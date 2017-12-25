超模孙菲菲恋爱十年终于结婚，这个故事甜到让你哭！

在孙菲菲刚到国外的时候，她甚至连一句英语也不懂，是亮子在她的兜里悄悄的放了鼓励的小纸条。“一个人要勇敢，如果要做自己喜欢做的事。”

原标题：超模孙菲菲恋爱十年，终于结婚，太甜了！

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前几天超模孙菲菲在微博上公布自己结婚了，老公是已经恋爱十年的摄影师。

孙菲菲结婚

看起来真的很般配。

般配的二人

不过让绯公子想写这篇文章的原因不只是因为他们的婚讯，还有他们的爱情，太甜蜜了。

他们的爱情

在结婚前的采访中，孙菲菲提到了老公，幸福的落泪。

甜蜜蜜

亮子则说她是一个会把一件小事记很久的人，会记得他们第一次在外滩停放的电瓶车的位置，然后多年后再感慨，它已经变了模样。

亮子感慨

两个人从默默无闻带现在的，一个是知名摄影师，一个世界超模，彼此陪伴了最难过的时间。

超模孙菲菲

在孙菲菲刚到国外的时候，她甚至连一句英语也不懂，是亮子在她的兜里悄悄的放了鼓励的小纸条。

“一个人要勇敢，如果要做自己喜欢做的事。”

越来越火

后来她越来越火，各种大牌秀场总能看见她的身影。

秀场里的孙菲菲

她很少出现在国内的时尚活动现场，每次出现必是众人焦点。

全程焦点

但在老公面前还是那个可爱又迷糊的老婆。

可爱又迷糊

老公来探班，还有美食，那一定要炫耀一下。

炫耀

老公送的衣服，即使是洗缩水也一定要穿。真的好爱哦。

缩水也要穿

没事的时候，也会撒个娇，表个白什么的。

会表白

最主要的是，她还很好玩，恶搞老公。说给人留了黄桃，结果是这样……

恶搞老公

老公没买到月饼，她在外地视频替他吃。

日常调侃

熟悉到一点小动作就能知道彼此的目的是什么。

依靠默契

嘱咐老公出门戴口罩，结果不小心暴露了本性。

暴露本性

哈哈哈，这样迷糊又可爱的女票来一打，好吗？

日常鄙视

互黑

当然老公亮子也不会轻易放过她，经常在网上黑她关于隐形眼睛的事情。

隐形眼镜事件

过不去的隐形眼镜

没眼镜根本看不清

别人她看不清人家的长相，但是她记得每个朋友的地址。

金大川家，赵磊家，就连张亮媳妇家都记得，真是佩服佩服。

记得大家的地址

自己忙的忘记发微博，老公就会提醒她。

做起了微博监督

还专心做起了她的公关宣传。

公关宣传

用手机拍视频

现在两个人结束了十年的爱情长跑，自此多了一份责任，羡慕。

结束爱情长跑

很多人问到亮子，有这样迷糊又可爱的女友是什么感受？

他说，一起好好生活下去，其他什么都不重要。

要一起生活

就这样，两个人继续幸福下去吧！

请你们幸福

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