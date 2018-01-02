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热巴成立工作室，双方粉丝开撕，这是跟杨幂闹翻了？

2018年01月02日 11:02 新浪女性
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按道理来说，杨幂是热巴的老板，新戏带着热巴，给她增加曝光度，热巴对杨幂也很尊敬，她们之间并没有什么矛盾的。但是不知道什么时候开始刮起的风，两家粉丝撕的热火朝天。

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　　原标题：热巴要自己成立工作室，双方粉丝公开撕逼，这是跟杨幂闹翻了？

　　文章来源于微信公众号：绯闻公子  | quanneifjie

　　女人，一种神奇的物种，女人之间的友情更是微妙的难以用三言两语来简单的界定。

　　学生时代的友情往往来自于一起吃饭，一起上课，一起讨论八卦，一起逛街，步入社会以后所有的友情似乎变得没有上学时来的纯粹，更多的则是利益的纠葛。

　　在娱乐圈里女明星的友情比起普通人来的更加脆弱，杨幂的闺蜜团应该是大家肉眼可见的换了好几拨了。

杨幂杨幂

　　最近她跟杨颖和张大大走的很近，时不时就晒出三人的合照，看起来是挺亲密的。

杨幂 张大大 杨颖杨幂 张大大 杨颖

　　F姐还是佩服张大大的，当红流量都是他的好闺蜜。

张大大厉害了张大大厉害了

　　baby发微博，杨幂也第一时间在下面评论。

第一时间评论第一时间评论

　　很多人可能会疑惑她们两个是什么时候开始变得这么熟了，杨幂的好闺蜜不是唐嫣吗？

你们怎么那么熟了你们怎么那么熟了

　　这段时间杨幂跟唐嫣的互动真的少了很多。

说好的唐嫣呢说好的唐嫣呢

　　当然不是说非得在微博上秀才是友情的体现，但是跟往年两个人的甜蜜互动相比今年真的很冷淡。

冷淡互动冷淡互动

　　反倒是跟刘亦菲的来往更加频繁一些。

唐嫣和刘亦菲互动频繁唐嫣和刘亦菲互动频繁
很亲密了很亲密了

　　看起来好像真的没有以前那么亲密了，想想唐嫣曾经可是杨幂唯一的伴娘啊！

曾经唯一的伴娘曾经唯一的伴娘

　　世事变化无常，在繁忙的工作和巨大的压力下，朋友之间渐行渐远其实也是很正常的事情。

很微妙了很微妙了

　　就像曾经跟杨幂关系最好的刘诗诗不也是各自都有了自己的生活，互相祝福，但俨然没有了往日的情同姐妹。

杨幂与刘诗诗杨幂与刘诗诗

　　而跟杨幂逐渐疏离还不止她的闺蜜，她的优秀员工热巴似乎也有这个趋势。

杨幂与热巴杨幂与热巴

　　按道理来说，杨幂是热巴的老板，新戏带着热巴，给她增加曝光度，热巴对杨幂也很尊敬，她们之间并没有什么矛盾的。

杨幂是热巴的老板杨幂是热巴的老板

　　但是不知道什么时候开始刮起的风，两家粉丝撕的热火朝天。

两家粉丝开撕两家粉丝开撕

　　撕逼的起因是最近杨幂的一个品牌代言，热巴的粉丝说这是杨幂在蹭热巴的热度。

热巴粉丝喷杨幂热巴粉丝喷杨幂

　　这样的言论让大幂幂的粉丝一下就炸了锅，绝对不能忍。。。

杨幂粉丝不干了杨幂粉丝不干了

　　两人都代言过阿迪达斯，oppo，杜嘉班纳。。。

热巴与杨幂的相同代言热巴与杨幂的相同代言

　　嗯，粉丝都是护主子的心态。

杨幂粉丝嘲讽热巴杨幂粉丝嘲讽热巴

　　杨幂的微博中上一次出现热巴还是2016年。

杨幂与热巴互动很少杨幂与热巴互动很少

　　但不可否认的是杨幂的确提携过热巴，带着热巴混脸熟。

杨幂提携热巴杨幂提携热巴

　　不过，小红靠捧，大红靠命，热巴能有现在的热度跟她自身也有很大的关系。

热巴的热度和她自身也有很大关系热巴的热度和她自身也有很大关系

　　热巴开了自己的工作室，法人代表都是她本人，网友猜应该是想自己出来单干啦！

热巴开工作室热巴开工作室
本人是法人本人是法人

　　目前她的各种合约都还在嘉行，也有人说嘉行以后会给热巴更多的资源，成立个人工作室是早晚的事。

　　So，很多不好的声音开始不绝于耳，说热巴忘恩负义，说热巴是白眼狼。。。

网友嘲讽热巴白眼狼网友嘲讽热巴白眼狼
受到群嘲受到群嘲

　　但F姐想说，一个艺人的发展也不是她自己能说了算的，热巴不可能完全自己掌控，杨幂也不可能完全掌控。

　　这背后有一整个运营团队，艺人的价值关乎到这个团队所有人的利益，粉丝们别看到点儿什么就激动，你们这边撕的难堪只会让自己爱豆尴尬。

　　所以孩子们，都理智点儿吧！

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 杨幂热巴唐嫣粉丝开撕

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