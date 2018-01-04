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17卫视收视率TOP10出炉，铁打的老大浙江卫视已被超

2018年01月04日 08:51 新浪看点
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在全天排名中，浙江卫视下滑到第三位，相比2016年，下降一个名次，被上海的东方卫视反超了，这也没什么奇怪，浙江卫视2017年的节目特别是综艺表现太差劲了。

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　　文章原标题：2017卫视收视率TOP10出炉，铁打的老大，浙江卫视已被超

　　文章来源微信公众号： 小仙女聊娱乐

　　时间已迈进2018年，各大电视台都在张罗着跨年晚会，2018年跨年晚会又是这5大卫视在争夺冠军。

跨年跨年

　　全国各省的卫视收视率都出来了，据索福瑞71城、52城测量仪城市组数据得知，又是那5家卫视占榜top5，，分别是湖南卫视[微博]，东方卫视，浙江卫视，江苏卫视、北京卫视，湖南卫视再一次夺得冠军，它拿下2017“全天+黄金档”双料冠军！

排名排名

　　争夺2018年跨年晚会收视率榜哥的也是这5家卫视，这让作为经济第一大省的广东省广东卫视很尴尬，连top10都没进，而且输给了深圳卫视。

晚会晚会

　　在全天排名中，浙江卫视下滑到第三位，相比2016年，下降一个名次，被上海的东方卫视反超了，这也没什么奇怪，浙江卫视2017年的节目特别是综艺表现太差劲了。

章子怡章子怡

　　《演员的诞生》就不用多说了，炒作过度导致物极必反，现在很多网友都非常反感。湖南卫视还是全天排名的大哥，但是湖南卫视的质量也不可恭维了，《天天向上》《快乐大本营》已经渐渐变得枯燥无创意，还是那几个主持人在那里蹦跶，审美疲劳。

合影合影
排名排名

　　2017年黄金排名当中，最值得瞩目的是金鹰卡通，真厉害，据分析：很多成年人都不看电视，开电视也是给自己的孩子看，一打开就是卡通片。

蓝精灵蓝精灵

　　湖南卫视还是老大，铁打的老大，流水的老二，浙江卫视已经被东方卫视超了，江苏卫视也在穷追猛打。

浙江卫视浙江卫视

　　你觉得被争议的浙江卫视2018年会退出前三吗？

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标签: 快乐大本营天天向上浙江卫视湖南卫视卫视

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