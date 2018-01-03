扒李小璐pgone情侣戒指和情侣装 卓伟称好戏在下半场

2017年最后一天，除了各大卫视跨年演唱会，娱乐圈依然不平静。今天一大早，许久不露声色的卓伟小号爆料PGone与李小璐交往亲密，半夜聚餐完后一起手挽手回男方家！

文章原标题：吃瓜！扒皮李小璐pgone情侣戒指和情侣装 卓伟说2018好戏在下半场

文章来源微信公众号： 湾湾娱乐

2017年最后一天，除了各大卫视跨年演唱会，娱乐圈依然不平静。今天一大早，许久不露声色的卓伟小号爆料PGone与李小璐交往亲密，半夜聚餐完后一起手挽手回男方家，甚至第二天一大早pgone才躲躲藏藏送李小璐回自己的家。此新闻一出，吃瓜群众都炸了。实在是不理解，李小璐作为甜馨的妈咪，也曾经演过很多热播剧，甚至贵为最年轻的金马影后，2017年最后一天上一次这么爆炸性的头条，到底是戏剧性还是巧合。

虽然，目前当事人全部否认了出轨及小三的事实，但是网友依然扒出了蛛丝马迹，甚至卓伟的朋友圈也曝光了，卓伟转发李小璐的视频称：“2018年，好戏接力下半场”，看来卓伟大大还有料啊。

卓伟

微博

网友戏称李小璐和pgone的cp为万宝路cp，简直太有才了！

帽子

卫衣

logo

帽子

帽子

外套

外套

pgone

新鲜出炉的424情侣服+帽子

万宝璐cp在另一个社交app的表白

衣着

12月23号：不能放弃就继续喜欢[并且穿了情侣装]

经过二个小时的纠结犹豫还是选择关注pgone

12月25号 我们的小璐璐ins：阳光正早，只差有你。

微博

18号pgone发了一个看起来和黄蓝有关的微博

3天后李小璐莫名其妙发了一个微博：无论遇到什么困难，你在就好+鱼！

这个鱼颜色为啥和pgone那天发的一样？

为啥偏偏发这句？你在就好加一个鱼

生日

Pgone生日都是过阴历三月初九

而2018年的三月初九正是4月24日

所以他喜欢424这个数字不是没有原因的

424

但是小璐璐可能也喜欢pgone

爱屋及乌的小璐从来没有穿过424

但是在今天跨年彩排也穿了424

424

而且！！！！！贾乃亮居然一身绿！！什么鬼？？？

戒指

李小璐12月27号发布的照片居然是情侣款戒指。。。

这到底是巧合呢还是巧合呢？

我们还是等卓伟大大的下半场好戏吧。

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