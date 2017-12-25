吴磊：表演这条路，走上了就戒不掉

都说17岁，是个闪光的年纪，见到吴磊的那个下午，坐在角落里的少年伴着耳机里的音乐，正沉浸在自己的世界里。

吴磊

“我很早就开始接触自己喜欢的事情，也因此比同龄人少了自由，但我从没想过放弃。如果可以重来我依然会选择这条路，这是我最骄傲的事。”

吴磊 出生日期：1999年12月26日 星座：摩羯座 身高：182cm 代表作：电影《阿修罗》《影》；电视剧《旋风少女》《琅琊榜》

都说17岁，是个闪光的年纪，见到吴磊的那个下午，坐在角落里的少年伴着耳机里的音乐，正沉浸在自己的世界里。

一句“入行十多年”给这次采访开了头。

从2005年出道至今，按戏龄算吴磊已是个“老演员”了，但在他看来自己不过只是个普通少年，爱打篮球、爱玩游戏。问他会不会因为拍戏让自己的童年不够完整，“当然不会，时间是自己安排的，空闲时我也会和朋友出去打篮球。充实，其实是种幸运。”在吴磊身上，有着和年龄不对称的成熟。“我很喜欢演员这份工作，不仅是因为它会让我的人生变得充实，还能让我遇见各式各样的人生。”

“如果给你一个水晶球，可以告诉你未来的任何一件事，你最想知道什么？”“我不想知道，未来就自己去发现好了，我不需要水晶球。”

人物摄影/新京报记者 彭子洋

除署名外图片均来自网络

A 6岁就会毛遂自荐

当初演戏只要“听话”就行

电视剧《封神榜之凤鸣岐山》

电视剧《旋风少女》

电视剧《琅琊榜》

很多观众第一次在电视上看到吴磊，是在那个被反复播放的广告中，他一句“爷爷一点儿都不老”让人印象深刻，那时的他只有3岁。

“虽然我们家只有我一个人在从事这样的工作，但走上这条路确实是我的个人兴趣。”提起童星经历对他的意义，吴磊将其比喻为最浅显易懂的“根基”，“这段经历对我来说确实有很重要的影响。这个地基我打造了很久，所以我很有信心，未来的‘房子’会很牢靠。”

穿着红色肚兜的小哪吒，是吴磊的第一个影视剧角色，但少有人知道，这次出演机会是他自己争取来的。当年，电视剧《封神榜之凤鸣岐山》（后简称《封神榜》）剧组到吴磊所在的艺校挑选小演员，“当时（剧组）只去了高年级的班里挑人，根本就没来我们低年级。”6岁的吴磊知道后，偷偷地溜出教室，追上了就要离开的剧组一行人，“我鼓起勇气说‘前辈，我拍过广告，要不你给我拍两张照片吧’，之后还录了一段自我介绍，导演看到这些资料后，就把我定了下来。”

因为年纪小，那时的吴磊只是觉得演戏“很好玩”，“我总觉得拍戏就像实景‘过家家’，还有那么多人一起陪着，多有意思啊。小时候演戏，秘诀就是听话，导演和工作人员会告诉我要怎么做，只要听话，就不会耽误进度。”

艺考

——最近研读《五年高考三年模拟》

随时随地都在学习的吴磊。图片来自艺人微博

马上就要高考的吴磊说，最近压力确实不小，“之后会适当减少些工作，为考试做准备，多做卷子，多背多记，未来的具体计划就留在高考后吧。”被问到会向粉丝推荐什么书时，他毫不犹豫地选择了《五年高考三年模拟》，还邀约有兴趣的朋友们可以一起成立个小组，一同钻研下。至于具体哪些科目？他想了想，“肯定要五科一起钻研啊”。

B 从不懂到上瘾

表演根本不像“过家家”那么简单

电影《影》

设计对白：以后终于不用费劲骑单车了。

刚刚“出道”的那段时间，带着一颗好奇心，吴磊辗转在各大电视剧片场、镜头前，《少年杨家将》中第一次遇见了胡歌，《封神榜》中和范冰冰对戏，《深宅》里饰演乔伟，再到《家有外星人》中其出演的唐不苦……

“有时想想确实很忙、很辛苦。就记得演小哪吒时，在海边没日没夜地一直拍，天儿还特别冷、拍摄过程也累，我对表演还没有什么概念，只想着拍完这个剧就不拍了。至于未来要不要做明星更是没有任何意识，就觉得能完成一个角色，挺有成就感的，结果越演越兴奋。（表演）这条路，似乎走上了就戒不掉了。”

说到“戒不掉”，吴磊说和饰演角色的新鲜感、拍摄地点的变换有很大关系，“现在接到一个角色时，看剧本的已经不是‘吴磊’了，我会不自觉地把自己和同组的其他老师带入进去，想问题也都会从角色的角度出发，开始抽离自己，想象表情、肢体该怎么去反应。”

他想想说，“长大后才发现演戏根本不像‘过家家’那么简单。”

吴磊说，现在的他有了更多自己的想法，会和导演沟通换种表演方式能不能更好一些，也希望通过自己的表演给角色或作品一个更好的呈现。

C 自认心态老成

对未来的大学生活充满向往

设计对白：串串里有菜没？

设计对白：我是不是很帅。

2010年，吴磊在家庭剧《淘气包马小跳》中，饰演了调皮但却很讲义气的马小跳，为他赢得了飞天奖少儿电视剧二等奖。此后，他又相继出演了网络剧《仙剑客栈》里的李逍遥、电视剧《旋风少女》中的胡亦枫、《琅琊榜》中的飞流。

也许是因为出道太早，很多人提及吴磊都称他是位“老到的演员”，面对这样的称呼他连称“不敢当”，“在演技上我还有很大的进步空间，还有太多前辈值得我去学习。”

常年在剧组生活，吴磊的为人处世要比同龄的孩子更加早熟。他总是调侃自己的心理年龄有35岁，“上到80岁下到5岁，我和任何人沟通都没什么障碍。”

问他，工作这么忙如何兼顾学习，他答，这些都是“老生常谈了”，“时间就是海绵里的水，工作一停下来就做卷子、背单词。”

再问他，对自己的未来有何规划，他会不止一次地提到要做一个观众心目中的好演员。

唯有憧憬到即将迎来的大学生活时，他才闪现出一个少年该有的兴奋，“和同学们结伴去打球、去上课，老师点我名字，我会回答‘到’。可以和大家一起训练、拍戏，就是那种大家一起的感觉，是我最向往的。”

优点

——睡眠质量好

说到如今的高人气，吴磊觉得，自己之所以能聚集到这些人气，最根本的来源是他所饰演的角色，“我身上最大的魅力都是靠角色带来的，其次才是我自己。现实中的我，和周围的同学没什么区别，最大的优点就是睡眠质量比较好。

大妹子

——这个称谓最合适

在此前的某次采访中，被问到被粉丝叫“小哥哥”后什么感受，吴磊说，每当被这么称呼时总有一种冲动，想叫她们“大妹子”。聊到这个话题，他向新京报记者解释说，除了“大妹子”好像真没有什么更合适的称呼了，“‘磊迷’是他们的统称，‘大妹子’就是我对她们的称呼。她们总是叫我小哥哥，我又不能叫她们小妹妹，也不能叫大姐姐，那么就只有大妹子了，多好（笑）。”

新 鲜 问 答

Q：你的口头禅是什么？

吴磊：厉害！厉害！厉害！

Q：上一次哭是什么时候？

吴磊：演哭戏的时候，最近基本没什么伤心事。

Q：马上就要成年了，18岁生日愿望是什么？

吴磊：终于可以学车了。

Q：对自己学车有没有信心？能一次过（考试）吗？

吴磊：应该会一次过吧，毕竟从小到大，我的赛车游戏经验还是很丰富的。

Q：如果你能改变影响自己成长中的一件事情，你会选什么？

吴磊：多吃蔬菜，别挑食，我是认真的。蔬菜吃多一点，个子可以再长一长，如果能回到过去我一定要提醒自己这件事。

Q：你现在的身高有多少？长这么高有什么秘诀吗？

吴磊：我也不知道，每次都不一样，有时候2.33米，有时候1.91米，我自己都觉得身高是个谜（笑）。至于长高的秘诀，如果真的有请来和我分享一下。

Q：每天花多长时间用来照镜子？

吴磊：一次洗脸的时间。

Q：从小到大总是被别人夸“长得帅”，有没有心理负担？

吴磊：我觉得如果从小就被别人说好帅，你还说自己有压力的话就太“欠”了。你不能说“自己每天被别人说好帅很烦”，好“欠”啊是不是（笑）。相貌是爹妈给的，但我更希望大家喜欢的是我的演技。

Q：手机上必有的三个APP是什么？

吴磊：微信、微博、叫外卖的软件……还有地图，就四个吧，三个太残忍了（委屈卖萌脸）。

Q：你希望和粉丝有怎样的相处方式？不喜欢她们做什么？

吴磊：其实跟粉丝相处的话，她们开心就好了。但有件事情我的确不是很喜欢，我希望有些时候如果我太晚到（机场），你们就赶快回家吧。因为会让我很担心，真的不是很安全。我的出行运一直不太好，总是延误或是取消，本来航班就晚，延误就更晚了，女孩子还在机场等就会很危险。

Q：给你三天非明星的生活，你会干什么？

吴磊：我本来就不是明星，我是一名演员。

采写/新京报记者 周慧晓婉

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