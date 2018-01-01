林允曝爱情观：比起长久相爱更愿谈新鲜恋爱

林允称自己有感情

林允谈爱情观

新浪娱乐讯 近日，林允[微博]宋威龙恋情被曝光，但随后双方工作室纷纷发表声明：现已回归朋友关系。每一段恋情都沸沸扬扬的星女郎林允，昨晚20：00在心理类综艺《催眠大师》中，第一时间爆料了她的爱情观：比起和一个人长久相爱，更愿意谈一辈子新鲜恋爱。

白羊女林允：我也是有感情的

林允自出道以来便一路饱受争议，其中说话“口无遮拦”成了她常常被人诟病的一点，但同时也展现了她的率真与耿直。节目中，当张蓝心[微博]抛出“你会不会在乎有人黑你”这样犀利的问题时，白羊座真性情林允耿直上线：“当然在乎了，我也是有感情的”，而接下来面对张蓝心更加犀利的提问：“你会恨键盘侠吗？”，林允没有使用娱乐圈官方太极拳式回答，而是无奈地表示键盘侠不用对他们所说的话负责，严肃不到一秒又没心没肺的大笑：“但我心里挺想骂他们的”。

恋情曝光后林允披露爱情观

昨天，96年的林允与99年的宋威龙被曝恋爱，因戏生情。但双方工作室立马发布声明：已和平分手，现以朋友关系相处融洽，这段感情用一句歌词形容再恰当不过：“来也匆匆去也匆匆，恨不能相逢”。回顾林允上一段感情，在她凭借《美人鱼》爆红不久，便曝出了与当红小生冯绍峰[微博]的恋情。从“大叔”冯绍峰到“鲜肉”宋威龙，两种极端的差异让人不得不对星女郎的爱情观产生疑问。

在与宋威龙恋情被曝光后，林允在节目中回应了她的爱情观。在探水针提问环节，探水针可根据你内心的真实想法分别呈现交叉与分开的状态，主持人张蓝心问道：“你更愿意谈一辈子新鲜恋爱还是和一个人长久相爱”，选前者探水针交叉，后者则分开，嘴上是拒绝的但探水针却诚实的交叉了，再大大咧咧的林允这时也提出了再试一次的建议，然而，她的内心依旧选择了“更愿意谈一辈子新鲜恋爱”。回看林允出道三年被曝出来的两段恋情，纷纷都无疾而终，似乎也印证了林允不在乎天长地久只在乎曾经拥有的洒脱式爱情观。

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