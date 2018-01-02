2017电影圈劳模影人 成龙岳云鹏产量最高

要说到2017年电影产量最高的两位男星，其实都会让观众有些意外——以在内地上映的电影统计，已经63岁的成龙和相声演员岳云鹏，居然成为了2017年电影圈的男“劳模”。

元旦小长假还在继续，可能很多人都在休假，对于中国电影人来说，也许很多人都在继续工作中。2017年12月31日晚，中国新闻出版广电总局电影局发布数据称，2017年全国电影总票房为559.11亿元，创下历史新高，同比增长13.45%，其中，国产电影票房301.04亿元，占票房总额的53.84%。票房过亿元影片92部，其中，国产电影51部；城市院线观影人次16.2亿，同比增长18.08%。

小岳岳的电影海报

根据此次发布的数据，2017年，全国生产电影故事片798部、动画电影32部、科教电影68部、纪录电影44部、特种电影28部，总计970部。近560亿的年度票房，近1000部电影，可忙坏了中国的电影人们，今天就来盘点一些2017年中国电影的“劳模”们。

成龙《英伦对决》海报

要说到2017年电影产量最高的两位男星，其实都会让观众有些意外——以在内地上映的电影统计，已经63岁的成龙和相声演员岳云鹏，居然成为了2017年电影圈的男“劳模”。成龙大哥在2017年似乎迎来了又一次的大爆发，从年初春节档的《功夫瑜伽》到暑期档的《逆时营救》，从国庆档的《英伦对决》到贺岁档的《机器之血》等等，成龙大哥这一年没有缺席任何一个重要档期，以主演、制片人、艺术指导、监制、配音等多重身份，一共参与了7部电影。当然成龙大哥的票房号召力也不容小觑，7部电影共产生了超过30亿元的票房。

相声演员小岳岳没想到在2017年实现了电影圈的大丰收，虽然主演的电影不多，但观众经常都能在各种喜剧片中看到岳云鹏的身影，不知不觉小岳岳1年里也参与了7部电影，虽然以配角居多，但总票房也高达16.5亿元。一位相声演员能在电影行业取得如此成绩，一方面说明了喜剧人才的奇缺，另一方面也证明了国产喜剧的产量确实太高。

周冬雨

自从2016年获得了第53届金马奖最佳女主角，周冬雨电影的产量也是越来越高，在2017年，周冬雨一共有5部电影上映，数量虽然不及成龙和岳云鹏，但已经是女演员中的“劳模”了，不过5部电影总票房仅不到14亿元，看来今年周冬雨还有很大的提升空间。

另一位女“劳模”也是一位喜剧演员，从开心麻花的话剧演员进军电影圈，马丽在2017年继续出演了4部电影，虽然另外三部票房不太理想，但《羞羞的铁拳》一部就拿下了超过22亿元的票房，这也助力马丽在去年一共获得了近24亿元的电影票房。

《羞羞的铁拳》海报

其实演员一年能多产，观众还能理解，但一位导演要能够多产，那真的应该被评为“劳模”。2017年导演邱礼涛就执导了《拆弹专家》《常在你左右》《原谅他77次》等3部电影，还作为制作人参与了电影《何日君再来》，电影的类型也非常丰富，包括了动作犯罪题材、惊悚题材以及爱情题材等等，作为2017年的“劳模”导演邱礼涛绝对当之无愧。

上游新闻-重庆晨报记者 孔令强

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