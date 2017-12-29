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沈月经纪人长得比明星还漂亮，千玺的助理才是真的牛

2017年12月29日 12:01 新浪看点
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说完沈月再来说易烊千玺，粉丝都知道千玺和他助理胖虎的关系很好，胖虎一直在千玺身边陪着他长大，两个人没事就打打闹闹也挺好笑的。

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　　新闻来源：水瓶座若情感不变

　　大家有没有发现，其实有时候明星走红，连带着身边的工作人员也火了起来~

　　就拿最近因为《致我们单纯的小美好》的女主沈月来说，就因为一部剧一炮而红，整个人热度和关注度都大涨，有粉丝还注意到她的及经纪人。

《致我们单纯的小美好》《致我们单纯的小美好》

　　沈月曾经在微博上放过她和她经纪人的合照，经纪人本人也超级漂亮，简直就是分分钟可以出道的节奏呀。

沈月经纪人沈月经纪人

　　大家都知道沈月有一个微博小号，之前沈月也在微博小号里面分享过她的经纪人的日常。

我是美女啊我是美女啊

　　沈月看经纪人减肥节食很惨，就劝她说：“别减肥了，你又不是演员，不要因为吃不饱而不开心啦”。

　　结果经纪人很委屈：“可是……我是美女啊”

无言以对无言以对

　　和哈哈哈哈哈哈也是万分尴尬了，竟然无言以对……

　　其实不仅沈月的经纪人很好看，她们公司的老板长得也很好看，三个人在一起分分钟就是集体出道的节奏哇！

分分钟要集体出道了分分钟要集体出道了

　　忽然想到最近网络上一句特别流行的话：世界上这么多美女，为什么不能多我一个呢？？？

难受想哭！难受想哭！

　　说完沈月再来说易烊千玺，粉丝都知道千玺和他助理胖虎的关系很好，胖虎一直在千玺身边陪着他长大，两个人没事就打打闹闹也挺好笑的。

大家好，我是胖虎大家好，我是胖虎

　　最近在网上看到一个动图特别搞笑，千玺参加一个节目的录制，胖虎就在身边。

走走走去吃饭走走走去吃饭

　　节目组提醒：“我们去外面吃，挺冷的（多穿点）”。

　　胖虎：那没事

　　易烊千玺：那个……我有事……我穿的拖鞋

掐掉掐掉掐掉掐掉

　　胖虎：哦哦哦哦，那这段掐了别播~

　　哈哈哈哈哈哈，大家可能不知道，胖虎一年四季都在过夏季，都不怕冷的，真的太牛了~

别让大家知道我穿拖鞋！别让大家知道我穿拖鞋！

　　千玺表示：宝宝心里苦，但宝宝不说~

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 沈月胖虎经纪人易烊千玺助理

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