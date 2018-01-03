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扒李小璐pgone情侣戒指和情侣装 卓伟称好戏在下半场

2018年01月03日 11:08 新浪看点
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2017年最后一天，除了各大卫视跨年演唱会，娱乐圈依然不平静。今天一大早，许久不露声色的卓伟小号爆料PGone与李小璐交往亲密，半夜聚餐完后一起手挽手回男方家！

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　　文章原标题：吃瓜！扒皮李小璐pgone情侣戒指和情侣装 卓伟说2018好戏在下半场

　　文章来源微信公众号： 湾湾娱乐

　　2017年最后一天，除了各大卫视跨年演唱会，娱乐圈依然不平静。今天一大早，许久不露声色的卓伟小号爆料PGone与李小璐交往亲密，半夜聚餐完后一起手挽手回男方家，甚至第二天一大早pgone才躲躲藏藏送李小璐回自己的家。此新闻一出，吃瓜群众都炸了。实在是不理解，李小璐作为甜馨的妈咪，也曾经演过很多热播剧，甚至贵为最年轻的金马影后，2017年最后一天上一次这么爆炸性的头条，到底是戏剧性还是巧合。

　　虽然，目前当事人全部否认了出轨及小三的事实，但是网友依然扒出了蛛丝马迹，甚至卓伟的朋友圈也曝光了，卓伟转发李小璐的视频称：“2018年，好戏接力下半场”，看来卓伟大大还有料啊。

卓伟卓伟
微博微博

　　网友戏称李小璐和pgone的cp为万宝路cp，简直太有才了！

帽子帽子
卫衣卫衣
logologo
帽子帽子
帽子帽子
外套外套
外套外套
pgonepgone

　　新鲜出炉的424情侣服+帽子

　　万宝璐cp在另一个社交app的表白

衣着衣着

　　12月23号：不能放弃就继续喜欢[并且穿了情侣装]

　　经过二个小时的纠结犹豫还是选择关注pgone

　　12月25号 我们的小璐璐ins：阳光正早，只差有你。

微博微博

　　18号pgone发了一个看起来和黄蓝有关的微博

　　3天后李小璐莫名其妙发了一个微博：无论遇到什么困难，你在就好+鱼！

　　这个鱼颜色为啥和pgone那天发的一样？

　　为啥偏偏发这句？你在就好加一个鱼

生日生日

　　Pgone生日都是过阴历三月初九

　　而2018年的三月初九正是4月24日

　　所以他喜欢424这个数字不是没有原因的

424424

　　但是小璐璐可能也喜欢pgone

　　爱屋及乌的小璐从来没有穿过424

　　但是在今天跨年彩排也穿了424

424424

　　而且！！！！！贾乃亮居然一身绿！！什么鬼？？？

戒指戒指

　　李小璐12月27号发布的照片居然是情侣款戒指。。。

　　这到底是巧合呢还是巧合呢？

　　我们还是等卓伟大大的下半场好戏吧。

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标签: 李小璐卓伟情侣装戒指好戏

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