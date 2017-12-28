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日本民众选演艺圈最讨厌夫妇，今年又是木村拓哉

2017年12月28日 15:29 新浪娱乐
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三名的票数分别为1182票、315票、304票。而去年的该榜单，这三对夫妇也排在前三名，不过去年去年第一名（木村拓哉夫妇）得票数为639票，没有今年这么大的差距。

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　　原标题：岛国民众是有多恨 演艺圈最讨厌夫妇今年又是这对

　　《周刊文春》今年也照例举行了“喜欢的夫妇，讨厌的夫妇”企划，对15-81岁约2500名男女进行问卷调查，得出演艺圈大家喜欢的夫妻和讨厌的夫妻排行榜。

　　今年“喜欢的夫妇”排行中，位列第一的仍然是是三浦友和与山口百惠夫妇。

三浦友和与山口百惠三浦友和与山口百惠

　　第二是佐佐木健介和北斗晶夫妇。

佐佐木健介和北斗晶佐佐木健介和北斗晶

　　第三是堺雅人和菅野美穂夫妇。

堺雅人和菅野美穂堺雅人和菅野美穂

　　而在“讨厌的夫妇”排行中，位列第一的是木村拓哉和工藤静香夫妇。

木村拓哉和工藤静香木村拓哉和工藤静香

　　第二名为片冈爱之助和藤原纪香夫妇。

冈爱之助和藤原纪香冈爱之助和藤原纪香

　　第三名为石田纯一和东尾理子夫妇。

石田纯一和东尾理子石田纯一和东尾理子

　　前三名的票数分别为1182票、315票、304票。而去年的该榜单，这三对夫妇也排在前三名，不过去年去年第一名（木村拓哉夫妇）得票数为639票，没有今年这么大的差距。

榜单票数榜单票数

　　对于“讨厌的夫妇”排行结果，大正大学田中教授分析说“夫妇应该是对等的，世间普遍看好年龄学历、社会地位、性格爱好相近的人结婚。对于演艺圈来说，艺人夫妇间若是人气相差太大，也会遭来讨厌。”或许这正是木村夫妇常年稳居“讨厌的夫妇”排行第一的原因吧。

　　工藤静香自从17年前和木村拓哉结婚后，就成为日本女性公敌，十多年前一直备受日本女网友的diss……看来要成为天王巨星的老婆，没有强大的心理素质是不行的。。。

天王的老婆不好当天王的老婆不好当

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标签: 木村拓哉工藤静香藤原纪香最讨厌夫妇三浦友和

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