电视剧动辄80集,如何挤干水分?

为什么出现注水剧井喷？怎么注水？记者采访了诸多业内人士。在他们看来，“注水剧”在短期内很难改善，这不仅是资本市场介入创作的无奈，也需归咎于创作者的能力不足。

《武媚娘传奇》

《龙珠传奇》

《那年花开月正圆》

立项与实际集数对比

根据上表数据，集数比立项时增加最多的前三名电视剧分别为《武媚娘传奇》《龙珠传奇》《那年花开月正圆》。

不管是之前在湖南卫视[微博]播出的《楚乔传》还是近期热播的《九州·海上牧云记》（以下简称“海牧”）都被观众质疑注水。新京报记者通过统计国家广播电影电视总局相关公示表也发现，目前的电视剧已经从上世纪八九十年代平均集数20集左右，到本世纪初期平均集数变为40集，演变成如今70、80集的长篇剧屡见不鲜，其中不乏好内容、好班底制作的剧集。尽管不能说这些剧集集数多了就必然注水，但从观众的观看体验来说，注水已经成了目前电视剧市场的常见现象。为什么出现注水剧井喷？怎么注水？记者采访了诸多业内人士。在他们看来，“注水剧”在短期内很难改善，这不仅是资本市场介入创作的无奈，也需归咎于创作者的能力不足。但若不有所行动，未来短小精悍的精品网剧，或将有望超越电视剧市场。

原因

资方 集数越多，卖的钱就越多

电视剧注水情况有不短的发展时间。据报道，2016年上海电视剧制播年会上，相关人士就曾表示，“2011年，国家广电总局提出大家要压一下每一部剧集数的长度，但是后面……每部剧的集数越来越多。电视剧市场繁荣方式，发展的方式，从部和集之间做了互换。”

当年已引起重视的情况，现在越演越烈。曾参与多部古装大剧后期制作的Y先生接受新京报记者专访时透露，某知名IP剧立项时定为75集，但剧本很难支撑这样的集数，“可能三四十集，电视剧就拍明白了。所以只能一点点地通过‘闪回’，或者加对话、空镜来撑。说白了，就是为了多拍点，多卖点钱。”他透露，电视剧拍摄成本越来越大，很多大剧的制作费都上亿元，这为电视剧回本带来更大风险。而电视剧不少时候是按照单集来售卖，“如果多剪一集，那就多卖一集。投资方肯定愿意集数越多越好。目前市场中的电视剧一般体量都是80集左右，如果你拍40集，即便主打精良，但资方也会认为不符合市场而不予投资。”

据悉，《海上牧云记》制作曾出现资金问题，导致有不同资方介入，“不同资方对这部片子的干预也比较大，其实主创团队也挺无奈的，但只能为资方去服务。”

明星

驻组时间减少，剧组被迫加支线

《天下长安》的制片人邓细斌表示，“注水”与明星也息息相关，明星高片酬为制作费用带来了更大的压力。“现在一些大牌明星的片酬标价都是一个亿，首先这个就提高了投资成本。那资方会想，我们都好不容易邀请到流量明星了，当然也希望利润越大越好。而最直接的体现就是拍的集数越多，利润越大。”

除此之外，有些大牌演员很难保证全程驻组，也会导致戏份只能靠“注水”来填充。“一般70集的大剧，主演至少要拍150天以上。但现在很多艺人能给100天就很了不起了，有的甚至只有七八十天。如果拍摄过程中主角镜头不够，为了保证时长，只能靠加配角的戏、加支线剧情来填补，才能稀释这些投资成本。”

注水方式

加内心独白、空镜和前情回顾

那么电视剧注水的方式有哪些呢？或者说观众看到什么情况就可以基本判定这部剧是注水剧呢？剪辑师L接受新京报记者专访时表示，比较常见的是“剧本注水”，“在电视剧拍摄时，修改剧本，例如明明可以一句话带过的情节，偏要再加上十句话的内心独白。”

还有一种则是“空镜头注水”，即插入大量的自然环境镜头、空镜头来填充时长。“这种方式往往不需要修改剧本，只需要摄像师在拍摄过程中对现场进行取景，在后期制作过程中，由剪辑师再将这些画面补充进去即可。”

Y先生透露，具体采用什么样的“注水”方式，主要依据导演的创作风格和剪辑师的手法。“像《海上牧云记》的‘闪回’就是一种剪辑风格。其实它不完全是为了凑时间而加的，但既能帮助观众回忆，又能增加集数，两全其美。而2017年另一部涉嫌‘注水’的大剧《楚乔传》除了前期剧情回顾以外，在剧中也采用了类似‘剧本注水’的方式，叙事方法更偏向于流水账，一点点顺着往下演，节奏比较慢，以填充内容不足。”

在实际播出过程中，还有被观众极其反感的一种注水——每集开头加上大量的前情回顾，习惯用这招的某卫视被观众在网上集体吐槽，甚至在听说某大剧未花落该卫视时“奔走相告”：“可算不会被毁剧了。”

编、导声音

增加二三十集必然违背创作规律

创作者对剧本的掌控能力也是“注水”痕迹是否明显的决定性因素。

《余罪》的导演张睿表示，为了防止自己在“注水”上的被动，他会提前和制片方沟通好集数，“我们不能硬性规定电视剧必须多少集，但我个人会和制作方算好，你投这么多钱，让我创作多少集，在保证故事完整、人物丰满、情节紧凑的前提下，我能讲到多少集。”

在张睿看来，一般的剧本加10集以内，节奏还是可控的，但增加二三十集必然违背创作规律，“如果是负责任的创作者，就早点退出吧，别惯资方的毛病。剧本没法创作，剧只能注水。从远景走到近景，再走到远景，耗时5分钟，但这有什么戏呢？观众也一眼就看得出来。”

《大秦帝国之崛起》的导演丁黑对这种现象的总结是，“（注水）有它的历史原因，电视剧没有一定长度，广告不太好播。但各个剧具体情况不同，凡参与电视剧制作、播出，包括观众都是原因中的一个因素。多说无益，作为创作者，只能做好自己分内的事情，大家共同成长。”

精品网剧会倒逼市场改变

据统计，2018年待播的电视剧中仍有不少长篇大剧。这些剧是否注水，目前还很难判断，但改善电视剧越拍越长的现象已迫在眉睫。

编剧宋方金表示，最直接的方式是改变目前电视剧的收购模式和播出方式。“这不是一个环节的问题，这个问题的解决，我认为需要有关行政部门来介入，指导和监督制播双方协商解决。”在他看来，如果还持续制播长剧，短小精悍的网剧或将一统江湖，“我想电视台和制作方都不想看到这个局面。”

而张睿则认为，“注水剧”对于制片方来说，并非长远保持自己口碑的聪明之举，“普通观众的审美已经远远超过几年前。他们大量看美剧、英剧，能看出哪些是从创作规律出发的。”但目前国内电视剧市场已形成恶性循环，很难去彻底杜绝该现象，而只有一个环节强硬地做出改变，才有可能推动行业改善。“例如创作者去做斗争，当市场上出现很多短小精悍的精品剧时，观众会发现，原来这样的剧才是好看的，才有可能逐渐平衡市场。”

（原标题：电视剧80集成常态 该如何挤干水分？）

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）