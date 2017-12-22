《捉妖记2》特辑 梁朝伟李宇春谈“胡”说爱

电影《捉妖记2》今日曝光了“势力”特辑和“五星”版海报。特辑中第2部新近加盟的梁朝伟、李宇春、杨祐宁、大鹏悉数登场，4人分属不同的势力阵营，常胜赌坊的赌徒梁朝伟、真金庄老板李宇春是清水镇的普通人，而天师堂首席天师杨祐宁、捕妖亭亭主大鹏则是以捉妖为使命的天师。他们却又因为胡巴扯上了千丝万缕的联系，江湖一时风云诡谲，白百何井柏然和儿子胡巴的团圆之路更显波折。同第一部相比，续集中角色们的势力划分更为复杂，在剧情更丰富的同时，胡巴终将“花落谁家”成为一大看点。

捉妖记2

“变装赌神”梁朝伟演逃跑专家 “川味土豪”李宇春求财不忘撩汉

在势力特辑中，江湖草莽们的代表常胜赌坊屠四谷（梁朝伟饰）和真金庄朱金真（李宇春饰）分别凭借出众的魅力和财力在“胡巴争夺战”中占得一席之地。屠四谷身上充满了矛盾，骰不离身手法精湛却债台高筑，自称“江湖上有头有面”，大部分时间却在跑路。尽管如此，凭借个人魅力，他不仅赢得了胡巴的喜爱，还疑似俘获了朱老板的芳心。作为清水镇首富，朱金真财大气粗，手下随从婢女众多，一口流利的四川话霸气之余尽显俏皮。为抓胡巴，朱金真找来了屠四谷，两人的对话却耐人寻味，“你把它找来，我们俩的事情好说”。究竟朱金真口中“我们俩的事情”指的是他们间的赌债，还是另有情债不禁引人猜想。

对于屠四谷这个充满矛盾的人物，梁朝伟介绍，他擅长的并非赌术而是千术，但因出千常常被戳穿，所以练就了高超的逃跑技能。又因屠四谷十赌九输负债累累，所以“我每次出来赌钱都要化一个妆，让人家不知道是我，不然就会被追债”，这也解释了为何特辑中短短十几秒梁朝伟便换了3套衣服。而对于朱金真一口流利的四川话，片方透露最初的角色设定并非如此，导演希望李宇春可以更自然地去演绎，李宇春就想到自己说四川话可能会比较放松，才有了这样一个霸气不失可爱的“川味土豪”。

李宇春

梁朝伟

“万人迷”杨祐宁诠释“模范天师” “才貌双全”大鹏惹井柏然吃醋

与江湖草莽对应的便是天师了，而天师中又以天师堂为尊。作为天师堂的首席天师，杨祐宁饰演的云青可谓清水镇的“万人迷”，广受镇上民众的拥戴。在特辑中，云青不仅成了霍小岚、宋天荫的“云大哥”，还训练出一班强悍的天师帮众，“模范天师”非他莫属。天师界的另一机构捕妖亭亦在特辑中首遭曝光，捕妖亭相当于天师们的“军需处”，大鹏饰演的亭主不仅发明了各种天马行空的武器装备，更是将霍小岚（白百何饰）逗得眉开眼笑，并得到称赞“才貌双全”，这也引得宋天荫（井柏然饰）醋意大发，气鼓鼓挤开交谈甚欢的二人。相信有这两位神通广大的天师相助，小岚和天荫寻找胡巴的路上会少一些阻碍。

新老明星联袂捉妖 群妖开挂欢乐升级

一同曝光的还有“五星”版海报，这是胡巴的粑粑麻麻白百何、井柏然，全新加盟的梁朝伟、李宇春、杨祐宁，五位明星首次联袂亮相海报。五人眼神犀利，各有所思，新的捉妖之旅注定无法风平浪静。续集中，霍小岚和宋天荫为寻胡巴求助于天师堂首席天师云青；屠四谷和笨笨收留了无家可归的胡巴；钱庄老板朱金真四处打探胡巴下落，甚至抓来了屠四谷。除了明星阵容的升级，第二部中也加入了诸多新妖，除了“妖界第一暖”笨笨外，赤天霸代表的邪恶势力也始终对胡巴虎视眈眈。怀着不同目的的各方碰面后将擦出怎样的火花，胡巴又将落入谁手中，现在还难见端倪。

在《捉妖记2》全新的故事中，天荫带着小岚踏上寻父之路，而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀。与此同时，江湖盛传胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，一场腥风血雨即将来临……2018年大年初一，《捉妖记2》“妖”你同行。

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