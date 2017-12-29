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冯小刚《芳华》票房破10亿 有望打入年度前五

2017年12月29日 11:47 新华网
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更有影评人称赞道：“从《集结号》开始，再到《芳华》，每一部都是时代的记忆，可以说，冯小刚就是时代的记录者。”

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　　冯小刚导演的电影《芳华》正在全国热映，据淘票票数据显示，截止至12月28日，《芳华》总票房突破10亿，成功打入2017年票房前十，更有望进入年度票房前五。《芳华》自上映以来获多项佳绩，创冯小刚导演作品最高票房成绩、打破文艺片票房纪录，一路领跑贺岁档。冯小刚阔别四年重回贺岁档，凭借非喜剧类型片夺魁，意义非凡。

芳华芳华

　　《芳华》成2017年度现象级大作 冯小刚贺岁档再夺魁意义非凡

　　据淘票票数据显示，截止至12月28日，《芳华》成功打入“十亿俱乐部”，助力2017全年票房突破550亿。《芳华》票房走势一路稳健，不仅首周末票房呈逆跌曲线，更是在次周末三大新片夹击下成功逆袭，重回单日票房冠军，再度走出逆跌神曲线，在华语电影中也实属罕见。此外，《芳华》还创下冯小刚导演作品最高票房成绩、打破文艺片票房纪录，堪称2017年度现象级大作。

　　纵观贺岁档二十年，其缔造者冯小刚表现出绝对制霸之势。自1997年《甲方乙方》到2013年《私人订制》，十六年间拿下超过半数的贺岁档票房冠军。四年之后重回贺岁档，凭借《芳华》再度夺魁，对于冯小刚而言不得不说是意义非凡。和以往贺岁片不同，《芳华》这部“初心之作”并非喜剧类型片，取得如此成绩无疑是观众对影片和导演冯小刚的高度认可。

　　《芳华》叫座又叫好 冯小刚被赞“时代记录者”

　　《芳华》取得如此成绩，意义不止于票房表现。据调查数据显示，《芳华》带来的中老年观众增量拉动影院人次增长17%，更带动影院收入增长20%，可谓是开辟了电影市场的“新大陆”。影片讲述了在充满理想和激情的军队文工团，一群正值芳华的青春少年，经历着成长中的爱情萌发与充斥变数的人生命运的故事，其中黄轩饰演的刘峰、苗苗饰演的何小萍、钟楚曦饰演的萧穗子等角色鲜明生动，给观众们留下了深刻印象。《纽约时报》也评价道：“所有演员用他们新鲜、温和又真挚的表演为影片注入了力量。”同时，影片中感人至深的动人故事催人泪下，不少观众表示：“哭了大半场，从镜头中能感受到导演和演员们的热切真诚。”

　　近年来，冯小刚一改冯氏喜剧风格，把更多的的目光投向严肃题材，《集结号》《一九四二》《唐山大地震》《我不是潘金莲》随之应运而生。新作《芳华》也是一脉相承，都是从小人物的命运映射大时代的更迭。英国《卫报》这样评价影片：“《芳华》如同一只野心勃勃，篇幅宏大的叙事野兽，描述了上世纪70年代中期一个文工团里年轻舞蹈演员们的悲痛和心碎。”更有影评人称赞道：“从《集结号》开始，再到《芳华》，每一部都是时代的记忆，可以说，冯小刚就是时代的记录者。”

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标签: 芳华冯小刚票房10亿时代记录

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