14岁男生向医生哭诉：我洗澡时总会有个女孩出现

“我在洗澡的时候，身后老出现很多人在吵架，吵着吵着，就有一个小女孩出来边哭边劝他们不要吵。这种嘈杂的声音一直不停，我只好用浴巾把自己的头包起来。”

新闻来源：钱江晚报

原标题：杭州14岁男生向医生哭诉：我洗澡时，总会有个女孩出现……

近日，网络剧《柒个我》热播，张一山扮演的角色患有多重人格障碍，一共存在7个性格完全不同的人物。一会儿是有暴力倾向的霸道总裁，一会儿是搞笑嗜酒的中年大叔，后面又出现了矫揉造作的不良少女，喜欢小熊的小孩子等人格。

没想到，就在现实中，也有同时存在7个人格的人。

《柒个我》剧照。

14岁的男生汤一轩（化名）在杭州某初中上学。但这两个月，他断断续续地旷课，不愿意去学校。父母觉得奇怪，但又问不出原因，便带他到医院看看，是不是心理出了问题。

11月初，汤一轩来到树兰（杭州）医院精神卫生科咨询，但只说自己情绪不好。但在和精神卫生科蔡巍主任医师聊了两次后，汤一轩支开了陪同看病的妈妈，终于和蔡医生说了真实的情况。

独处的时候“1个人7个脑袋”

“我在洗澡的时候，身后老出现很多人在吵架，吵着吵着，就有一个小女孩出来边哭边劝他们不要吵。这种嘈杂的声音一直不停，我只好用浴巾把自己的头包起来。”汤一轩告诉医生，其实，从六年级开始他就意识到自己身体里还有其他人，而且这些不同的人都属于他，只是这些“他”处于不同的年龄，从小妹妹到大叔都有。

但和《柒个我》里的张一山扮演的沈亦臻不同，汤一轩身体里的人很多时候是彼此同时存在的。“我是一个人7个脑袋，大部分记忆是共享的，但电视里那个是一个人有七个分离的记忆。”对汤一轩来说，突然意识到他内心隐藏着许多不同的“灵魂”让他产生了巨大压力。尤其自己本该是善良的小孩，可居然开始做些邪恶的事情，有时做完坏事、打完人之后竟忘了自己做过。

有一次班里来了代课老师，同学们不喜欢这个老师。汤一轩带头写联名书，让同班同学都签上名，请学校换老师。“我不应该做这样的事情的，但我就是控制不了。”还有一次，他和同学打闹结果把同学摔骨折了，他要求同学不许告诉别人是他引起的，而且当老师来询问他时，他编造了一套故事来撇清责任。

多重人格

“我一开始以为他是幻想，但后面发现并不是。他其实内心很希望自己表现好一点、正常一点，但他说他控制不住自己。”在多次交流后，蔡巍从他身上分析出七种人格，除了缺乏安全感、胆小自卑的主人格之外，还有一个身材魁梧、有暴力倾向的男人，一个邪恶、反社会的中年男子，一个面无表情的面瘫男子，一个麻木不仁的冷漠男子，一个理智、成熟的男子，以及一个小女孩。

这6个人经常跑出来争吵、恶搞，小妹妹也不时出来大哭，完全没有征兆地反复出现，汤一轩的整个人被折腾崩溃，情绪日日低落，经常莫名其妙的恐惧，他的手机电量从来不低于90%，而且特别不愿意去学校上学。

多重人格罕见和童年阴影相关

多与童年阴影有关

纯粹的多重人格

希望男生快点康复！

来源：浙江新闻客户端（ 记者 唐梦霞 通讯员 谢晨）

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