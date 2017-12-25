日本明星恋人开始流行同住一公寓 狗仔听了要哭瞎

圈内人士表示：“这样住在同一栋楼，既能避开狗仔毫无顾忌地见面，也互相分开住尊重彼此的生活。”不过对于狗仔来说，就很难拍到约会的实锤了吧哈哈哈。

前天的《女性SEVEN》爆料说桐谷美玲和三浦翔平在交往，而且两人住在同一栋公寓，从他家到她家只需5秒。

据报道讲，这栋豪华公寓设施健全，入口处有保安，小区内有娱乐室、宴会厅、会议室等，还有类似酒店的服务，颇受好评。整个小区有200户，隐私安全系数极高，电梯单独入户，只在居住的楼层停靠……

搬到同一栋公寓

报道出来以后，女7又举一反三，表示：这两年搬到同一栋公寓的绯闻情侣蛮多的呀？

比如，之前共演《追忆潸然》《当家姐姐》高畑充希和坂口健太郎，去年年底被周刊杂志曝光恋情。（但双方事务所都否认了恋情报道，表示只是朋友）

恋情曝光

有电视台相关人士透露：“他们因合作连续剧开始交往，但彼此都很忙基本没有见面的机会，关系一度危险……最近高畑充希搬去了坂口健太郎的公寓。” 该公寓除了有地下停车场，还可以从一楼平地面的店铺进入，有许多出入口，是让狗仔们哭泣的地方。

方便恋爱

某演艺公司的经纪人表示：“明星情侣住在同一公寓的案例暴增。彼此在同一公寓有各自的房屋，对外解释就能说是自己家。也不用担心被人看到来了去了。不过也并不是同居，尽管彼此都很忙碌却也想要因工作单独待着时候的空间。住同一栋公寓但是不同单元，能保持住很好的距离。”

女7还表示，前几年传过绯闻的的当红明星情侣比如菅野美穗和稻垣吾郎也曾经在这里租过房子。

明星情侣

新垣结衣和锦户亮也都是曾在这里租过房子……

新垣结衣和锦户亮

最近森田刚也搬来过来了，跟带着女儿的宫泽理惠住在了同一栋公寓。

狗仔要哭晕了

圈内人士表示：“这样住在同一栋楼，既能避开狗仔毫无顾忌地见面，也互相分开住尊重彼此的生活。”不过对于狗仔来说，就很难拍到约会的实锤了吧哈哈哈。

不过，po突然有个想法：这些人会不会是凑巧地都住到了同一个公寓楼而已呢？

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）