19岁嫁王室29岁离婚又成LV太子妃，她神似舒淇太厉害

原标题：19岁嫁进王室，29岁离婚又成LV太子妃，神似舒淇的她比女神还厉害！
微信公众号 绯闻公子 | Fgongzi520
很多人说信命，她却偏偏不信。
11岁卖水果，19岁嫁入皇室，带着三个孩子离婚，29岁又嫁给LV的太子爷。
从一个穷得不能再穷的小麻雀，一举飞上枝头变凤凰，她用自己的经历告诉大家，人这一辈子能活成什么样，只有努力后才知道！
她叫纳塔利·沃佳诺娃，出生在莫斯科的小镇。
2岁的时候，父亲抛弃了母亲和患有脑瘫的妹妹。
都说穷人家的孩子早当家，11岁的时候她就开始帮忙照顾家里的生意了。
之后更是和朋友一起开了一家水果店，卖水果，还成了小镇上远近闻名的“水果西施”。
幸运的纳塔利被小镇上星探发现了，想带着她去巴黎，只是要学会英语。
从被发现到动身去巴黎只有3个月的时间，她要在这段时间内改变她的卷舌音，还要成为一个交流无障碍的人，很难。
但她清楚的知道，如果不能走出这个小镇，那或许一辈子也就这样了，这是她唯一的机会。
她开始一边看店，一学英语，到了巴黎后成功签约模特公司。
这个时候，她以为自己已经成功，以后家里三个人的生活费就再也不用操心。
可现实一桶冰水却将她泼醒，想要成为一名知名的模特，她还差太多。
这条路上多得是人美腿长的各色美女，她只能靠着自己的努力一点点往前走，除了向前已无退路。
还好长得好看的女孩运气都不会太差。
15岁的时候她成功试镜，所有的积累在此刻爆发，让她成为T台上闪亮的新星。
Gucci[微博]、YSl等大牌都钦点她作为自家大秀的开场模特。
CK签约她，成为品牌代言人，连续八季没有换人，大家都称她为“CK女孩”。
优秀的女孩，总是会有欣赏的人出现。更何况是成为时尚界宠儿的纳塔利。
在朋友的聚会上，她结识了当时的英国王室成员，贾斯丁·波特曼，人称“上流社会的钻石王老五”。
19岁，她宣布同他结婚，身穿Tom Ford亲自为她设计的婚纱，嫁入王室，变成让人羡慕的公主。
很多人都以为她会就此做一个贵族夫人，每天喝喝下午茶，会会三两好友。
她没有。还是和以前一样，健身，跳舞，保持住自己最好的状态。
在生完大儿子的6周后，她就恢复完美身材，重返T台。
身为艺术家的贾斯丁·波特曼就是喜欢她这一点，不会因为家庭而忘记自己的事业。
她喜欢有自己的生活，她坚信“强大和美丽毫不冲突，甚至强大才是美的来源”。
女人无论什么时候，都不要放弃自我，只有自己不断的优秀才会永远拥有魅力。
2007年的时候她退出模特界，可她的影响力并没有减弱，2015年的时候她以年收入700万，成为“全球最赚钱的模特榜单”中的第五名。
她和贾斯汀生活近十年，有三个可爱的宝宝，只是这段婚姻并没有携手到白头。
2011年她带着三个宝宝离开王室。所有人都在等着看她落魄的消息。自古就有捧高踩低的做法，在娱乐圈更甚。
从灰姑娘变王室贵族再到单亲妈妈，大家都以为她这一生也就这样了的时候，她却再次让大家震惊。
离婚后3个月左右，她成为LV时尚集团太子爷的女朋友。
这一年她29岁，从王室离婚，和最豪富二代谈恋爱，还成为芭莎慈善家。
她为俄罗斯修建了上百个免费儿童游乐场，为此筹集善款，她学习设计，成立自己的服装品牌。
她有了自己的事业，变的越来越光彩。
有时笑起来还很想舒淇，大概自信的女子都是这么美丽吧。
她和太子爷的恋情也变的稳固，在对的时间遇见对的人，幸福就会变得很简单。
2014年，他们迎来自己第一个孩子。
而纳塔利还是美丽如斯，各种杂志，广告接个不停。
就像她自己说的，“女人，爱情可以等，爱美不能停”。从离开小镇开始，她就没停止的自己的变美之路。
灰姑娘的故事总有人听说过，很多人也经常做着这样的梦，也许可以实现，但前提是让自己变得优秀。
家庭和样貌是与生俱来的，以后会有什么样的人生是自己走出来的。
想进入上流社会，自然要有与之匹配的优秀和社交圈。
记住，优秀的女孩永远都受欢迎。
更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）