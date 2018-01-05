张艺兴变严厉制作人：没准备好 你凭什么上舞台

此前张艺兴曾说过“想用节目去还原真实的练习生生活”，而此次在先导片中，我们也能看到练习生们不停练习的身影，累倒躺在地板上睡着的画面，以及最后登上舞台，享受灯光和掌声的片段。”

张艺兴

昨日《偶像练习生》发布了先导片视频，这也是节目内容的首次曝光。视频中全民制作人代表张艺兴一改往日呆萌形象，变身严厉制作人，表示“没准备好，你凭什么上舞台”，视频中的选手大呼“好恐怖”、“被吓死”。不少网友评论道“练习生们加油，在张艺兴严格要求下暴风式成长吧”。

“小绵羊”张艺兴变严厉制作人 练习生直呼“好恐怖”

张艺兴这次担当《偶像练习生》的全民制作人代表，与以往节目中“小绵羊”的软萌形象截然不同，在先导片中，一脸严肃的张艺兴表示“你的唱歌，你的跳舞，没准备好，你凭什么上舞台。”在点评练习生表演时，“收放不自如”、“至少在我看来不是那么的厉害”等评语更让练习生直呼“和我想象中的不太一样”、“好恐怖”、“如果是我在台上估计会被吓死”。

这次先导片中张艺兴由“羊”变“狼”的大转变，不仅让大众看见了他对待选手时的严肃认真，以及专业领域的高要求，也看到了他作为全民制作人代表的强大气场和责任心。不少粉丝对他这次的转变表示期待，称“严师出高徒，他是对舞台负责，也是对选手负责。”

练习生生活真实还原 完美诠释“越努力越幸运”

此次《偶像练习生》先导片中，不仅展现了张艺兴形象的大改变，更是首次曝光了练习生部分训练片段。此前张艺兴曾说过“想用节目去还原真实的练习生生活”，而此次在先导片中，我们也能看到练习生们不停练习的身影，累倒躺在地板上睡着的画面，以及最后登上舞台，享受灯光和掌声的片段。导演巧妙地将练习过程和舞台表演进行衔接，去展示出从“练习生”蜕变成“偶像”要付出的汗水和努力，让大众更直观的了解到“练习生”这个熟悉又陌生的群体，也体会到练习生“越努力，越幸运”的态度精神。

《偶像练习生》未播先热 全民热议势头凶猛

《偶像练习生》集结了张艺兴、李荣浩、王嘉尔、欧阳靖、程潇、周洁琼多位艺人加盟，挑选了100位练习生加入，节目还未开播，就已多次成为话题中心。截止今日，“偶像练习生”话题阅读量已破5亿，而花样百出的练习生个人介绍视频，也被网友评为“快乐源泉”，每天整点收看。

此次先导片的发布，再次引爆话题讨论，节目还未开播，就已备受关注，而距离1月19日开播之时只剩两周，全民制作人们，你们准备好了吗？

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