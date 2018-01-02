热巴成立工作室，双方粉丝开撕，这是跟杨幂闹翻了？

按道理来说，杨幂是热巴的老板，新戏带着热巴，给她增加曝光度，热巴对杨幂也很尊敬，她们之间并没有什么矛盾的。但是不知道什么时候开始刮起的风，两家粉丝撕的热火朝天。

原标题：热巴要自己成立工作室，双方粉丝公开撕逼，这是跟杨幂闹翻了？

文章来源于微信公众号：绯闻公子 | quanneifjie

女人，一种神奇的物种，女人之间的友情更是微妙的难以用三言两语来简单的界定。

学生时代的友情往往来自于一起吃饭，一起上课，一起讨论八卦，一起逛街，步入社会以后所有的友情似乎变得没有上学时来的纯粹，更多的则是利益的纠葛。

在娱乐圈里女明星的友情比起普通人来的更加脆弱，杨幂的闺蜜团应该是大家肉眼可见的换了好几拨了。

杨幂

最近她跟杨颖和张大大走的很近，时不时就晒出三人的合照，看起来是挺亲密的。

杨幂 张大大 杨颖

F姐还是佩服张大大的，当红流量都是他的好闺蜜。

张大大厉害了

baby发微博，杨幂也第一时间在下面评论。

第一时间评论

很多人可能会疑惑她们两个是什么时候开始变得这么熟了，杨幂的好闺蜜不是唐嫣吗？

你们怎么那么熟了

这段时间杨幂跟唐嫣的互动真的少了很多。

说好的唐嫣呢

当然不是说非得在微博上秀才是友情的体现，但是跟往年两个人的甜蜜互动相比今年真的很冷淡。

冷淡互动

反倒是跟刘亦菲的来往更加频繁一些。

唐嫣和刘亦菲互动频繁

很亲密了

看起来好像真的没有以前那么亲密了，想想唐嫣曾经可是杨幂唯一的伴娘啊！

曾经唯一的伴娘

世事变化无常，在繁忙的工作和巨大的压力下，朋友之间渐行渐远其实也是很正常的事情。

很微妙了

就像曾经跟杨幂关系最好的刘诗诗不也是各自都有了自己的生活，互相祝福，但俨然没有了往日的情同姐妹。

杨幂与刘诗诗

而跟杨幂逐渐疏离还不止她的闺蜜，她的优秀员工热巴似乎也有这个趋势。

杨幂与热巴

按道理来说，杨幂是热巴的老板，新戏带着热巴，给她增加曝光度，热巴对杨幂也很尊敬，她们之间并没有什么矛盾的。

杨幂是热巴的老板

但是不知道什么时候开始刮起的风，两家粉丝撕的热火朝天。

两家粉丝开撕

撕逼的起因是最近杨幂的一个品牌代言，热巴的粉丝说这是杨幂在蹭热巴的热度。

热巴粉丝喷杨幂

这样的言论让大幂幂的粉丝一下就炸了锅，绝对不能忍。。。

杨幂粉丝不干了

两人都代言过阿迪达斯，oppo，杜嘉班纳。。。

热巴与杨幂的相同代言

嗯，粉丝都是护主子的心态。

杨幂粉丝嘲讽热巴

杨幂的微博中上一次出现热巴还是2016年。

杨幂与热巴互动很少

但不可否认的是杨幂的确提携过热巴，带着热巴混脸熟。

杨幂提携热巴

不过，小红靠捧，大红靠命，热巴能有现在的热度跟她自身也有很大的关系。

热巴的热度和她自身也有很大关系

热巴开了自己的工作室，法人代表都是她本人，网友猜应该是想自己出来单干啦！

热巴开工作室

本人是法人

目前她的各种合约都还在嘉行，也有人说嘉行以后会给热巴更多的资源，成立个人工作室是早晚的事。

So，很多不好的声音开始不绝于耳，说热巴忘恩负义，说热巴是白眼狼。。。

网友嘲讽热巴白眼狼

受到群嘲

但F姐想说，一个艺人的发展也不是她自己能说了算的，热巴不可能完全自己掌控，杨幂也不可能完全掌控。

这背后有一整个运营团队，艺人的价值关乎到这个团队所有人的利益，粉丝们别看到点儿什么就激动，你们这边撕的难堪只会让自己爱豆尴尬。

所以孩子们，都理智点儿吧！

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