终于知道张杰为何没有去芒果台跨年晚会

不过这次张杰参加东方卫视的跨年晚会还是引起很多网友们的好奇，大家都知道张杰和湖南台有着不解缘分，为何这次没有参加湖南台的跨年晚会呢？

新闻来源：假装有个很酷的昵称大叔

转眼间新的一年到来，很多网友应该都有看着自己爱豆的跨年晚会吧？不得不说今年的各卫视的跨年晚会还真的给我们带来了很多的小惊喜。虽说芒果台还是在众多卫视中人气最高，但今年东方卫视的跨年晚会还是值得大家看的。

张杰和杨幂

其中应该就属张杰和杨幂搭档在晚会中给大家带来《三生三世十里桃花》的主题曲，不得不说这档电视剧在去年年初真的为东方卫视带来了可观的收视。这次作为主演的杨幂和主唱的张杰两个人再次给大家带来这首歌，再配台上那一眼望去的桃花，让大家再次回想起《三生三世十里桃花》中的一幕幕，不过这次张杰没有唱，儿子说朗诵一段诗让大家觉得有点可惜。

杨幂

不过这次张杰穿着一件白色卫衣和披着一件蓝色的风衣，和一身蓝色仙女礼服打扮的杨幂看上去非常的养眼，尤其是杨幂现场写的那首诗的字获得很多网友的好评。不过这次张杰参加东方卫视的跨年晚会还是引起很多网友们的好奇，大家都知道张杰和湖南台有着不解缘分，为何这次没有参加湖南台的跨年晚会呢？

张杰参加东方卫视跨年晚会

杨幂的字

后来网友们晒出了东方卫视跨年晚会的票时大家终于知道答案了，原来今年东方卫视的跨年晚会在上海浦东新区开办。大家都知道娜娜的预产期就在这段时间，已经在上海待产了。所以张杰一定是为了能够尽快照顾到谢娜所以没有选择最近的东方卫视的跨年晚会吧。

东方卫视跨年晚会门票

被撒了一波狗粮

不知为何感觉被杰哥默默撒了一波狗粮了，大家觉得呢？

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