，仿佛身受重伤。“进击”版海报中众兄弟在海滩上的血战，似乎也与之前发布的“开年开干”预告片遥相呼应。预告中透露的码头枪战、海上缠斗等场景，都与本次海报中的元素有所关联。兄弟们到底为何而战，最终结果又究竟如何，这场大战也是十分引人期待。

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