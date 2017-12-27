移动客户端

19岁嫁王室29岁离婚又成LV太子妃，她神似舒淇太厉害

2017年12月27日 16:28 新浪女性
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

从灰姑娘变王室贵族再到单亲妈妈，大家都以为她这一生也就这样了的时候，她却再次让大家震惊。离婚后3个月左右，她成为LV时尚集团太子爷的女朋友。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！

　　原标题：19岁嫁进王室，29岁离婚又成LV太子妃，神似舒淇的她比女神还厉害！

　　微信公众号 绯闻公子 | Fgongzi520

　　很多人说信命，她却偏偏不信。

她不信命她不信命

　　11岁卖水果，19岁嫁入皇室，带着三个孩子离婚，29岁又嫁给LV的太子爷。

　　从一个穷得不能再穷的小麻雀，一举飞上枝头变凤凰，她用自己的经历告诉大家，人这一辈子能活成什么样，只有努力后才知道！

纳塔利·沃佳诺娃纳塔利·沃佳诺娃

　　她叫纳塔利·沃佳诺娃，出生在莫斯科的小镇。

　　2岁的时候，父亲抛弃了母亲和患有脑瘫的妹妹。

小时候的她小时候的她

　　都说穷人家的孩子早当家，11岁的时候她就开始帮忙照顾家里的生意了。

　　之后更是和朋友一起开了一家水果店，卖水果，还成了小镇上远近闻名的“水果西施”。

水果西施水果西施

　　幸运的纳塔利被小镇上星探发现了，想带着她去巴黎，只是要学会英语。

准备去巴黎准备去巴黎

　　从被发现到动身去巴黎只有3个月的时间，她要在这段时间内改变她的卷舌音，还要成为一个交流无障碍的人，很难。

　　但她清楚的知道，如果不能走出这个小镇，那或许一辈子也就这样了，这是她唯一的机会。

日夜学习英语日夜学习英语

　　她开始一边看店，一学英语，到了巴黎后成功签约模特公司。

成为一名模特成为一名模特

　　这个时候，她以为自己已经成功，以后家里三个人的生活费就再也不用操心。

　　可现实一桶冰水却将她泼醒，想要成为一名知名的模特，她还差太多。

靠着努力往前走靠着努力往前走

　　这条路上多得是人美腿长的各色美女，她只能靠着自己的努力一点点往前走，除了向前已无退路。

　　还好长得好看的女孩运气都不会太差。

试镜成功试镜成功

　　15岁的时候她成功试镜，所有的积累在此刻爆发，让她成为T台上闪亮的新星。

　　Gucci[微博]、YSl等大牌都钦点她作为自家大秀的开场模特。

　　CK签约她，成为品牌代言人，连续八季没有换人，大家都称她为“CK女孩”。

CK女孩CK女孩

　　优秀的女孩，总是会有欣赏的人出现。更何况是成为时尚界宠儿的纳塔利。

　　在朋友的聚会上，她结识了当时的英国王室成员，贾斯丁·波特曼，人称“上流社会的钻石王老五”。

认识了王室成员认识了王室成员

　　19岁，她宣布同他结婚，身穿Tom Ford亲自为她设计的婚纱，嫁入王室，变成让人羡慕的公主。

嫁入王室嫁入王室

　　很多人都以为她会就此做一个贵族夫人，每天喝喝下午茶，会会三两好友。

　　她没有。还是和以前一样，健身，跳舞，保持住自己最好的状态。

　　在生完大儿子的6周后，她就恢复完美身材，重返T台。

重返T台重返T台

　　身为艺术家的贾斯丁·波特曼就是喜欢她这一点，不会因为家庭而忘记自己的事业。

　　她喜欢有自己的生活，她坚信“强大和美丽毫不冲突，甚至强大才是美的来源”。

　　女人无论什么时候，都不要放弃自我，只有自己不断的优秀才会永远拥有魅力。

依然优秀依然优秀

　　2007年的时候她退出模特界，可她的影响力并没有减弱，2015年的时候她以年收入700万，成为“全球最赚钱的模特榜单”中的第五名。

从来没有减弱影响力从来没有减弱影响力

　　她和贾斯汀生活近十年，有三个可爱的宝宝，只是这段婚姻并没有携手到白头。

他们生有三个孩子他们生有三个孩子

　　2011年她带着三个宝宝离开王室。所有人都在等着看她落魄的消息。自古就有捧高踩低的做法，在娱乐圈更甚。

再次让大家震惊再次让大家震惊

　　从灰姑娘变王室贵族再到单亲妈妈，大家都以为她这一生也就这样了的时候，她却再次让大家震惊。

　　离婚后3个月左右，她成为LV时尚集团太子爷的女朋友。

成为LV太子爷的女友成为LV太子爷的女友

　　这一年她29岁，从王室离婚，和最豪富二代谈恋爱，还成为芭莎慈善家。

　　她为俄罗斯修建了上百个免费儿童游乐场，为此筹集善款，她学习设计，成立自己的服装品牌。

她有了自己的事业她有了自己的事业

　　她有了自己的事业，变的越来越光彩。

　　有时笑起来还很想舒淇，大概自信的女子都是这么美丽吧。

笑起来那么美笑起来那么美

　　她和太子爷的恋情也变的稳固，在对的时间遇见对的人，幸福就会变得很简单。

　　2014年，他们迎来自己第一个孩子。

他们第一个孩子出生他们第一个孩子出生

　　而纳塔利还是美丽如斯，各种杂志，广告接个不停。

　　就像她自己说的，“女人，爱情可以等，爱美不能停”。从离开小镇开始，她就没停止的自己的变美之路。

还是那么美还是那么美

　　灰姑娘的故事总有人听说过，很多人也经常做着这样的梦，也许可以实现，但前提是让自己变得优秀。

优秀的女孩永远都受欢迎优秀的女孩永远都受欢迎

　　家庭和样貌是与生俱来的，以后会有什么样的人生是自己走出来的。

　　想进入上流社会，自然要有与之匹配的优秀和社交圈。

　　记住，优秀的女孩永远都受欢迎。

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 舒淇离婚纳塔利太子妃LV

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真是一种危险生物啊！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真是一种危险生物啊！

跟前妻离婚，1个月后娶她闺蜜，婚礼上前妻带来个男人，全场炸锅

[详细]
2017年12月20日 17:36
前妻 闺蜜 婚礼 男人 全场

夫妻收留老人20年 谢礼是门口的皂角树

[详细]
2017年12月25日 14:46
老人 皂角树 赵栓成 夫妻 妻子

这伴娘太抢眼，新郎都不好意思了，傻傻的笑了

[详细]
2017年12月15日 16:41
抢眼 不好意思 新郎 伴娘 傻的

一个男人娶四个老婆，居然还同房

[详细]
2017年12月18日 08:28
居然 男人 老婆

女人想要男人陪的三个时刻，你别不相信

在夜幕时分邀约女人出来散步，伴随幽暗的路灯，她的心神会随之荡漾，并且黑夜笼罩，路上自然而然人烟稀少，女人就会卸下伪装的面具。[详细]
2017年12月19日 06:38
女人 男人 感情 交流 陪伴