现在娱乐圈中追生二胎的明星都不是少数了，但是另外的一些明星，却坚持不要小孩，成了明副其实的丁克明星家庭。

文章原标题：现在娱乐圈太多明星要做丁克，理由各种各样，但郑伊健的太心塞

文章来源微信公众号： 耐乐乐师太

话说，现在娱乐圈中追生二胎的明星都不是少数了，但是另外的一些明星，却坚持不要小孩，成了明副其实的丁克明星家庭。

梁宏达

比如老梁，他原名梁宏达，一直以来以其伶俐的口齿，独道的见解，深受广大观众的喜爱与赞扬，他的妻子荆慕瑶也十分有才，是一个全能型主持人，但是婚后这么多年二人却一直没有孩子。

梁宏达

原来是老梁和妻子达成了共识，那就是不要孩子，事业要紧，要誓死捍卫丁克！

吕颂贤

2008年，吕颂贤与相恋了14年的麦景婷结婚了，出于对生活的考虑，两人也决定当丁克一族，不生育小孩，而婚后两人的生活也是自在非常，经常结伴一起外出游玩，不用受家庭的各种束缚，自由自在。

刘青云

在娱乐圈这个大染缸里，刘青云一直保持着好名声，夫妻俩也是夫唱妇随，堪称模范夫妻，刘青云更是没有什么绯闻。但时至今日，52岁的刘青云和49岁的郭蔼明依然没有孩子。

其实郭蔼明不止一次提过想要为刘青云生儿育女，不过都被刘青云否决了，你们猜猜原因是什么？

理由

原因竟是刘青云担心生孩子太痛，有损身体，这样的模范老公上哪儿找？

杨丽萍

杨丽萍和现在的老公刘淳晴结婚后，老公很想拥有一个自己的孩子，但是要怀孕的话杨丽萍必须增肥，也就意味着杨丽萍在相当长的时间内必须停止跳舞，一天都离不开跳舞的杨丽萍最终选择了做丁克一族。

温碧霞与何祖光

温碧霞与何祖光结婚十多年也一直没有生小孩，她坦言过，当初结婚只想着好好享受二人世界，没想过要BB，但如今想要小孩时却太迟了，因为自己的身体健康问题已不适合生孩子了。

谢园

娱乐圈没有子女的明星不少，谢园就是其中之一，他和妻子邱悦结婚18年，依然没有子女，对此谢园夫妻倒是很看得开，两个人互相理解互相关怀相伴一生比什么都重要。

跳舞

郑伊健在2013年与蒙嘉慧成婚，两人婚后也几次传出过生孩子的消息，但郑伊健坚决否认，并态度坚决称没考虑过要小孩，还说，“空气不好，世界很复杂，不想要小孩！”

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