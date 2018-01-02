王源把易烊千玺粉丝告上法庭 索赔了53万

这次被告，可能有一些人会同情这些粉丝，因为53万确实难以拿出来，但是这些粉丝也确实很过分，不喜欢一个明星可以。但是每天都对这个明星进行人身辱骂，攻击就没有必要。

原标题：易烊千玺粉丝因造谣被告上法庭，索赔53万，网友：活该

文章来源微信公众号： 撩人左先森

易烊千玺

大家都知道，粉丝之间是难免有点小摩擦的特别是一个组合总是难免的，因为组合之间成员虽然更加亲密，但是更加亲近也意味着发生摩擦的几率更加高。tf是我国近两年最红的组合，所以粉丝之间更是摩擦不断，而易烊千玺因为是后面才加入组合的，所以本身千玺的粉丝跟其他成员粉丝摩擦更大。

话题

但是摩擦基本都是没人管，因为粉丝中总有那么一两个嘴贱的，明星也不屑于跟粉丝计较。但是最近，国内明星告粉丝造谣终于出现了。而且还是大水冲了龙王庙自己人打自己人。王源的工作室告几个粉丝造谣，要走法律程序，并且索赔高达53万，这个钱真的谁都承受不起，一个小粉丝肯定出不起这个钱。

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这次被告，可能有一些人会同情这些粉丝，因为53万确实难以拿出来，但是这些粉丝也确实很过分，不喜欢一个明星可以。但是每天都对这个明星进行人身辱骂，攻击就没有必要。而且造谣本身就应该负法律责任，之前明星不管而已，正因为不管所以各种谣言满天飞。

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但是比较搞笑的是，这两个被告的粉丝都是易烊千玺的粉丝，王源告易烊千玺粉丝，也算自家人打自己人，非常具有喜剧效果。不过这也显得那些造谣的粉丝更加过分，王源是偶像的同伴，还未成年这样造谣是在过分，网友也吐槽说：这被罚53万不亏，对未成年这样纯属活该！

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