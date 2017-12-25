超模孙菲菲恋爱十年终于结婚，这个故事甜到让你哭！

原标题：超模孙菲菲恋爱十年，终于结婚，太甜了！
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前几天超模孙菲菲在微博上公布自己结婚了，老公是已经恋爱十年的摄影师。
看起来真的很般配。
不过让绯公子想写这篇文章的原因不只是因为他们的婚讯，还有他们的爱情，太甜蜜了。
在结婚前的采访中，孙菲菲提到了老公，幸福的落泪。
亮子则说她是一个会把一件小事记很久的人，会记得他们第一次在外滩停放的电瓶车的位置，然后多年后再感慨，它已经变了模样。
两个人从默默无闻带现在的，一个是知名摄影师，一个世界超模，彼此陪伴了最难过的时间。
在孙菲菲刚到国外的时候，她甚至连一句英语也不懂，是亮子在她的兜里悄悄的放了鼓励的小纸条。
“一个人要勇敢，如果要做自己喜欢做的事。”
后来她越来越火，各种大牌秀场总能看见她的身影。
她很少出现在国内的时尚活动现场，每次出现必是众人焦点。
但在老公面前还是那个可爱又迷糊的老婆。
老公来探班，还有美食，那一定要炫耀一下。
老公送的衣服，即使是洗缩水也一定要穿。真的好爱哦。
没事的时候，也会撒个娇，表个白什么的。
最主要的是，她还很好玩，恶搞老公。说给人留了黄桃，结果是这样……
老公没买到月饼，她在外地视频替他吃。
熟悉到一点小动作就能知道彼此的目的是什么。
嘱咐老公出门戴口罩，结果不小心暴露了本性。
哈哈哈，这样迷糊又可爱的女票来一打，好吗？
当然老公亮子也不会轻易放过她，经常在网上黑她关于隐形眼睛的事情。
别人她看不清人家的长相，但是她记得每个朋友的地址。
金大川家，赵磊家，就连张亮媳妇家都记得，真是佩服佩服。
自己忙的忘记发微博，老公就会提醒她。
还专心做起了她的公关宣传。
现在两个人结束了十年的爱情长跑，自此多了一份责任，羡慕。
很多人问到亮子，有这样迷糊又可爱的女友是什么感受？
他说，一起好好生活下去，其他什么都不重要。
就这样，两个人继续幸福下去吧！
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