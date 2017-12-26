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马蓉婚变后首度喊话王宝强：付出所有 问心无愧

2017年12月26日 10:22 新浪娱乐
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在声明最后，马蓉还向王宝强喊话：“作为一位父亲，希望你可以思考下你的所言所行是否会对儿女的身心健康及成长造成伤害？也希望你做好了面对孩子们长大成人后目光的准备！”

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王宝强与马蓉王宝强与马蓉
马蓉微博马蓉微博

　　新浪娱乐讯 2016年，王宝强[微博]微博曝光其妻马蓉出轨其经纪人宋喆一事，曾引发舆论海啸，因事关出轨、婚变、转移财产等争议元素，当事三人始终处于舆论关注焦点。而就在婚变新闻一年后，马蓉于25日晚间再度登陆微博，首次发声阐明在婚变事件中自己的态度。

　　她就与王宝强的婚姻表达态度，称其“在十年婚姻和家庭生活中，生儿育女，付出所有，问心无愧”。

　　马蓉还表示此前网络上曝出的关于其本人和家人的“新闻”均为毫无根据的假新闻，新闻中所谓的“回应”均为冒名回应，而她将通过法律途径予以处理。

　　她还在声明中透露了其微博小号，在该微博中马蓉不时地晒美食美景和惬意的个人生活，似乎并未受到婚变和出轨新闻的影响。

　　在声明最后，马蓉还向王宝强喊话：“作为一位父亲，希望你可以思考下你的所言所行是否会对儿女的身心健康及成长造成伤害？也希望你做好了面对孩子们长大成人后目光的准备！”这也是婚变事件后，马蓉首次对王宝强方的回应和态度表达。（陆玖/文）

　　微博原文：

　　经过一年多的等待和交涉，这个自2016年8月18日起便不能正常登陆的账号，终于在今天恢复了我的使用权。即便此刻，我亦不知2016年8月20日的那篇博文出自谁手？至于那些漫步于网络，包含着对我和我的家人深深人身攻击的各种毫无根据的“新闻”，以及众多冒名我或者我的亲人的荒谬回应。我已经在我的新微博账号@不吃素的狮子asdfgh 中（由于此账号一直无法正常登陆），表明了我的态度，并将通过法律途径予以处理。

　　对于@王宝强 离婚声明中阐述的内容以及由此引发的社会舆论，作为一位年轻但不妄为的母亲，我在第一时间想到的并不是声嘶力竭的去捍卫自己的尊严，我想做的只是竭尽一切能力去减少这件事情对两个孩子的影响，因为这是一个妈妈最基本的责任与本能。而对于过去的十年婚姻，我只想说一句：十年家庭，生儿育女，付出所有，问心无愧！我相信“以事实为根据，以法律为准绳”的中国法律会给出公正公平的答案。

　　对于@王宝强，这是我第一次，也希望是最后一次，在网络上与你对话：一个家庭的变故本不应成为社会话题，但事已至此，你可以继续说你想说、做你想做。但作为一位父亲，希望你可以思考下你的所言所行是否会对儿女的身心健康及成长造成伤害？也希望你做好了面对孩子们长大成人后目光的准备！

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 马蓉王宝强婚变问心无愧声明

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