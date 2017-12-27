19岁嫁王室29岁离婚又成LV太子妃，她神似舒淇太厉害

从灰姑娘变王室贵族再到单亲妈妈，大家都以为她这一生也就这样了的时候，她却再次让大家震惊。离婚后3个月左右，她成为LV时尚集团太子爷的女朋友。

原标题：19岁嫁进王室，29岁离婚又成LV太子妃，神似舒淇的她比女神还厉害！

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很多人说信命，她却偏偏不信。

她不信命

11岁卖水果，19岁嫁入皇室，带着三个孩子离婚，29岁又嫁给LV的太子爷。

从一个穷得不能再穷的小麻雀，一举飞上枝头变凤凰，她用自己的经历告诉大家，人这一辈子能活成什么样，只有努力后才知道！

纳塔利·沃佳诺娃

她叫纳塔利·沃佳诺娃，出生在莫斯科的小镇。

2岁的时候，父亲抛弃了母亲和患有脑瘫的妹妹。

小时候的她

都说穷人家的孩子早当家，11岁的时候她就开始帮忙照顾家里的生意了。

之后更是和朋友一起开了一家水果店，卖水果，还成了小镇上远近闻名的“水果西施”。

水果西施

幸运的纳塔利被小镇上星探发现了，想带着她去巴黎，只是要学会英语。

准备去巴黎

从被发现到动身去巴黎只有3个月的时间，她要在这段时间内改变她的卷舌音，还要成为一个交流无障碍的人，很难。

但她清楚的知道，如果不能走出这个小镇，那或许一辈子也就这样了，这是她唯一的机会。

日夜学习英语

她开始一边看店，一学英语，到了巴黎后成功签约模特公司。

成为一名模特

这个时候，她以为自己已经成功，以后家里三个人的生活费就再也不用操心。

可现实一桶冰水却将她泼醒，想要成为一名知名的模特，她还差太多。

靠着努力往前走

这条路上多得是人美腿长的各色美女，她只能靠着自己的努力一点点往前走，除了向前已无退路。

还好长得好看的女孩运气都不会太差。

试镜成功

15岁的时候她成功试镜，所有的积累在此刻爆发，让她成为T台上闪亮的新星。

Gucci[微博]、YSl等大牌都钦点她作为自家大秀的开场模特。

CK签约她，成为品牌代言人，连续八季没有换人，大家都称她为“CK女孩”。

CK女孩

优秀的女孩，总是会有欣赏的人出现。更何况是成为时尚界宠儿的纳塔利。

在朋友的聚会上，她结识了当时的英国王室成员，贾斯丁·波特曼，人称“上流社会的钻石王老五”。

认识了王室成员

19岁，她宣布同他结婚，身穿Tom Ford亲自为她设计的婚纱，嫁入王室，变成让人羡慕的公主。

嫁入王室

很多人都以为她会就此做一个贵族夫人，每天喝喝下午茶，会会三两好友。

她没有。还是和以前一样，健身，跳舞，保持住自己最好的状态。

在生完大儿子的6周后，她就恢复完美身材，重返T台。

重返T台

身为艺术家的贾斯丁·波特曼就是喜欢她这一点，不会因为家庭而忘记自己的事业。

她喜欢有自己的生活，她坚信“强大和美丽毫不冲突，甚至强大才是美的来源”。

女人无论什么时候，都不要放弃自我，只有自己不断的优秀才会永远拥有魅力。

依然优秀

2007年的时候她退出模特界，可她的影响力并没有减弱，2015年的时候她以年收入700万，成为“全球最赚钱的模特榜单”中的第五名。

从来没有减弱影响力

她和贾斯汀生活近十年，有三个可爱的宝宝，只是这段婚姻并没有携手到白头。

他们生有三个孩子

2011年她带着三个宝宝离开王室。所有人都在等着看她落魄的消息。自古就有捧高踩低的做法，在娱乐圈更甚。

再次让大家震惊

从灰姑娘变王室贵族再到单亲妈妈，大家都以为她这一生也就这样了的时候，她却再次让大家震惊。

离婚后3个月左右，她成为LV时尚集团太子爷的女朋友。

成为LV太子爷的女友

这一年她29岁，从王室离婚，和最豪富二代谈恋爱，还成为芭莎慈善家。

她为俄罗斯修建了上百个免费儿童游乐场，为此筹集善款，她学习设计，成立自己的服装品牌。

她有了自己的事业

她有了自己的事业，变的越来越光彩。

有时笑起来还很想舒淇，大概自信的女子都是这么美丽吧。

笑起来那么美

她和太子爷的恋情也变的稳固，在对的时间遇见对的人，幸福就会变得很简单。

2014年，他们迎来自己第一个孩子。

他们第一个孩子出生

而纳塔利还是美丽如斯，各种杂志，广告接个不停。

就像她自己说的，“女人，爱情可以等，爱美不能停”。从离开小镇开始，她就没停止的自己的变美之路。

还是那么美

灰姑娘的故事总有人听说过，很多人也经常做着这样的梦，也许可以实现，但前提是让自己变得优秀。

优秀的女孩永远都受欢迎

家庭和样貌是与生俱来的，以后会有什么样的人生是自己走出来的。

想进入上流社会，自然要有与之匹配的优秀和社交圈。

记住，优秀的女孩永远都受欢迎。

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