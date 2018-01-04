一季度综艺：全新节目VS王牌升级 谁更有话题

在这些节目中，老牌综艺如何做出新概念、新综艺又能不能成功吸睛，都受到关注。此外，网络综艺去年“嘻哈”大热，今年两档跟街舞相关的节目也已经启动，让观众颇为期待。

汪峰

汪峰在《歌手》名单上。

《声临其境》节目现场

孟非

《最强大脑》将升级为《最强大脑之燃烧吧大脑》。

何猷君

新年伊始，除了一批电视剧宣布定档外，若干综艺节目也在近日确定了档期。在这些即将跟观众见面的新节目中，有已经播出多季的《歌手》，也有《最强大脑》的回归，此外多档新节目包括《声临其境》《有话非要说》《我们仨》等也受到关注。在这些节目中，老牌综艺如何做出新概念、新综艺又能不能成功吸睛，都受到关注。此外，网络综艺去年“嘻哈”大热，今年两档跟街舞相关的节目也已经启动，让观众颇为期待。

[多档全新概念节目即将亮相]

在刚刚过去的2017年第四季度，“慢综艺”成为荧屏热点。但跟之前的预期不太相符的是，慢综艺并没有大“火”，相似的房子、旅宿话题，并没有获得太多共鸣。与之前题材“撞车”不同的是，2018年第一季度荧屏的新综艺类型多变、概念新颖。这些全新开发的节目类型，到底能不能戳中观众，目前尚是未知数。

《声临其境》：

展现声音魅力

其中，首档原创声音魅力竞演节目《声临其境》将于1月6日在湖南卫视[微博]首播。《声临其境》以台词和配音为切入点，每期邀请四组台词功底深厚或是声音动听的演员和配音演员同台竞声。与《演员的诞生》里演员们登台比拼演技不同，《声临其境》比拼的是现场配音能力、台词功底。在节目第一期节目录制中，唐国强、张铁林、宁静、陈建斌四位实力派，变身“乾隆”“武则天”“曹操”和“孙悟空”，重新演绎了《大腕》《喜剧之王》《功夫》《西游记》《楚乔传》等影视剧中的经典片段。

接受采访时，张铁林表示，对于表演而言，视与听是不能分开的。“语言是传达人物精神最重要的方式，拍戏都不用自己的声音，是一种倒退，他希望这档节目能让大家重新回到敬畏同期声、原生态声音的时代。

《有话非要说》：

为素人排忧解难

全新解忧类节目《有话非要说》将于1月6日起每周六晚10时在江苏卫视开播，《非诚勿扰》将提前至每周六晚8时30分播出，两档节目均由孟非主持。孟非认为，一老一新连续两档节目主持的确存在一定挑战，但好在两档节目都偏于服务性，主持风格上不需要太大转变，“《非诚勿扰》我们更多处理的是婚姻和爱情，但是婚姻和爱情其实只是人类情感当中一部分，还有很多如：同事之间、闺蜜之间、兄弟之间、父子之间等等多种人际关系。大家即将看到的《非话非要说》其实是我们想面对并帮助解决很多普通人的一些困扰。”

据悉，《有话非要说》由孟非、王琳、尉迟琳嘉组成“解忧家族”为素人排忧解难。有趣的是，孟非对搭档“雪姨”王琳的评价是“傻白甜”。他说：“和王琳这次合作挺好玩的。她长得很好看，很有个性，冷不丁会冒出一句经典的点评来，虽然有时候可能看上去凶凶的，但其实在我看来属于傻白甜一类，很率真，很可爱。”

《嗨！看电视》：

把弹幕搬进电视

于今日起在湖南卫视播出的《嗨！看电视》则是一档概念相对新颖的电视节目，它把原本只存在于视频网站的“弹幕”搬进了电视机。节目组征集了几组素人家庭，用摄像机纪实拍摄他们看电视的反应和吐槽，进而剪辑成节目，通过“现实弹幕”的方式来和观众建立共鸣。在看片会上记者发现，素人嘉宾们的吐槽堪称“全程高能”，对此，节目组解释说：“我们想通过这种自黑的方式，让观众觉得我们的电视剧或综艺原来是这么有意思的。”

《我们仨》：

节目服务孕期家庭

首档服务孕期家庭的经营体验类节目《我们仨》近日开机，将于一季度在江苏卫视播出。沙溢、胡可节目中变身老板和老板娘，在管家和小花小草的帮助下管理经营一家“蜜孕小屋”，为前来度假的孕期家庭提供更健康、更科学、更有品质的孕期服务。

[“嘻哈”之后“街舞”受宠]

今年的多台跨年演唱会上，嘻哈元素都占了很大比重——江苏卫视跨年演唱会上，潘玮柏与GAI、VAVA、沙漠兄弟等，完成了嘻哈元素的年度演出；东方卫视跨年演唱会上，嘻哈歌手Tizzy T（谢锐韬）先后和容祖儿和费玉清搭档。从这些节目安排中不难看出去年网络综艺《中国有嘻哈》到底有多火。

今年，“街舞”或变成“嘻哈”之后的新宠儿——两个以街舞为主题的新节目几乎同时官宣。其中，《热血街舞团》由《中国有嘻哈》总导演车澈继续操刀，节目希望“深挖街舞文化的本髓，利用庞大的金牌团队不断刷新中国娱乐行业新的可能”。节目四位“热血召集人”包括鹿晗、陈伟霆、王嘉尔、宋茜，让网友大呼“顶级流量阵容”。《这！就是街舞》也并不示弱，请到罗志祥、黄子韬、韩庚、易烊千玺分别担任队长，此外七位顶尖编舞师的加盟让中西方街舞文化的融会贯通成为可能。

[王牌节目要升级新意思]

除了几档全新节目外，一季度两档王牌节目《歌手》《最强大脑》的回归也很受关注。《歌手》《最强大脑》都已经制作了多季，新的一年它们将会有怎样不一样的表现？值得留意。

《最强大脑》：

升级为天才“混战”

《最强大脑》将升级为《最强大脑之燃烧吧大脑》，本周五晚在江苏卫视播出。跟《最强大脑》立足记忆、空间、数独等专业门类挑选脑力人才不同，《最强大脑之燃烧吧大脑》开启“学霸海选”模式。记者获悉，明晚播出的首期节目中，经过两个多月选拔从10万青少年中脱颖而出的100位天才少年，将展开“学霸与学霸的混战”。

根据节目官方微博发布的百强名单，100位天才学霸中年龄最小的仅为12岁，年龄最大的32岁。其中，18岁以下（含18岁）选手一共32人，19到24岁选手共53人，以85%的年轻人比例真正实现了选手的“青春化”。同在一个赛场，同时解决一道难题，节目组完成的是对选手推理力、观察力、意志力等多方面的考核。

据介绍，这场看顶级学霸如何击败学霸的“100进30”大战，还只是天才们面临的第一关考验。后面，还会有30进12、12进6等多项考核。考核现场，就连麻省理工学院的数学天才、连续5年获得英国数学奥林匹克金牌的何猷君也不得不打起精神，为荣誉而战！

《歌手》：

竞演赛制更残酷

湖南卫视《歌手》第二季官博宣布将于1月12日回归。这两天节目组动作频频，接连发布舞美效果、概念海报、节目LOGO、节目赛制等信息。

从目前已经公布的信息看，本季《歌手》除了视觉呈现上的新意，节目竞演赛制也有明显升级。据悉，此次竞演将以三期为一轮，首期为7人排位赛；第二期踢馆歌手加入排位；第三期则是两场相加淘汰制。对于七位首发歌手来说，既要与同阵营中厮杀、又必须在踢馆歌手参战后力争上游才能保住席位。

节目即将录制，参赛歌手名单已经确定。在昨晚节目组公布的名单中，首发歌手包括汪峰、张韶涵、Gai、李圣杰、张天、李丰溢以及英国女歌手Jessie J。

娱评

“多元” 带来更多可能

文/莫斯其格

去年年末，各大卫视都在招商会上阐述了2018年即将制作的重头节目。其中，依然有王牌综艺的回归，但更让人关注的其实还是新节目的制作计划。

从2017年第四季度综艺节目收视率和关注度来看，慢综艺并没有取得特别好的成绩，或许是同类节目太多而让焦点变得分散。反而是《演员的诞生》每一期都带来很多话题，不少嘉宾的演技因此得到肯定，人气也随即高涨。

此前，人们常说“爆款”，一个综艺节目变成“爆款”后，马上有若干节目跟风，最终演变成“扎堆”，然后沉寂。但是，观众对新节目的渴望其实一直都在。新颖的角度、内容和形式、优良的制作，常常能吸引观众更多的目光。而对节目制作方、播出方来说，节目的内容不再单一重复、各有特色更加多元，也会带来更多可能——创造话题的可能、收获关注的可能、甚至还有成为“爆款”的可能。

如今，从卫视已经公布的2018制作计划中可以看出，王牌“综N代”仍在继续，创新性节目也会陆续有来。

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