《机器之血》 成龙也救不了华语科幻

《机器之血》最大的问题是陈腐和老套，虽然套上科幻的外衣，但骨子里仍是传统的动作格局，科幻内核非常薄弱，造型和设定大面积模仿好莱坞。

《机器之血》

一向“制霸”贺岁档的成龙这次也不“灵”了！今年贺岁档，成龙携新片《机器之血》和陈凯歌执导的《妖猫传》、邓超领衔主演的《心理罪：城市之光》同日上映，上映首日以超高的排片获得当日票房冠军，然而次日《妖猫传》以25%的排片占比“逆袭”。影院给《机器之血》最高的排片率25.6%，但上座率仅有4.5%。至截稿前，《机器之血》累计票房勉强过2亿，这无疑是成龙近年来在贺岁档成绩最差的一次。

如今已经63岁高龄的成龙大哥，确实高产，今年春节档、国庆档、贺岁档都没有缺席。国庆档《英伦对决》以7.1分的高分收获5.6亿的票房。《机器之血》12月22日下午豆瓣评分开放后，直接掉到5分不及格，仅好过8%的动作片、10%的科幻片，与同期上映的《芳华》、《妖猫传》相比更是相差甚远。

《机器之血》最大的问题是陈腐和老套，虽然套上科幻的外衣，但骨子里仍是传统的动作格局，科幻内核非常薄弱，造型和设定大面积模仿好莱坞。加之成龙大哥难以在动作戏上玩出花样，罗志祥与欧阳娜娜的表演阵容也无力撑住场面，给观众颇高的心理期待造成了巨大落差。幕后花絮中，成龙大哥还说“明年就要拍《机器之血2》”，这样的勇气和精神实在让人不禁捏一把汗，如果水平依旧没有提高，实在很难吸引观众再进影院。

烂度30

导演：张立嘉

主演：成龙/罗志祥/欧阳娜娜/夏侯云姗等

类型：动作/科幻

出品：合一影业/和颂世纪/万达影业等

片长：110分钟

上映：2017年12月22日（中国内地）

评价规则

●依照电影的各项元素，分析“烂”度。

●每项最烂为5坨便便，烂度不足则依次递减。

●十项元素合计后，超级最烂片为满分“50坨便便”。

故事

国庆档期上映的《英伦对决》好不容易让观众们一睹成龙的深沉转型风格，这次《机器之血》除去打斗的戏份，整部影片讲故事说剧情的戏大概只有20分钟，主线勉强讲得通，但细节和部分场景禁不起推敲。例如成龙饰演的父亲匿名跟踪欧阳娜娜饰演的女儿整整13年，天天出现在她身旁，女儿就是不觉得这个大叔奇怪。即使这个设定成立，这13年里，成龙对女儿的暗中照顾也太疏忽了，连其被灵媒偷录也不清楚，对女儿一直以来的噩梦也漠不关心。

主角

成龙尽了全力，片中动作戏份的篇幅比《英伦对决》多出许多，但为何效果不及《英伦》？主要是动作的创意受身体局限无法提高，看在歌剧院内部彩排时用绳索的几个场面就令人心酸，如果是以前，成龙定能在道具上玩出更多的花活。

配角

如果说成龙的父亲形象在片中显得缺乏个性，只剩下单纯的苦情和责任，那欧阳娜娜饰演的女儿简直是零个性，既看不出她是成熟还是幼稚，也看不出她是乐观还是悲观，最后的跳伞戏中她明显是笑场了。而罗志祥的角色则是另一种混乱的极端，不仅要承担大部分笑点（不论好不好笑，都和整体氛围格格不入，仿佛话剧舞台上开了一个综艺窗口），而且立场和智力也随着不同场景飘忽不定。

造型

科幻造型方面充满了中二和cosplay的精神，士兵们的《创战纪》加特种部队盔甲，女反派的大披风，男反派好似施瓦辛格在《蝙蝠侠与罗宾》中的急冻人。机器心脏带着电动剃须刀的质感，仿佛哪家电商在推销智能机器产品。还有罗志祥的恶劣的女装，欧阳娜娜的胸替，都充满了低级的性引导。

音乐

配乐平平无奇，算是动作电影的标配。主题曲《英雄故事》倒是怀旧气息浓郁，有些苍凉的升华作用。

台词

中规中矩，没有很蠢的台词，也毫无亮点，基本是和塑造人物没什么关系。但罗志祥的台湾普通话，如“你以为你是蜘蛛侠啊，吐丝（shi）”，以及欧阳娜娜吐字不清的中式英语，都让影片的专业性打了折扣。

特效

《机器之血》后期宣传称电影有13分钟真枪实战的枪战戏、子弹就打光了一万两千多发、用了1700个镜头，如常被提到的“大哥首次打上悉尼歌剧院”，而这场打斗戏份细节展现极少，基本都是用大远景介绍环境，而精彩的打斗动作几乎也被弱化，最后的几个动作甚至有抠像的痕迹。

人设

片中反派可谓是无敌组织，不仅没有任何历史背景铺垫，也没有任何后续剧情讲解，总之就是全世界无国不知无人不晓的罪恶组织，无论是哪个国家的空军都击落不了他们的飞船，他们能遨游世界、畅通无阻。值得一提的是他们的飞船，造型和类型都跟《星球大战》的极其相似。反派毫无犯罪的专业性，成天穿着所有人都知道你是犯罪组织标配的盔甲四处游荡，对自己的身份没一点遮掩。

类型

角色设定究竟是在现代？还是未来？还是后现代？用的武器也是一会是激光枪，一会又是实弹枪，连道具都不停在穿越。总的来说，《机器之血》就是一个假借科幻外衣的噱头，依旧是一部为成龙定做的动作电影，导演想尽办法植入新科技的元素，但每个情节都没有逻辑感，更没法给观众共鸣的真实感情。虽然有“再生人”的引子，但依旧是一部苍白的动作片，所谓的高科技也只是为反派登场提供了一个蹩脚的借口。

价值观

没有突出的观念输出，都是基本的一贯类型片诉求，家庭亲情至上，正义战胜邪恶，虽然反派的目的很不清晰，搞不清是要统治世界还是要复仇。不过全片虽然有执法意图，但正面角色灰色违法行为也不少，反倒更像是帮派对抗。

撰文/文娱编辑部

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