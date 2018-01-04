2018年影市超级英雄云集 续集IP持续开发

《环太平洋2》

《古墓丽影：源起之战》

《比得兔》

《超人总动员2》

《侏罗纪世界2》

《X战警：新变种人》

《碟中谍6》

《阿丽塔：战斗天使》

《神奇动物在哪里2》

《海王》

《黑豹》

《复仇者联盟3》

《蚁人和黄蜂女》

去年，引进片的数量创了新纪录，新的一年又有一堆大片候着上场。从目前北美定档的片单可以看出，今年的好莱坞依旧是“续集唱主角、超级英雄霸天下”的局面；从公司来看，迪士尼依旧会稳坐头把交椅，尤其是收购福斯以后，旗下更是迎来了更多的经典IP，大有可能创造新票房的纪录。而其他几大公司的局势应该与去年相差不大。新京报独家前瞻2018年好莱坞大片（以下电影上映时间均为北美上映时间，大多引进概率极高），读者们看完这张片单，也可以准备好好工作，存钱买电影票啦。

第1季度1-3月 代表影片

《环太平洋2》（3月23日）

上一部《环太平洋》在内地斩获了极佳的票房成绩，这或许是第二部能够开拍的重要原因。续作将故事背景定在2035年，片中经过进化的怪兽更难对付，特效升级，也有更多新型科技的巨型机甲。为了迎合中国市场的需求，《环太平洋2》这次有大量中国人面孔，景甜领头，由张晋、黄恺杰、于小伟等人组成的“中国机甲代表团”也成为影片的一大看点。

《古墓丽影：源起之战》（3月16日）

艾丽西亚·维坎德主演的新版《古墓丽影：源起之战》和曾经深入人心的安吉丽娜·朱莉版本并无关联。影片根据游戏《古墓丽影9》改编，讲述了劳拉21岁的第一次冒险，劳拉在探寻古墓秘密的同时，也在寻找自己父亲的踪迹。这是一部主打女性冒险的动作电影，男性几乎成为影片中的反派和配角，另外吴彦祖的加盟也加大了引进的概率。

《比得兔》（2月9日）

《比得兔》是1902年诞生以来就风靡全球的童话形象之一，颇受儿童观众喜欢。影片将时下流行的真人与动画相融合，画风有些像极受欢迎的《帕丁顿熊》，影片讲述了比得兔为了争抢领地，带领一众动物与农场庄主麦奎格先生斗智斗勇的故事。本片的配音阵容由美国脱口秀节目《深夜秀》主持人詹姆斯·柯登为兔子配音。

其他热门影片

《湮灭》（2月23日） 《时间的褶皱》（3月9日） 《头号玩家》（3月20日）

《湮灭》根据新怪谭类型科幻小说《遗落的南境》三部曲中的第一部改编，该小说曾击败《三体》获得2014年星云奖。《时间的褶皱》改编自经典科幻小说《时间的皱折》，是一部青少年奇幻电影，是又一次企图复制“哈利·波特”或“纳尼亚传奇”系列票房奇迹的IP尝试。《头号玩家》则是史蒂芬·斯皮尔伯格时隔多年打造的科幻新作，改编自欧内斯特·克莱因的同名畅销小说，被誉为潮流文化圣经。

第2季度4-6月 代表影片

《超人总动员2》（6月15日）

距上一部《超人总动员》，已经隔了14年。2004年第一部《超人总动员》以超高的票房和口碑一举拿下奥斯卡、安妮奖最佳动画长片等多个大奖，在全球收获6.3亿美元票房。也让导演布拉德·伯德登上一线，甚至还导了“碟中谍”系列。新一集设定在第一部那场大战之后不久，超能先生成为了专职奶爸，一家人的生活重心开始转变，如何控制小宝宝杰克也是一大看点。

《侏罗纪世界2》（6月22日）

环球影业今年没有《速度与激情》系列，也没有“小黄人”加持，但还好有《侏罗纪世界2》。这个老牌IP极有可能收割大量票房，是环球今年最重磅的力作。2015年《侏罗纪世界》开启全新三部曲，在内地收入票房14.2亿元，第二部的引进概率无疑100%，这部影片的票房将直接影响到环球影业今年的成绩单。男主角由观众熟悉的“星爵”克里斯·帕拉特主演，再次回归的女主角霍华德则透露此次她不用穿着高跟鞋跟恐龙赛跑了。

《X战警：新变种人》（4月13日）

作为《X战警》的全新分支，《新变种人》从设定、剧情走向上让人耳目一新，无论是前期预告还是海报都透露着惊悚、恐怖的氛围，可以推测这并不是一部传统意义上的超级英雄电影，X战警系列很有可能也要走上恐怖暗黑的路线了。影片讲述狼毒、秘客、加农炮、月星、太阳黑子这五个年轻的变种人被关押在一处秘密基地，当他们的超能力觉醒之后，开始策划逃出这个基地。

其他热门影片

《狂暴：世纪浩劫》（4月20日） 《星球大战外传：韩·索罗》（5月25日） 《死侍》（6月1日）

巨石·强森今年可是银幕常客，《勇敢者的游戏》才进入第一季度，紧接着就带来一部讲述怪兽肆虐城市的故事，是又一部中国百姓喜闻乐见的特效灾难大片。在《星球大战7》中告别的韩·索罗，一度让影迷捶胸顿足，终于他的个人外传也将于5月登上银幕，票房有望向《侠盗一号》看齐。第一部《死侍》的成绩引人注目，以5800万美元的成本获得了全球7.8亿美元的票房，续集中最大的看点无疑是由《复仇者联盟》中扮演灭霸的乔什·布洛林饰演的电索。由于前作R级的分级并未能引进内地，这一部估计概率也不高。

第3季度7-9月 代表影片

《碟中谍6》（7月27日）

从1996年第一部《碟中谍》电影到现在，这个系列的金牌IP已经持续20多年，阿汤哥也永不疲倦，总是以拼命三郎的劲头出现在银幕上。据悉，这部影片持续高危惊险的动作片风格，主角们依旧各种玩命地进行特技表演，拍摄过程中阿汤哥还因为跳跃动作摔伤，休息了几个月才复工拍摄，按照阿汤哥目前55岁的年纪来说，这个系列也有要终结的可能，但希望这一部不是最后一部。另外，在《正义联盟》中扮演超人的亨利·卡维尔也加入了这部影片，他还一改造型留起了小胡子。

《阿丽塔：战斗天使》（7月20日）

根据经典漫画《铳梦》改编，多年来詹姆斯·卡梅隆一直想拍摄这本漫画，但因为忙于《阿凡达2》的制作，这个剧本就交到了导演罗伯特·罗德里格兹（《罪恶之城》导演）手上，电影讲述26世纪少女机器人阿丽塔的故事，她经历了失忆，也拥有超凡的战斗力。前瞻预告片发出之后，阿丽塔巨大的眼睛引起影迷争议，此次外形的设定实在是败笔。

其他热门影片

《伸冤人2》（8月3日） 《精灵旅社》（7月13日） 《铁血战士》（8月3日） 《雪怪大冒险》（9月28日）

丹泽尔·华盛顿很少出演续集，这次破例加盟《伸冤人2》，第一部《伸冤人》口碑极好，票房也不错，第二部依旧没什么电脑特效，全靠华丽的动作打戏做看点。《精灵旅社》则将哥特呆萌的吸血德古拉带了回来，这次他们将踏上全新的“幽”轮之旅，而亚当·桑德勒、赛琳娜·戈麦斯等原班人马都将全数回归进行配音。《铁血战士》的IP启动了很多次，虽然各有优缺点，但这个经典形象始终拥有着不少铁粉，这次由创造10亿美元票房的《钢铁侠3》导演沙恩·布莱克执导。《雪怪大冒险》则聚焦于大脚雪怪和同伴们与人类一同发生的冒险故事，虽然华纳也是老牌动画公司，但今年的优秀作品不多，希望可凭借此片重新振作。

第4季度10-12月 代表影片

《神奇动物在哪里2》（11月16日）

早在2015年《神奇动物在哪里》登陆银幕时，华纳就信心满满地宣布将其做成5部电影大系列，让影迷们心心念念的《哈利·波特》魔法世界再次存活。这次前作中出现不到三分钟、由约翰尼·德普饰演的黑魔王格林德沃又要重新上线，另外还有裘德·洛饰演的年轻版的邓布利多也将出镜与德普同框，两人之间的相爱相杀自然是这一部的最大看点。

《海王》（12月21日）

今年又是DC的小年了，《海王》是DC唯一的“超英”电影，由杰森·莫玛扮演的能向所有海中生物发号施令的七海之王，拥有半人类、半亚特兰蒂斯人的血统。去年《正义联盟》登场时让影迷们一睹海王真容，而导演则是曾拍过《速度与激情6》的恐怖大师温子仁，他向来都有“变废为宝”的能力，不知这次的发挥能否帮DC一振雄风，据说在《海王》中也有不少他擅长的恐怖元素。但以目前《海王》的档期来看，内地同步的机会并不大，可能要等到明年才能和这位超级英雄接触。

其他热门影片

《毒液》（10月5日） 《胡桃夹子与四个王国》（11月2日） 《圣诞怪杰》（11月9日） 《无敌破坏王2》（11月21日） 《新欢乐满人间》（12月25日） 《X战警：黑凤凰》（11月2日） 《大黄蜂》（12月21日）

作为蜘蛛侠的衍生电影，《毒液》是明年索尼的关键作品，由汤姆·哈迪惊喜扮演，这个形象之前曾在马奎尔版的《蜘蛛侠3》中出现。此次“汤老湿”加盟将影片带入了R级电影的深渊，虽然令人期待，但能否引进大有悬念。近年迪士尼在真人童话电影方面很少失手，从《灰姑娘》到《美女与野兽》，这次它将镜头放在了童话《胡桃夹子与四个王国》上，会动的木偶人、超美的公主、俊俏的王子、会说话的老鼠，全部将从童话里跳到银幕上。

之前金·凯瑞曾出演过《圣诞怪杰》的真人版电影，票房和口碑都非常好，环球这次是要拍成动画电影版，还是由本尼迪克特·康伯巴奇担任配音，非常值得期待。

自从休·杰克曼宣布再也不饰演金刚狼以后，《X战警》系列也聚焦于开发并找到新的变种人来挑大梁，这次福斯就将目光锁定在凤凰女琴·葛蕾身上，据悉，这一部中凤凰女会进一步黑化为“黑凤凰”，她将是无敌的存在。

2018漫威天下

《黑豹》（2月16日）

黑豹是漫威电影宇宙中第一部黑人超级英雄电影，也即将领头今年的漫威电影出现在银幕上。这部关于黑豹的个人电影，早在筹备阶段就引来不少影迷对他的好奇，被IMDb列为今年最受期待电影的第二名。从先期物料看来，《黑豹》的故事紧密关联着《复联3》，也算是在5月来临前的一次预热，不容错过。另外，《黑豹》和之前的漫威影片有很大不同，没有娱乐搞笑的成分，既是以成人为导向的严肃电影，也是一部致力于打造燃爆的炫酷动作片。

《复仇者联盟3》（5月4日）

无疑是今年最值得一看、最惹人关注的超级大片，也是漫威电影宇宙第三阶段最重要的作品，此次漫威献出可以载入影史的逆天演员阵容，同时也砸了巨额资金来铸造这部史诗级巨制（《复联3》和《复联4》总预算10亿美元）。大决战打响，终极反派灭霸露出真容，以一人之力将所有超级英雄蹂躏于股掌之间，预告片的氛围无比悲壮。而且随着演员合同的到期，钢铁侠、美国队长、黑寡妇等等熟悉的饰演者很可能会告别漫威宇宙。《复联3》引进内地几乎毫无悬念，而且同步的希望很大，有极大的可能创造新影史票房纪录。

《蚁人和黄蜂女》（7月6日）

露面不多的黄蜂女观众不太熟悉，但在漫画中她和蚁人可是一对实打实的官方CP。很早之前漫威就透露除了动作、喜剧、科幻的元素，《蚁人和黄蜂女》将主打爱情与浪漫，一想到超级英雄互谈恋爱的画风就不由让人想一窥究竟，这也是漫威的一次全新尝试。而饰演黄蜂女的伊万杰琳·莉莉终于在本集穿上黄蜂战袍（上集彩蛋中有所揭示）。《蚁人》的全球票房成绩为5.1亿美元，而这一部影片估计创造同等的票房不是难事。

[目前内地定档影片]

《星球大战8：最后的绝地武士》（内地首映：1月5日）

《勇敢者的游戏：决战丛林》（内地首映：1月12日）

《移动迷宫3：死亡解药》（内地首映：1月26日）

编译：周慧晓婉

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