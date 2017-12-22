《星球大战：最后的绝地武士》大反派斯诺克发威

从前期预告可以看出，卢克面对蕾伊的乞求依旧拒绝出山，两人究竟是不是父女关系也一直被影迷所讨论。为何卢克一直能沉住气？

卢克与蕾伊两人究竟是不是父女关系一直被影迷所讨论。

反派斯诺克戏份多了不少。

海鹦

波格鸟

左起：马克·哈米尔、黛茜·雷德利、莱恩·约翰逊、兰姆·伯格曼。

昨日，《星球大战：最后的绝地武士》（后简称《星战8》）在上海迪士尼度假区举办了首映礼，导演莱恩·约翰逊、主演黛茜·雷德利、马克·哈米尔、制片人兰姆·伯格曼悉数亮相。这是美国卢卡斯影业“星球大战”系列的第8部。

据Boxoffice Mojo数据显示，《星战8》在首映周末横扫2.2亿美元（约14亿人民币），以一己之力撑起北美票房半壁江山。连同其余34部影片，在周末票房报收约2.76亿美元，环比飙升234%。无论是票房数字还是涨幅，都创下2017年迄今50个周末的最高纪录。目前该片全球累计票房已达4.5亿美元（约29.6亿人民币），揽金势头强劲。据悉，影片将在明年1月5日登陆内地院线，以前几部《星战》的表现来说，内地票房突破10亿人民币大有希望。

《星战8》剧情紧接系列第七部《星球大战：原力觉醒》，讲述了遥远的银河系中恐怖政权“第一秩序”袭击新共和国首都之后的事。电影虽然增添了不少新鲜元素，但还是被吐槽对“经典元素”的使用有些用力过猛。而152分钟的超长篇幅，也有不少人“吐槽”表示影片片子太长，节奏拖沓。

片长

《星战》有史以来最长

《星战8》片长152分钟，虽然并没有长到令人咋舌的地步，但也创造了“最长星战电影”的纪录。此前，《星战》系列所有电影的片长都被控制在2小时30分钟以内。根据外媒的统计，从《星球大战》前传三部曲到四部正传，再到今年初上映的外传《星球大战外传：侠盗一号》，其片长分别为2小时16分，2小时22分，2小时20分，2小时1分，2小时4分，2小时11分，2小时16分以及2小时13分。

剧情

大反派斯诺克发威

从前期预告可以看出，卢克面对蕾伊的乞求依旧拒绝出山，两人究竟是不是父女关系也一直被影迷所讨论。为何卢克一直能沉住气？约翰逊坦言，写《星战8》故事的第一件事情就是要搞清楚：卢克绝对不会是懦夫，他并没有躲在岛上，而是有一定原因。

《星战7》中由安迪典典·瑟金斯通过动作捕捉刻画的“最高领袖斯诺克”，将在这部中开始真正行动，戏份会多出很多。但约翰逊表示反派的来龙去脉不会讲得太透，“就像蕾伊父母究竟是谁一样，斯诺克的故事线也是为整个系列服务的，但这个故事不是他的维基百科，不能一五一十说清楚。”

场景

“武士村”英国运到爱尔兰

《星战8》中有许多与前几部电影相似的场景，也有不少新的。电影制作前，艺术指导里克·海恩里奇斯参阅了大量天行者农场的资料与图片，并创建了一个巨大的资料库，研究乔治·卢卡斯对《星战》最初的设计。例如卢克所在的绝地武士村，就被设计在爱尔兰西海岸的一处悬崖上，由于实际操作和安全原因无法直接搭建，制作团队先根据僧侣们居住的岛屿小屋，在英国松林制片厂的外景片场造出一系列蜂笼形状的小屋，然后将其运送至爱尔兰，在悬崖上进行重建。

萌物

“波格鸟”有原型

前期物料就有曝光将在影片中新出现的生物：波格鸟。它的外形软萌可爱，莱恩·约翰逊表示这个外形的灵感来自于取景地斯凯利格·迈克尔岛生活的海鹦，它们栖息在天行者卢克藏身的阿克托星球上，是海雀、猫头鹰和小海豹的合体。

[现场直击]

“天行者”错把卢卡斯当助理

记者：《星球大战》作为一个经典IP，你是怎么得到执导新一部的机会的？如何延续这个IP 的生命力，让更多年轻人喜欢它？

莱恩·约翰逊：我其实也不知道究竟是怎么一回事就得到了这个机会，根本没有反应过来就被通知由我来执导了（笑）。刚开始也觉得压力很大，感觉天都要塌下来了，后来进入到工作里就有了感觉。其实我们剧组很多角色都是年轻人，所以我认为关注《星战》不应该只看科幻和画面，能体会到角色的成长和转变，这次我们也有加入新的特效，希望观众能够留意到。

记者：蕾伊拥有巨大原力，也是电影中的代表女性，你对《星战》中的女性力量怎么看？

黛茜·雷德利：导演曾说过蕾伊这个角色是关于青春期、是人们第一次开始探索外面世界的状态的故事，你发现无限可能性时，就会感到生活有新能量。我倒不觉得她在代表女性角色，只觉得她是个关于成长的角色。可能因为我家是三姐妹，从小我没发现什么性别的不同概念。这次蕾伊的经历紧接着前作，饰演她之前我也要了解很多历史和典故，对角色、对我都是一种成长、一种挑战。

记者：第一个关于《星球大战》的回忆是什么？

马克·哈米尔：那真是太多了！记得我第一次去试镜的时候，进了一间房子，结果看到了一个男人坐在不远处，当时也没有认出来他是谁，后来我问旁边的人那是谁的助理吗？结果他们非常惊讶地告诉我，那是乔治·卢卡斯。（笑）

记者：新片中你又有客串什么角色吗？这次甚至还邀请来哈里王子客串，期间有什么有趣的事情吗？

莱恩·约翰逊：之前我在《星球大战外传：侠盗一号》里面客串了一个发射死星项目的技术人员，露脸的感觉真的很兴奋。至于我究竟有没有客串还要保密，就像哈里王子是怎样的戏份也一样。很多明星、名人都喜欢来《星战》中参演个什么角色，几乎所有的人都想演暴风兵，但这个实在太难了，看着帅气，但盔甲太重，穿起来无论是坐下还是走路都非常难受（笑）。

记者：在粉丝中你被称为“网瘾少年”，如果卢克也开始用社交媒体，他会发什么呢？

马克·哈米尔：说实话，我觉得每次用社交媒体就像自己在管理一个新闻机构，天天都在发布新闻消息和内容，真的还是挺累的。我在社交媒体上表达的一些意见如果与你们不同也不要怪我（笑）。

新京报记者 周慧晓婉 上海报道

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