热播剧续集保持爆款水准 却为何少了话题？

当初《琅琊榜》宣布要拍续集就引起关注，但是续集要依靠全新的演员阵容、全新原创的剧本，再火一把得靠天时地利人和，虽然它的制作品质在平均水平以上，无奈，观众变了，播出结果就不那么乐观了。

新闻来源：广州日报

《虎啸龙吟》海报

《琅琊榜2》海报

《军师联盟》的续集《虎啸龙吟》在优酷独播，《琅琊榜》的续集《琅琊榜之风起长林》（《琅琊榜2》）在东方卫视十点档周播。这两部剧口碑尚可，然而，与第一部大热不同的是，续集的数据表现有些落差。是新作本身出了问题，还是播出方式改变的结果，抑或是观众已经审美疲劳？在网络受众日益强势的今天，这些大男主戏要如何打破网络的次元壁，变成真正的合家欢，依然是一个难题。

创作是艰辛的事

影视圈越来越在证明，大IP从来就不是绝对利好，续集更是难做。当初《琅琊榜》宣布要拍续集就引起关注，但是续集要依靠全新的演员阵容、全新原创的剧本，再火一把得靠天时地利人和，虽然它的制作品质在平均水平以上，无奈，观众变了，播出结果就不那么乐观了。

再说了，还有许多观众习惯了前作的面貌和气质，对续集有一样的期待，但是如果续集原来的味道变淡了，也不能讨好观众。

所以，产业和市场在不断变化，面对观众的变与不变，创作者会很纠结，但需要拿出更好的表现，有些套路要坚持，有些创新要适度。

接下来《如懿传》要开播，《三生三世十里桃花》也要拍续集，前面的同行给了大家提示：不要以为背靠大IP就好乘凉。类型很火，不意味着一部戏就能轻松突围，创作永远是一件艰辛的事情。

一部剧火不火，当然主要跟它的内容有关。《虎啸龙吟》和《琅琊榜2》顶着前作大火的帽子，剧情没有掉线、演技还是在线，制作依然精致，但当初让它们火起来的一些微妙的特质，并未随着续集继承下来，这会让观众觉得没有话题可以讨论。

《虎啸龙吟》：

熟面孔“领盒饭”观众猝不及防

去年初，《军师联盟》非常快节奏的美剧拍法乍一出现，使人感到惊艳。剧本筹备五年，监制、制片人兼主演吴秀波拍摄长达一年等消息可作为卖点。于和伟版的曹操、王劲松版的荀彧、翟天临版的杨修等角色的群戏表演精彩。在故事上，该剧从司马懿的视角出发重构三国，许多历史都有了新的解读，这一切都形成了可以传播的要素。

但到了《虎啸龙吟》，这种类似于美剧的拍法就不再是太大的卖点了，自然无法吊起观众的胃口。李晨饰演的曹丕等而上一部的熟面孔一个个“领盒饭”，许多人表示“猝不及防，要弃剧了”。司马懿最大的对手诸葛亮也只挨到了20多集，后面的曹爽作为继承者，又缺乏与司马懿势均力敌的感觉，总之人物与人物之间没有擦出更强烈的戏剧火花，这让部分“口味变刁”的观众感到失望，从而导致数据表现有所下滑。

《琅琊榜2》：

演员CP感失落

《琅琊榜》是一部传统的男人戏，但是观众尤其是女性观众几乎能把里面所有的正面角色拉来组CP。最具代表性的梅长苏（胡歌 饰）和靖王（王凯 饰）CP被粉丝津津乐道至今，而蒙大统领（陈龙 饰）、飞流（吴磊 饰），甚至琅琊阁少主蔺晨（靳东 饰），他们彼此之间的对手戏都惹人热议，在年轻人聚集网络进行大范围传播。

目前看来，《琅琊榜2》虽然讲述的仍然是兄弟情、家国情怀，增添了父子情，打戏也算精彩，但主角之间的火花CP感不足。郭京飞饰演的濮阳缨有话题，但挑战了部分人的审美。萧平章（黄晓明 饰）和萧平旌（刘昊然 饰）的互动还算有看点，可惜编剧着墨不多。“情侣官配”蒙浅雪（佟丽娅 饰）和萧平章火候不够，萧平旌和小侯爷（吴昊宸 饰）对手戏少，连萧平旌和林奚（张慧雯 饰）这对江湖CP都没能渐入佳境，有点情窦初开、但始终少了甜蜜味道。

记者观察：

好品质成爆款还需要些什么？

除了剧集本身内容优秀、有话题，一部戏能否引起强烈反响、成为爆款，得看它的运气、当时的产业环境和氛围：它是否满足了甚至引领了观众的审美。

审美不再领先，大家见怪不怪

《琅琊榜》首播时间是2015年9月，与它基本同期的古装剧有什么呢？《花千骨》《云中歌》《华胥引》等古装偶像剧，画面调色纷繁让人疲劳，但《琅琊榜》却如一股清流，画面非常高冷素雅，构图讲究，在古装正剧和古装偶像剧之间找到了一个很好的平衡，引起了观众的极大兴趣。

《军师联盟》播出时，恰逢国产影视作品因质量差而被人诟病，但结果它水准不输《琅琊榜》，故事还是群众基础更为广泛的三国题材，让业界和普通观众重拾对国产古装剧的信心，也直接推高了收视率和话题度。

到了现在，国产影视水准已经日益提升，好作品数量越来越多，观众胃口越来越大，《虎啸龙吟》《琅琊榜2》这样的审美水准已经不再是绝对优势了，甚至已成套路，因而并没有太多令人惊喜的地方。此外，基本审美在线的《九州·海上牧云记》早先播出，观众对同类古装剧已经见怪不怪了，所以并没有热烈追捧，只有一帮忠实粉丝在追看，没能达到合家欢的地步。

合适的档期和平台，可能会更好

此外，强势播出平台的大力支持，也可能让剧集火起来，但《虎啸龙吟》和《琅琊榜2》亏在了这方面。因为尽管视频网站越来越强势，但一线卫视的黄金档对一部电视剧的推动作用依然不可小视，一部播出剧集只有电视台和网站双方达到良性互动，才会有更大收获，而更换播出平台、时间以及播出频率必然导致剧集遇冷。 要知道，这些剧集的前作都占据了卫视黄金档。

《虎啸龙吟》则仅仅在网络视频平台播放，点击量至今才破20亿。

《琅琊榜2》虽然也在上星频道播，但推到了晚上10时以后，并且只在周一到周三播出6集。而首播时，网络同步更新，会员更可以提前看六集，剧情越往后，网络和电视台之间的差距就越大，这导致传统电视缺少足够吸引力，观众在流失，而付费观看的规模暂时还无法大幅增长，所以，总体上的观众群体是在减少的。因此，它的收视一直无法突破0.5，点击量无法接近10亿。 另外，《琅琊榜2》开局慢热也是一个原因。导演孔笙也说：“在电视台周播其实是不太合适的，有些线埋的时间长了周播会受影响。它其实更适合一个电视连续剧，如果是黄金时段播出这种方式会更好。”他认为，这部剧可能会有重复看的人，“看到最后会回过头来再去想想这个戏为什么是这样做”。

据悉，《虎啸龙吟》和《琅琊榜2》随后将登陆卫视黄金档，效果是否会有所起色还有待观察。

古装剧的弱势：观众共鸣较少

不难发现，几乎所有大热的古装剧都能与现代观众的情感相连接，尤其是击中女性观众的神经。 比如《琅琊榜》中环环相扣的阴谋、案件，带给观众一种阅读现代侦探小说的快感。《甄嬛传》中的女主角自强不息登上人生顶峰，甄嬛的狠劲和执着征服了观众。《那年花开月正圆》中的女主角在困境之中依然能奋发有为，最终撑起整个家族。《楚乔传》亦是如此。《三生三世十里桃花》中的杨幂经历再苦再惨，只要命好就当是渡劫了，而且最终会赢得爱情。

实际上，相比都市剧，古装剧没那么通俗，观赏门槛天然要高一些：它要求观众具备一些文学修养，有对历史的了解，它所传递的世界观与现实有出入，人物关系林林总总，涉及的朝堂、江湖以及家族恩怨，观众需要融进那个体系才能理解其中的魅力。尽管主创们都在强调古装剧要直指现代观众的人心，但不得不承认，《琅琊榜之风起长林》讲的家国情怀，《虎啸龙吟》讲的建安风骨终究离普通人的生活有些远，多数观众缺少了共鸣。

因此，如果一部古装剧不能打破题材与观众之间的壁垒，就无法赢得市场，只会停留在小圈子传播范围。《九州·海上牧云记》就是一个例子。同为玄幻题材，它的美术水平比《三生三世十里桃花》高，表演也可以，但没有大热，就因为它所表达的反抗命运的主题，没有获得太多人共鸣，而且它缺乏强情节，观众并不那么感兴趣。

（原标题：续集保持爆款水准 却为何少了话题？）

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