《卧底巨星》曝人物海报 陈奕迅李荣浩成情敌

李荣浩早前就在活动中透露，在电影《卧底巨星》中与李一桐献出了自己的“特别”荧幕初吻，而据透露片中“花瓶女主”的童童不仅获得了铁柱的初吻，也曾被巨星元豹抱住“狂亲”，可谓桃花十分旺。

定档2018年1月12日全国公映的喜剧动作电影《卧底巨星》，今日曝光了一组人物海报，“功夫巨星”陈奕迅、“业余卧底”李荣浩、和“花瓶女主”李一桐三位主演站立在不同的标靶前，彩色的背景和主演们夸张的表情充满喜剧感，而各自身后标靶上的子弹、斧头、箭又凸显着险象环生的动作场面，将影片的喜剧与动作元素巧妙融合。《卧底巨星》由谷德昭执导，陈奕迅、李荣浩、李一桐主演，崔志佳、陈国坤、Chris Collins等加盟。

陈奕迅李荣浩大小眼PK 打造2018最强喜剧CP

在此次曝光的人物海报中，三位主演陈奕迅、李荣浩、李一桐站立在不同的标靶前，陈奕迅头顶“小金人”面露霸气、李荣浩握着手枪眯着小眼注视前方，李一桐则双手托腮一脸惊吓，表情逗趣十足。而海报中陈奕迅、李荣浩头顶的小金人、相机又象征着俩人“功夫巨星”、“卧底侦探”的职业，而李一桐饰演童童的单人海报中象征着“丘比特之箭”的设计，则隐藏了主角们内心愿望与情感线，将人物关系与剧情紧密且巧妙地凝聚在海报中。

在电影《卧底巨星》中，陈奕迅与李荣浩之间的关系一直在不停转换：卧底与嫌疑人、偶像与迷弟、“情敌”……丰富的反转和有趣的设定，让笑点来得更加扎实密集，俩人默契自然的演绎也为电影带来不少笑点，获封“2018最强喜剧CP”。导演也不禁表示陈奕迅搭档李荣浩，效果是1+1>2：“陈奕迅是少有的具备喜剧能量的演员，李荣浩也极具喜剧天赋，两人和在一起搭档的效果完全令我惊喜，相信也会带给观众惊喜。”

李一桐与两大歌神拍“吻”戏 成桃花最旺“花瓶”

在片中饰演花瓶女一号童童的新晋女神李一桐，周旋在“卧底”与“巨星”之间。此次，李一桐为了电影不仅狂甩女神包袱演喜剧，在片中更是桃花旺盛，同时获得“巨星”和“卧底”的青睐。而曝光的海报中，李一桐身后标靶的靶心上，陈奕迅李荣浩背对而立，丘比特之箭则插在俩人之中，三人关系的发展成为了观众们最关注的“悬念”之一。

《卧底巨星》

李荣浩早前就在活动中透露，在电影《卧底巨星》中与李一桐献出了自己的“特别”荧幕初吻，而据透露片中“花瓶女主”的童童不仅获得了铁柱的初吻，也曾被巨星元豹抱住“狂亲”，可谓桃花十分旺。但在片场李一桐却是俩位歌神整蛊的对象，在此前曝光的喜剧特辑中，陈奕迅李荣浩合伙“吓”李一桐，逗得现场笑倒一片，戏里戏外欢乐不断。李一桐还爆料，剧组有了陈奕迅李荣浩两大歌神，经常像在听演唱会，自己还偷偷请教了不少唱歌的技巧。

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