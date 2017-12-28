全智贤第二胎还是儿子 预产期为明年1月

全智贤所属经纪公司方面向媒体回应表示：“全智贤的预产期为明年1月末，第二胎也是儿子。全智贤现在正在家中休息，身体状态很健康。”

全智贤

新浪娱乐讯 婚后育有一子的韩国演员全智贤二胎再次怀上儿子，预产期为明年1月。

据某媒体28日的报道，目前已怀孕36周的全智贤将于明年1月生产，二胎已确定是儿子。对此，全智贤所属经纪公司方面向媒体回应表示：“全智贤的预产期为明年1月末，第二胎也是儿子。全智贤现在正在家中休息，身体状态很健康。”

另外，全智贤于2012年与从事金融业的圈外男友崔俊赫结婚，婚后育有一子。bnt新闻/供稿 王容/文 bnt新闻DB/图

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