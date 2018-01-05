《前任3》制作平庸 但戳中都市男女的孤独

《前任3》的故事并无新意，无非是都市男女的相爱与分手，错过与珍惜，几处煽情的段落也能做到点到为止，伤情不滥情。这是每个人都有的生活经验。但或许正因为如此，这部电影才处处戳人。

[今日看片]

《前任攻略3》

《前任3：再见前任》绝对不完美，甚至有很多缺点，可是这部电影的出现对应了观众的某种渴望，反映出的是近期这个类型片的缺失。

剧情里有普通人自身的情感体验

作为一部口碑一般的系列电影的第三部，《前任3：再见前任》票房成黑马，创造了上映七天近七亿票房的惊人成绩，实在让人意外。但仔细思考，这似乎也不是偶然现象。

给好评的观众普遍认为这部电影虽然平庸，可是戳中了自己的泪点，让人感慨。他们并非为剧情感动，而是这部电影激发了他们自身的情感经验。别忘了，奇幻和武侠电影从港片当道的年代，再到国产电影的崛起路上，都曾经起到过重要的作用，让我们的视觉渴望得到了大大的释放。但是，当看电影成为我们的日常娱乐之后，普通观众需要的恐怕不再仅仅是刀光剑影的大场面大制作，而是一种共情的体验。

如果说，现代化的进程让人类的欲望有了更多的可能性和出口，同样也打破了我们传统的情感观念和生活方式，我们在拥抱未来的同时，同样意味着人与人亲近感的失落，我们需要一些纯粹的东西来填补精神性的缺失。电影作为慰藉人类孤独的伟大艺术，自诞生之后从来都是人们逃避肉身烦恼和精神升华的绝佳选择。

都市爱情片作为一种电影类型，随着中国城市越发快节奏的生活，日益显现出优势也就不足为奇。近年来《心花路放》等电影的成功也在于此，这类电影的成功在于反映出了都市人情感的某种空洞和孤寂。在看似嬉笑怒骂的电影氛围中，我们看到的是对美好情感的向往。

《前任3》的故事并无新意，无非是都市男女的相爱与分手，错过与珍惜，几处煽情的段落也能做到点到为止，伤情不滥情。这是每个人都有的生活经验。但或许正因为如此，这部电影才处处戳人。

对比同期上映的几部电影，没有绚丽的特效，没有大导演加持，《前任3》靠的是在合适的节点对观众群体的精准定位，吸引了年轻的情侣和女性观众在节假日观看。与此同时，剧本上借鉴了《爱乐之城》等电影的元素，没有让结局落入大团圆的俗套，给人一种哀而不伤的体验，可以说都是这部电影有所突破的地方。

价值观已经略显陈旧

从《前任攻略》到《备胎反击战》再到这部《再见前任》，我们看到了导演的进步和他对类型电影的苦心研究。不仅如此，从这几部的名字看来，我们不难发现其中暗含着的成长线和感情上的心路历程。虽然“前任系列”之间并没有剧情上的联系，但是故事的内容却似乎应对了男性成长的主题——某种程度上说，这是一部男性导演拍给女性看的作品。

观察网络上的评论，能意外发现这部电影男性观众的评价高于女性观众。不少男观众表示自己被女朋友/老婆拖去观看后意外感动。结合剧情，让人感到某种遗憾的巧合。这部电影对于女性角色的塑造并没有跳出同类电影的窠臼，在看似探讨男女情感需求差异的主题背后，这部电影的价值观依旧没有逃离男主外女主内的传统，对现代女性的感情诉求依旧停留于表象。

这些遗憾不是这部电影独有的，似乎成了国产都市爱情片的通病。因为按理说，都市爱情片往往被归类为“小鸡电影（Chick Films）”，即针对女性观众的浪漫爱情片。但是“前任系列”同样借鉴了好莱坞喜剧的元素，又要兼顾男性观众的诉求，三观稍有偏离，就会显得不伦不类。

然而作为一部讲述普通人情感的作品，这部电影却有太多浮夸的地方，可以说是情感上想要“接地气”，排场却放不下“高大上”，两头难以兼顾也是被人笑称为“夜店系列”的原因。笑点的设置多少也有一种廉价的低俗感，这些部分都消解了电影苦心设置的爱情段落。

中国不缺有艺术追求的电影，但是优秀的类型电影却一直匮乏。电影票房居高似乎说明观众对电影的期待正在细分。《前任3：再见前任》绝对不完美，甚至有很多缺点，可是这部电影的出现对应了观众的某种渴望，反映出的是近期这个类型片的缺失。在中国电影银幕数跃居世界第一的当下，类型电影的空间会更大。懂得大众的心理需求，也是拍好电影的必要条件。

□余余（影评人）

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