梁朝伟吴亦凡新片《欧洲攻略》首曝剧照

这也是吴亦凡从影以来与偶像梁朝伟的首度合作，据悉，二人将在片中联手奉上多段精彩的动作戏，在热闹的欧洲街头梁朝伟与吴亦凡合体组成“特工双雄”。

梁朝伟

由马楚成执导，梁朝伟、吴亦凡、唐嫣、杜鹃等联袂主演，由枫海、盛唐、恒信发行的动作电影《欧洲攻略》，今日曝光了首组剧照。

电影《欧洲攻略》是香港教父级导演马楚成继《东京攻略》、《韩城攻略》后执导的第三部“攻略”系列作品，距离前作《韩城攻略》上映已有十三年的时间，作为该系列的御用男主，梁朝伟将再度上演高难度动作戏，续写“攻略”“打下来”的精彩篇章。

《欧洲攻略》不仅延续了前作动作、喜剧的元素，此次，将视野移步欧洲取景的马楚成导演势必将呈现出一部更具时尚感的现代高科技动作电影。行走在时尚尖端的吴亦凡率先加盟，一改往日青春偶像的形象，扮起了冷酷范儿，成为了被美国CIA长期拘捕的黑客高手，剧照中吴亦凡面对CIA的审讯，依然一脸不屑地玩弄着手中的弹力球，极具反叛个性。

这也是吴亦凡从影以来与偶像梁朝伟的首度合作，据悉，二人将在片中联手奉上多段精彩的动作戏，在热闹的欧洲街头梁朝伟与吴亦凡合体组成“特工双雄”，一副手铐将“锁定两人”，预示着二人不同寻常的亲密关系。

除了梁朝伟、吴亦凡，《欧洲攻略》还集结了唐嫣、杜鹃两位特点鲜明的女演员。唐嫣化身性感冷艳女特工手持迷你手枪怒指梁朝伟，而梁朝伟拿着红酒十分淡定地微笑应对，二人是敌是友？一时间梁朝伟与唐嫣的关系成了影片的最大谜团。

杜鹃一身酷帅装扮有别于以往冷艳角色，眼神犀利且狠毒，只身于街道，背后还有一个“神秘人”，让人格外期待她在片中的角色。此次也是她与梁朝伟的第二次合作，上次饰演情侣的他们，这次能否再续前缘？

据悉，动作电影《欧洲攻略》由上海银润传媒广告有限公司、泽东电影有限公司、恒信文化产业集团出品。由中国电影股份有限公司、上海电影（集团）有限公司、广厦传媒有限公司、大地时代文化传播（北京）有限公司、空中银河（天津）文化传媒有限公司、稼轩环球影业有限公司、浙江天意影视有限公司、重庆电影集团有限公司、重庆日报报业集团、海宁银润影业有限公司、盛唐传媒、枫海影业联合出品，枫海影业、盛唐传媒、恒信影业、共同宣发，预计2018年在全球上映。

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