易烊千玺、黄子韬、韩庚、罗志祥成《街舞》队长

原标题：《这！就是街舞》四位明星队长金句频出

四位队长

由优酷、天猫、微博、巨匠出品，联手灿星制作的《这！就是街舞》正在如火如荼的录制中。1月3日，《这！就是街舞》开放了媒体深度探班，打开了这部街舞综艺的神秘大门。录制现场，易烊千玺、黄子韬、韩庚、罗志祥四位队长悉数亮相，舞力全开，用不同的风格诠释街舞魅力。不过台上火药味十足，接受媒体采访时台下四人却是和乐融融，此次70、80、90、00的奇妙阵容安排，其中年纪最小的易烊千玺首当队长，被罗队长开玩笑称为“四代同堂”，并且千玺队长最大，自己才最年轻的一个；而一向自信心爆棚的韬队长则一改风格，谦虚表示如果有选手比他强，他就服气。

队长大秀舞力值爆表 “四代同堂”展现不同年龄段街舞态度

青春就是要无所畏惧，街舞就是要随性肆意，探班现场，四位队长用精彩纷呈的舞蹈大秀震撼全场。易烊千玺现场大秀收放自如，用实力为年轻舞者正名；黄子韬则用力度流畅、眼神贴合的舞蹈证明了他跳舞的初心；重回舞台的韩庚舞力全开，伴随着动感的音乐，唤醒了体内的“舞者韩庚”，用干净利落的动作表达着他对舞蹈的渴望；在快节奏的音乐里，罗志祥一身红衣帽衫闪亮登场，踏出强而有力的舞步，彰显着他“亚洲舞王”的魅力。

台上各展“舞”艺，“抢”选手毫不相让，在现场的媒体采访环节中，几位队长却是笑闹不断，和乐融融。年纪最小的易烊千玺则是全场“沉稳担当”，坦言自己虽然最年轻，但是不会有压力，因为跳街舞就是一个“相互学习、一起交流”的过程。

一直自信心爆棚的黄子韬在被问道“如果有选手跳得比你好，你会不会上场尬舞”时，忽然异常谦虚：“如果他（选手）跳的很好，他不服我？他跳的比我好，我肯定服他。你厉害，我怎么敢跟你掰头（battle）。”罗志祥提醒他，万一这个让他服气的人出现在他的25张通过卡用完之后呢？韬队长恢复了自信：“硬币掉之前我不会让它掉，防止让这个事情发生。”韩庚在一旁吐槽：“那估计第一集你就掉了个存钱罐了哈哈。”

庚队长还透露如果需要，自己会“抛媚眼”争抢选手。罗志祥听完开玩笑放“狠话”：“我们是朋友，也是对手，但我是来拿冠军的。”结果又被庚队长吐槽：“我们四个谁都不会得冠军，冠军是选手的啦。”罗志祥立刻接话说：“那我要带领我的队伍夺冠！”

最后罗志祥还开玩笑说看到网友评论四人“四代同堂”，他觉得自己最小。但正如导演陆伟所言，节目邀请了中国四个年龄段里面我们认为舞蹈能力最强的四位明星担任队长，70年代的罗志祥，80年代的韩庚，90年代的黄子韬和00年代的易烊千玺，他们分别代表各自不同年代对舞蹈的理解。会在这个舞台上给我们呈现各种各样多元街舞文化的冲撞，他们可能对街舞文化接触的程度不一样，接收到的信息不一样，对舞蹈的认知度，对于文化的认可度都会有各种各样观念的差异，只有一点是一样的，他们都极其热爱舞蹈。

创意舞美打造“自由之地” 舞者要有独立自由的灵魂

除了四位队长的惊艳舞蹈大秀外，整个舞台布景也给前来探班的媒体带来了极大的惊喜。充满晾衣竹竿和衣服的上海石库门街、灯笼红墙配大院门的老北京中国红街、厚重仓库铁门林立的广州骑楼街、破旧砖墙配篮板架和滑板滑道的极限未来街，四条代表不同地域文化的街道，被优酷《这！就是街舞》一比一复刻了出来，8米×19米的四条街道成X型向中心汇聚。主舞台由科幻和中国元素相结合，多种风格交错混搭，代表着对未来都市的想象。

导演陆伟在接受采访时表示，所谓街舞，就要让它回归街头。四个风格迥异的街道与中心舞台相连，希望通过这样一种元素传递“在街头去寻找所有的舞者”，不管是世界冠军还是刚刚开始学街舞的人，你们都是在街头开始跳，然后被队长看到。为此，他们在“街头”上考核选手，为了展现真实的街头感，在现场布置的一百多个机位需要牢牢隐藏住不能穿帮。

另外，在舞者的选拔条件上，节目总导演陆伟透露，只为讨好导演组和观众的“功利舞者”不在选拔范围。在优酷《这！就是街舞》的节目中，不是导师挑选学员，而是队长挑选队友。舞蹈的技巧难度不是最重要的，舞者在舞蹈中自由表达观点的态度才是最珍贵的，我们要从舞者身上看到对于街舞的热爱，要看到独立的灵魂在街舞中进行自由地表达。在优酷《这！就是街舞》的舞台上，每一个舞者都能“说自己想说的话，跳自己想跳的舞”，这就是“自由之地”的意义。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）