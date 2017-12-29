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马思纯模仿周冬雨新片奇葩造型 还原度超高很爆笑

2017年12月29日 10:23 新浪娱乐
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马思纯学周冬雨扎着哪吒一样的头发，有大大的美人痣，脸颊和嘴唇还涂上厚重的口红，村姑味十足，十分的逗趣。马思纯还表示“我答应你来一个一样的！”并哈哈大笑。

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周冬雨与马思纯对话周冬雨与马思纯对话
马思纯模仿周冬雨奇葩造型马思纯模仿周冬雨奇葩造型
马思纯模仿周冬雨奇葩造型马思纯模仿周冬雨奇葩造型
周冬雨表情包周冬雨表情包

　　新浪娱乐讯 周冬雨[微博]和马思纯[微博]因戏结缘，拍戏拍成好姐妹，两人还不忘互黑，友谊令人羡慕。12月28日，周冬雨通过微博曝光和马思纯聊天记录，从信息看出，马思纯模仿周冬雨新片《奇门遁甲》造型，简直惟妙惟肖。稍后，马思纯斗图还击，再次开启互黑模式。

　　12月28日晚，周冬雨通过微博曝光和马思纯聊天信息，并称：“这是我的圣诞礼物，晒个幸福。”还特意艾特马思纯。照片中，马思纯学周冬雨扎着哪吒一样的头发，有大大的美人痣，脸颊和嘴唇还涂上厚重的口红，村姑味十足，十分的逗趣。马思纯还表示“我答应你来一个一样的！”并哈哈大笑。

　　稍后，马思纯转发此微博并晒周冬雨“大脸”照还击，开启互黑模式，回应道：“这是我送给大家的新年礼物，祝大家幸福！”此微博曝光后，网友纷纷围观并留言称：“哈哈哈哈，黑的最惨的一次 。”“塑料姐妹情！”“相爱相杀。”

　　两人互黑已经不是第一次了，之前周冬雨曝光跟马思纯的聊天记录，马思纯给她发了888块的新年红包，却只换来一句“谢谢母亲”……而且周冬雨在社交网站上给马思纯的备注，叫“壮肥宽”，马思纯给周冬雨的红包称她是祖宗……私下互相这样称呼对方看来感情是真不错。（我是弥尔）

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标签: 马思纯周冬雨奇葩模仿还原度

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