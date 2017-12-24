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从吴亦凡许魏洲到宋威龙，胡一天的粉丝怎么总认错？

2017年12月24日 09:57 新浪看点
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接二连三的“乌龙”事件，给当事人和机场造成了很多困扰，网友纷纷留言称，被胡一天粉丝“碰瓷”的明星很惨！

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　　原标题：从吴亦凡许魏洲宋威龙到杜江，胡一天的粉丝怎么总认错自家爱豆？

　　文章来源： 赵紫美美

　　胡一天的粉丝又双叒叕认错人了……

　　就在昨天，胡一天粉丝跑到wuli凡凡跟前大喊大叫，引起网友热议。爆料称胡一天粉丝不仅大喊大叫，还爬栏杆……爆料微博配图如下：

微博微博
留言留言

　　貌似是吴亦凡粉丝发博“还原”现场真相。

留言留言

　　还有一些粉丝忍不住发博表示气愤：

粉丝评论粉丝评论

　　事情发生后，吴亦凡粉丝评论称，以前接机“从未”发生任何问题！

“乌龙”“乌龙”

　　觉得此次“乌龙”发生，吴亦凡缺一个“道歉”！

　　更有网友爆料称，胡一天经纪人眼里，胡一天和吴亦凡同level。

爆料爆料

　　这这这爆料瓜这么多，小奇先默默吃着。。。。。。

wuli凡凡wuli凡凡

　　而在当天，被胡一天粉丝认错的不止wuli凡凡，还有许魏洲……

微博微博

　　许魏洲事发当天本来和妈妈心情大好，发生这样的事，直接暴走了，让粉丝们“走开，走开！”

　　网友觉得此次许魏洲没有戴口罩也能认错，猜测这些人不是胡一天的真粉丝。

评论评论评论评论

　　网友一致认为“粉丝是买的”，表示“第一次看到许魏洲着急成这样”，心疼！

评论评论

　　胡一天粉丝之前在机场还遇到了戴着墨镜的杜江，不过粉丝们认出后，又回到原地等了，心疼wuli嗯哼爸……

消息消息

　　消息一出，部分网友发表评论称，要是我，看到杜江会更激动。

　　更有网友吐槽，胡一天这届粉丝不行，都认错两次了……

　　回顾胡一天粉丝认错人的“乌龙”风波，最开始先被认错的是宋威龙。当时带着口罩的宋威龙在机场被认错后，一句：“我不是，你们认错了！”隔着屏幕都能感受到小哥哥的尴尬。

认错认错

　　网友po出了宋威龙（左）和胡一天（右）的对比图，小主们，看了照片能认清谁是谁吗？

对比对比

　　当时宋威龙发博：“请为别人和自己着想下”，随后秒删，小奇想知道当时宋威龙的心理阴影面积……

乌龙乌龙

　　接二连三的“乌龙”事件，给当事人和机场造成了很多困扰，网友纷纷留言称，被胡一天粉丝“碰瓷”的明星很惨！

　　有些网友则表示，胡一天粉丝太搞笑，整天认错人，不知下次会认错谁？

　　胡一天粉丝们昨日自曝，让这件事貌似有了着落。粉丝们直接号召“真诚的希望大家不要去机场接机了”，“每次都给机场以及其他明星带来不必要的麻烦……

微博微博

　　对于胡一天粉丝们的“乌龙”事件，小主们有什么看法呢？欢迎留言跟小奇一起讨论哦~

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 许魏洲杜江吴亦凡宋威龙认错

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