陈思诚执导《我们的新时代》 彰显新力量

由陈思诚接棒执导的《我们的新时代》首篇《赞赞新时代》，则突出表现“新”的概念，彰显新时代下的新力量，致力“在自己能力范围之内，输出更多善良的价值观”。

近日，由国家新闻出版广电总局电影局、电影频道策划制作的《光荣与梦想—我们的新时代》公益短片项目举办启动仪式，该系列首支短片《赞赞新时代》的导演陈思诚亮相启动仪式并分享拍摄理念。《我们的新时代》以“新”形式汇聚中国电影新力量，利用创新拍摄思路展现中国电影新的格局与蓝图。导演陈思诚接棒《我们的中国梦》，携手青年演员以充满活力的歌舞主题描绘中国电影“新时代”，体现最本真的电影“新力量”。

陈思诚

《我们的新时代》系列短片正式启动 陈思诚接力执导彰显新力量

在12月31日举办的第16届电影频道电影百合奖颁奖典礼上，《我们的新时代》公益系列短片活动正式启动，以全新面貌重磅接力公益短片《我们的中国梦》。活动现场，首支“歌舞篇”《赞赞新时代》导演陈思诚携音乐制作人常石磊及主创团队悉数亮相，现场阐述了导演心得，旨在通过短片展现“演员身上新的气质和与新时代息息相关的感觉”。同时，在已曝光的制作花絮中，马思纯、王俊凯、王源、关晓彤、江疏影、陈学冬、李易峰等近20位极具影响力的青年演员加盟，卡司阵容强大，引起业内外广泛关注。

珠玉在前，云集成龙、黄晓明、周迅、吴京等32位电影人的公益广告《我们的中国梦》自暑期登陆影院及移动终端以来，覆盖量高达两亿人次，饱含文化自信的内容颇具感染力，众多观众及网友分享接力模仿视频和拍屏，成为街头巷尾及社交网络的热点话题。而由陈思诚接棒执导的《我们的新时代》首篇《赞赞新时代》，则突出表现“新”的概念，彰显新时代下的新力量，致力“在自己能力范围之内，输出更多善良的价值观”。

陈思诚执导

陈思诚分享创作思路发掘演员“真我” 探讨电影人使命感诠释责任与担当

谈到《赞赞新时代》的创作理念时，陈思诚表示该片的核心竞争力是要挖掘演员的“本我”和“真我”，以“无招胜有招”的方式，做到化繁为简，并表示“大银幕的传播更有凝聚力”，随着中国银幕总数不断增长，观众也更具观影习惯，群体偏向年轻化，“公益短片在电影院投放是非常好的创意”。此外，在拍摄期间主创成员们纷纷积极克服档期问题，愿尽己之力承担更多社会责任，陈思诚也坦言不会刻意强调个人风格，“艺术家应该常怀赤子之心，希望演员们能在拍摄中像是孩子一样回到初心，这才是新时代的魅力”。

值得一提的是，接连积极参与中国电影新力量论坛、丝绸之路国际电影节、《我们的新时代》等电影活动的陈思诚，不断展现着对中国电影的热爱与坚守。陈思诚对“新力量”如何走进“新时代”也有自己的理解，“电影人要回归创作本体，做出对得起艺术良知，观众认可的作品”，更要通过电影“建立民族文化品牌”。凭借着作为新力量的责任与担当，陈思诚愈发受到主流电影市场的认可，代表青年导演接过了“新时代”的“接力棒”。据悉，《我们的新时代》“歌舞篇”将于春节档上线，《唐人街探案2》也将于大年初一上映，期待陈思诚用自己的创新与努力，带来更多惊喜！

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